https://ria.ru/20231205/iran-1913818718.html
Путин проведет переговоры с руководством Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии
Путин проведет переговоры с руководством Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии - РИА Новости, 05.12.2023
Путин проведет переговоры с руководством Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии
Владимир Путин на этой неделе проведет переговоры с руководством Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T10:56
2023-12-05T10:56
2023-12-05T12:56
иран
москва
в мире
владимир путин
ибрахим раиси
хамас
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Путин на этой неделе проведет переговоры с руководством Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Завтра состоятся рабочие визиты президента Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Все это произойдет фактически за одни сутки", — отметил представитель Кремля.Российский лидер обсудит с коллегами двусторонние отношения и урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, на повестке будет взаимодействие в нефтяной сфере, уточнил Песков.В четверг глава государства встретится в Москве с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. По данным агентства Tasnim, они обсудят торгово-экономическое и политическое сотрудничество Москвы и Тегерана, а также региональные и международные вопросы, в особенности ситуацию в Палестине.В предыдущий раз Путин и Раиси общались по телефону в октябре, поделившись мнениями о конфликте между Израилем и ХАМАС, а также обсудив ситуацию в Закавказье.
https://ria.ru/20231205/sammit-1913836338.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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иран, москва, в мире, владимир путин, ибрахим раиси, хамас, россия, дмитрий песков, саудовская аравия, оаэ
Иран, Москва, В мире, Владимир Путин, Ибрахим Раиси, ХАМАС, Россия, Дмитрий Песков, Саудовская Аравия, ОАЭ
Путин проведет переговоры с руководством Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии
Песков: Путин проведет переговоры с руководством Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии