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Опубликован первый трейлер игры GTA VI - РИА Новости, 05.12.2023
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02:58 05.12.2023 (обновлено: 03:12 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/gta-1913780280.html
Опубликован первый трейлер игры GTA VI
Опубликован первый трейлер игры GTA VI - РИА Новости, 05.12.2023
Опубликован первый трейлер игры GTA VI
Компания-разработчик видеоигр Rockstar Games, известная по своим франшизам Grand Theft Auto (GTA) и Read Dead Redemption, опубликовала трейлер своей новой игры... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T02:58
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Компания-разработчик видеоигр Rockstar Games, известная по своим франшизам Grand Theft Auto (GTA) и Read Dead Redemption, опубликовала трейлер своей новой игры GTA VI. "Наш трейлер просочился в сеть, поэтому, пожалуйста, посмотрите оригинал на YouTube", - говорится в сообщении компании в соцсети Х. Согласно информации из видеоролика, выход игры состоится в 2025 году. Предыдущая часть франшизы вышла в 2013 году. По данным исследования "МТС Банка", проведенного в начале августа, она входит в тройку любимых игр у игроков из России наряду с The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition и Counter-Strike: Global Offensive.
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россия, rockstar games, youtube, мтс
Россия, Rockstar Games, YouTube, МТС
Опубликован первый трейлер игры GTA VI

Компания Rockstar Games опубликовала трейлер игры GTA VI

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Компания-разработчик видеоигр Rockstar Games, известная по своим франшизам Grand Theft Auto (GTA) и Read Dead Redemption, опубликовала трейлер своей новой игры GTA VI.
«
"Наш трейлер просочился в сеть, поэтому, пожалуйста, посмотрите оригинал на YouTube", - говорится в сообщении компании в соцсети Х.
Согласно информации из видеоролика, выход игры состоится в 2025 году.
Предыдущая часть франшизы вышла в 2013 году. По данным исследования "МТС Банка", проведенного в начале августа, она входит в тройку любимых игр у игроков из России наряду с The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition и Counter-Strike: Global Offensive.
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РоссияRockstar GamesYouTubeМТС
 
 
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