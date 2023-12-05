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Россияне не обращались в посольство из-за извержения вулкана в Индонезии - РИА Новости, 05.12.2023
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Туризм
 
16:13 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/indoneziya-1913860641.html
Россияне не обращались в посольство из-за извержения вулкана в Индонезии
Россияне не обращались в посольство из-за извержения вулкана в Индонезии - РИА Новости, 05.12.2023
Россияне не обращались в посольство из-за извержения вулкана в Индонезии
Посольство России в Индонезии не получало сообщений о жертвах среди россиян в связи с извержением вулкана Марапи в стране, заявила РИА Новости дипмиссия. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:13
2023-12-05T16:13
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Посольство России в Индонезии не получало сообщений о жертвах среди россиян в связи с извержением вулкана Марапи в стране, заявила РИА Новости дипмиссия. "Информации нет, в посольство обращений от россиян в связи с данной ситуацией не поступало", – заявили в посольстве агентству. Ранее сообщалось, что число погибших в результате извержения вулкана в Индонезии возросло до 13. Всего индонезийские власти заявляли о 75 альпинистах, которые оказались в ловушке во время извержения Марапи в воскресенье днем. Тогда 49 человек были успешно эвакуированы. Ранее японское метеорологическое управление со ссылкой на Дарвиновский консультативный центр по вулканическому пеплу сообщило, что столб пепла после извержения вулкана Марапи на острове Суматра составил 15 тысяч метров. Индонезия входит в так называемое тихоокеанское "Огненное кольцо". Полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной части Океании. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90 процентов из примерно 1,5 тысячи известных вулканов планеты.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Вулкан, Суматра
Россияне не обращались в посольство из-за извержения вулкана в Индонезии

Посольство: данных о жертвах среди россиян из-за вулкана в Индонезии нет

© Flickr / Viajar24h.comОстров Суматра
Остров Суматра - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Flickr / Viajar24h.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Посольство России в Индонезии не получало сообщений о жертвах среди россиян в связи с извержением вулкана Марапи в стране, заявила РИА Новости дипмиссия.
"Информации нет, в посольство обращений от россиян в связи с данной ситуацией не поступало", – заявили в посольстве агентству.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате извержения вулкана в Индонезии возросло до 13. Всего индонезийские власти заявляли о 75 альпинистах, которые оказались в ловушке во время извержения Марапи в воскресенье днем. Тогда 49 человек были успешно эвакуированы.
Ранее японское метеорологическое управление со ссылкой на Дарвиновский консультативный центр по вулканическому пеплу сообщило, что столб пепла после извержения вулкана Марапи на острове Суматра составил 15 тысяч метров.
Индонезия входит в так называемое тихоокеанское "Огненное кольцо". Полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной части Океании. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90 процентов из примерно 1,5 тысячи известных вулканов планеты.
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13 ноября, 10:18
 
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