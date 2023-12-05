https://ria.ru/20231205/gumpomosch-1913775511.html

Россия с начала гуманитарной миссии доставила в Газу более 288 тонн помощи

Россия с начала гуманитарной миссии доставила в Газу более 288 тонн помощи - РИА Новости, 05.12.2023

Россия с начала гуманитарной миссии доставила в Газу более 288 тонн помощи

Более 288 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы уже доставлено рейсами МЧС России, сообщил директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T00:57

2023-12-05T00:57

2023-12-05T00:57

россия

каир (город)

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

домодедово (аэропорт)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149966/96/1499669685_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_ffe1a8c3e94139cabd0444a8c892dbad.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Более 288 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы уже доставлено рейсами МЧС России, сообщил директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко. В ночь на вторник самолет МЧС РФ с эвакуированными из сектора Газа гражданами России и их родственниками прибыл в московский аэропорт "Домодедово". Этот рейс стал первым в декабре. В пресс-службе МЧС России сообщили, что среди 120 прибывших из Каира в Москву россиян и членов их семей - 30 детей, всего же в Россию уже эвакуировано более 880 человек, из них более 380 - дети. "Всего 12 рейсами авиации МЧС России в город Эль-Ариш уже доставлено более 288 тонн гумпомощи для жителей Газы", - сказал Охотенко. В конце ноября Охотенко сообщал о доставке в сектор Газа 11-й партии гуманитарного груза из России.

https://ria.ru/20231129/gumpomosch-1912771418.html

россия

каир (город)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, каир (город), москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), домодедово (аэропорт), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году