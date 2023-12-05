https://ria.ru/20231205/izbienie-1913914243.html

Бастрыкин заинтересовался историей с избиением девочки в Ульяновске

Бастрыкин заинтересовался историей с избиением девочки в Ульяновске - РИА Новости, 05.12.2023

Бастрыкин заинтересовался историей с избиением девочки в Ульяновске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту публикации в телеграм-каналах, написавших об избиении 10-летней девочки в... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T16:07

2023-12-05T16:07

2023-12-05T16:07

происшествия

россия

ульяновск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

ульяновская область

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САМАРА, 5 дек - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту публикации в телеграм-каналах, написавших об избиении 10-летней девочки в Ульяновске группой детей, говорится в релизе ведомства. Бастрыкин обратил внимание на публикацию в соцсетях о том, что в городе Ульяновске группа несовершеннолетних по малозначительному поводу избила 10-летнюю девочку. Из данных соцсетей следует, что девочка вышла из школы №12 и задела рукой мальчика девяти лет, предположительно, сына мигранта, который вместе с другими детьми избил школьницу. "В СУСК по Ульяновской области начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации ... поручил и.о. руководителя СУСК по Ульяновской области ... доложить о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении информационного центра СК России. По предварительным данным регионального следственного управления СК РФ, девочка в настоящее время находится под наблюдением врачей. Следователи проводят проверку, по итогам которой при наличии оснований может быть возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20231203/podkhod-1913496848.html

россия

ульяновск

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происшествия, россия, ульяновск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область