Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин заинтересовался историей с избиением девочки в Ульяновске - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/izbienie-1913914243.html
Бастрыкин заинтересовался историей с избиением девочки в Ульяновске
Бастрыкин заинтересовался историей с избиением девочки в Ульяновске - РИА Новости, 05.12.2023
Бастрыкин заинтересовался историей с избиением девочки в Ульяновске
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту публикации в телеграм-каналах, написавших об избиении 10-летней девочки в... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:07
2023-12-05T16:07
происшествия
россия
ульяновск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
ульяновская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837168722_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c5f933f52114b4bc57bd701a4dff9880.jpg
САМАРА, 5 дек - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту публикации в телеграм-каналах, написавших об избиении 10-летней девочки в Ульяновске группой детей, говорится в релизе ведомства. Бастрыкин обратил внимание на публикацию в соцсетях о том, что в городе Ульяновске группа несовершеннолетних по малозначительному поводу избила 10-летнюю девочку. Из данных соцсетей следует, что девочка вышла из школы №12 и задела рукой мальчика девяти лет, предположительно, сына мигранта, который вместе с другими детьми избил школьницу. "В СУСК по Ульяновской области начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации ... поручил и.о. руководителя СУСК по Ульяновской области ... доложить о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении информационного центра СК России. По предварительным данным регионального следственного управления СК РФ, девочка в настоящее время находится под наблюдением врачей. Следователи проводят проверку, по итогам которой при наличии оснований может быть возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20231203/podkhod-1913496848.html
россия
ульяновск
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837168722_77:0:1214:853_1920x0_80_0_0_4bcae47046e8de938c47b649c53e4947.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ульяновск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область
Происшествия, Россия, Ульяновск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Ульяновская область
Бастрыкин заинтересовался историей с избиением девочки в Ульяновске

Бастрыкин заинтересовался историей с избиением девочки мигрантами в Ульяновске

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 5 дек - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту публикации в телеграм-каналах, написавших об избиении 10-летней девочки в Ульяновске группой детей, говорится в релизе ведомства.
Бастрыкин обратил внимание на публикацию в соцсетях о том, что в городе Ульяновске группа несовершеннолетних по малозначительному поводу избила 10-летнюю девочку. Из данных соцсетей следует, что девочка вышла из школы №12 и задела рукой мальчика девяти лет, предположительно, сына мигранта, который вместе с другими детьми избил школьницу.
«
"В СУСК по Ульяновской области начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации ... поручил и.о. руководителя СУСК по Ульяновской области ... доложить о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении информационного центра СК России.
По предварительным данным регионального следственного управления СК РФ, девочка в настоящее время находится под наблюдением врачей. Следователи проводят проверку, по итогам которой при наличии оснований может быть возбуждено уголовное дело.
Кадр видео, на котором видно, как две юные девушки избивают третью
В Дагестане призвали изменить подход к воспитанию после драки девочек
3 декабря, 20:12
 
ПроисшествияРоссияУльяновскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Ульяновская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала