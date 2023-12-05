Рейтинг@Mail.ru
Россия с начала гуманитарной миссии доставила в Газу более 288 тонн помощи - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:57 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/gumpomosch-1913775511.html
Россия с начала гуманитарной миссии доставила в Газу более 288 тонн помощи
Россия с начала гуманитарной миссии доставила в Газу более 288 тонн помощи - РИА Новости, 05.12.2023
Россия с начала гуманитарной миссии доставила в Газу более 288 тонн помощи
Более 288 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы уже доставлено рейсами МЧС России, сообщил директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T00:57
2023-12-05T00:57
россия
каир (город)
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
домодедово (аэропорт)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149966/96/1499669685_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_ffe1a8c3e94139cabd0444a8c892dbad.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Более 288 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы уже доставлено рейсами МЧС России, сообщил директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко. В ночь на вторник самолет МЧС РФ с эвакуированными из сектора Газа гражданами России и их родственниками прибыл в московский аэропорт "Домодедово". Этот рейс стал первым в декабре. В пресс-службе МЧС России сообщили, что среди 120 прибывших из Каира в Москву россиян и членов их семей - 30 детей, всего же в Россию уже эвакуировано более 880 человек, из них более 380 - дети. "Всего 12 рейсами авиации МЧС России в город Эль-Ариш уже доставлено более 288 тонн гумпомощи для жителей Газы", - сказал Охотенко. В конце ноября Охотенко сообщал о доставке в сектор Газа 11-й партии гуманитарного груза из России.
https://ria.ru/20231129/gumpomosch-1912771418.html
россия
каир (город)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149966/96/1499669685_299:0:2266:1475_1920x0_80_0_0_f96f9037fe663840cc0ecfc72ea07ef1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, каир (город), москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), домодедово (аэропорт), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Каир (город), Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Домодедово (аэропорт), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия с начала гуманитарной миссии доставила в Газу более 288 тонн помощи

МЧС: всего Россия доставила жителям Газы более 288 тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт "Каир"
Международный аэропорт Каир - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт "Каир". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Более 288 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы уже доставлено рейсами МЧС России, сообщил директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко.
В ночь на вторник самолет МЧС РФ с эвакуированными из сектора Газа гражданами России и их родственниками прибыл в московский аэропорт "Домодедово". Этот рейс стал первым в декабре. В пресс-службе МЧС России сообщили, что среди 120 прибывших из Каира в Москву россиян и членов их семей - 30 детей, всего же в Россию уже эвакуировано более 880 человек, из них более 380 - дети.
"Всего 12 рейсами авиации МЧС России в город Эль-Ариш уже доставлено более 288 тонн гумпомощи для жителей Газы", - сказал Охотенко.
В конце ноября Охотенко сообщал о доставке в сектор Газа 11-й партии гуманитарного груза из России.
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе в Сирии
Российские военные передали 5,6 тонны гумпомощи сирийским провинциям
29 ноября, 22:07
 
РоссияКаир (город)МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Домодедово (аэропорт)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала