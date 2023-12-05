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Источник: умер экс-инспектор, осужденный за гибель людей на "Листвяжной" - РИА Новости, 05.12.2023
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07:23 05.12.2023 (обновлено: 11:02 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/inspektor-1913792013.html
Источник: умер экс-инспектор, осужденный за гибель людей на "Листвяжной"
Источник: умер экс-инспектор, осужденный за гибель людей на "Листвяжной" - РИА Новости, 05.12.2023
Источник: умер экс-инспектор, осужденный за гибель людей на "Листвяжной"
Бывший инспектор Ростехнадзора Вячеслав Семыкин, осужденный на три года условно по делу о гибели людей на шахте "Листвяжная", умер, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T07:23
2023-12-05T11:02
россия
кемеровская область
происшествия
александр бастрыкин
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
сдс-уголь
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 5 дек - РИА Новости. Бывший инспектор Ростехнадзора Вячеслав Семыкин, осужденный на три года условно по делу о гибели людей на шахте "Листвяжная", умер, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Умер где-то в конце ноября в больнице", - сообщил РИА Новости источник. В конце октября со ссылкой на объединенный пресс-центр судов по Кемеровской области сообщалось, что главный госинспектор Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин получил три года лишения свободы условно. Он обвинялся по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По версии следствия, Семыкин получил через посредника - главного инженера ООО "Шахта "Листвяжная" - взятку в виде каменного угля от директора ООО "Шахта "Листвяжная" и его транспортировки за незаконные действия и общее попустительство по службе в отношении компании. В суде Семыкин вину не признал. Взрыв метана на шахте "Листвяжная" произошел 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин отмечал, что было возбуждено четыре дела на 17 фигурантов: председатель совета директоров "СДС-Уголь" (собственник шахты), генеральный и технический директора холдинга "СДС-Уголь", директор ООО "Шахта "Листвяжная", системные администраторы критической информационной инфраструктуры, руководители шахты и ее структурных подразделений, а также сотрудники Ростехнадзора. Бывший коллега Семыкина Сергей Винокуров 20 сентября получил три года колонии за взятку в виде каменного угля с доставкой по месту проживания его близкого родственника, полученную за формальное проведение проверок соблюдения требований промышленной безопасности на "Листвяжной". Также обвинительный приговор был вынесен и в отношении взяткодателя.
https://ria.ru/20231117/shakhta-1910012526.html
россия
кемеровская область
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россия, кемеровская область, происшествия, александр бастрыкин, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), сдс-уголь, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Кемеровская область, Происшествия, Александр Бастрыкин, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), СДС-Уголь, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник: умер экс-инспектор, осужденный за гибель людей на "Листвяжной"

Умер осужденный по делу о гибели людей на "Листвяжной" экс-инспектор Семыкин

© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкВячеслав Семыкин
Вячеслав Семыкин - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Александр Патрин
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Вячеслав Семыкин. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 5 дек - РИА Новости. Бывший инспектор Ростехнадзора Вячеслав Семыкин, осужденный на три года условно по делу о гибели людей на шахте "Листвяжная", умер, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Умер где-то в конце ноября в больнице", - сообщил РИА Новости источник.
В конце октября со ссылкой на объединенный пресс-центр судов по Кемеровской области сообщалось, что главный госинспектор Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин получил три года лишения свободы условно. Он обвинялся по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По версии следствия, Семыкин получил через посредника - главного инженера ООО "Шахта "Листвяжная" - взятку в виде каменного угля от директора ООО "Шахта "Листвяжная" и его транспортировки за незаконные действия и общее попустительство по службе в отношении компании. В суде Семыкин вину не признал.
Взрыв метана на шахте "Листвяжная" произошел 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин отмечал, что было возбуждено четыре дела на 17 фигурантов: председатель совета директоров "СДС-Уголь" (собственник шахты), генеральный и технический директора холдинга "СДС-Уголь", директор ООО "Шахта "Листвяжная", системные администраторы критической информационной инфраструктуры, руководители шахты и ее структурных подразделений, а также сотрудники Ростехнадзора.
Бывший коллега Семыкина Сергей Винокуров 20 сентября получил три года колонии за взятку в виде каменного угля с доставкой по месту проживания его близкого родственника, полученную за формальное проведение проверок соблюдения требований промышленной безопасности на "Листвяжной". Также обвинительный приговор был вынесен и в отношении взяткодателя.
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РоссияКемеровская областьПроисшествияАлександр БастрыкинФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)СДС-УгольСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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