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Россия с начала гуманитарной миссии доставила в Газу более 288 тонн помощи
Россия с начала гуманитарной миссии доставила в Газу более 288 тонн помощи - РИА Новости, 05.12.2023
Россия с начала гуманитарной миссии доставила в Газу более 288 тонн помощи
Более 288 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы уже доставлено рейсами МЧС России, сообщил директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T00:57
2023-12-05T00:57
2023-12-05T00:57
россия
каир (город)
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
домодедово (аэропорт)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Более 288 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы уже доставлено рейсами МЧС России, сообщил директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко. В ночь на вторник самолет МЧС РФ с эвакуированными из сектора Газа гражданами России и их родственниками прибыл в московский аэропорт "Домодедово". Этот рейс стал первым в декабре. В пресс-службе МЧС России сообщили, что среди 120 прибывших из Каира в Москву россиян и членов их семей - 30 детей, всего же в Россию уже эвакуировано более 880 человек, из них более 380 - дети. "Всего 12 рейсами авиации МЧС России в город Эль-Ариш уже доставлено более 288 тонн гумпомощи для жителей Газы", - сказал Охотенко. В конце ноября Охотенко сообщал о доставке в сектор Газа 11-й партии гуманитарного груза из России.
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россия, каир (город), москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), домодедово (аэропорт), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Каир (город), Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Домодедово (аэропорт), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия с начала гуманитарной миссии доставила в Газу более 288 тонн помощи
МЧС: всего Россия доставила жителям Газы более 288 тонн гуманитарной помощи