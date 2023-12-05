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Бастрыкин заинтересовался историей с избиением девочки в Ульяновске
Бастрыкин заинтересовался историей с избиением девочки в Ульяновске - РИА Новости, 05.12.2023
Бастрыкин заинтересовался историей с избиением девочки в Ульяновске
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту публикации в телеграм-каналах, написавших об избиении 10-летней девочки в... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:07
2023-12-05T16:07
2023-12-05T16:07
происшествия
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ульяновск
александр бастрыкин
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САМАРА, 5 дек - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту публикации в телеграм-каналах, написавших об избиении 10-летней девочки в Ульяновске группой детей, говорится в релизе ведомства. Бастрыкин обратил внимание на публикацию в соцсетях о том, что в городе Ульяновске группа несовершеннолетних по малозначительному поводу избила 10-летнюю девочку. Из данных соцсетей следует, что девочка вышла из школы №12 и задела рукой мальчика девяти лет, предположительно, сына мигранта, который вместе с другими детьми избил школьницу. "В СУСК по Ульяновской области начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации ... поручил и.о. руководителя СУСК по Ульяновской области ... доложить о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении информационного центра СК России. По предварительным данным регионального следственного управления СК РФ, девочка в настоящее время находится под наблюдением врачей. Следователи проводят проверку, по итогам которой при наличии оснований может быть возбуждено уголовное дело.
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происшествия, россия, ульяновск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область
Происшествия, Россия, Ульяновск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Ульяновская область
Бастрыкин заинтересовался историей с избиением девочки в Ульяновске
Бастрыкин заинтересовался историей с избиением девочки мигрантами в Ульяновске
САМАРА, 5 дек - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту публикации в телеграм-каналах, написавших об избиении 10-летней девочки в Ульяновске группой детей, говорится в релизе ведомства.
Бастрыкин обратил внимание на публикацию в соцсетях о том, что в городе Ульяновске группа несовершеннолетних по малозначительному поводу избила 10-летнюю девочку. Из данных соцсетей следует, что девочка вышла из школы №12 и задела рукой мальчика девяти лет, предположительно, сына мигранта, который вместе с другими детьми избил школьницу.
«
"В СУСК по Ульяновской области начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации ... поручил и.о. руководителя СУСК по Ульяновской области ... доложить о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении информационного центра СК России.
По предварительным данным регионального следственного управления СК РФ, девочка в настоящее время находится под наблюдением врачей. Следователи проводят проверку, по итогам которой при наличии оснований может быть возбуждено уголовное дело.
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