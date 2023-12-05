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На склоне горы Бештау в Ставропольском крае ликвидировали возгорание - РИА Новости, 05.12.2023
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07:56 05.12.2023 (обновлено: 10:17 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/gora-1913794658.html
На склоне горы Бештау в Ставропольском крае ликвидировали возгорание
На склоне горы Бештау в Ставропольском крае ликвидировали возгорание - РИА Новости, 05.12.2023
На склоне горы Бештау в Ставропольском крае ликвидировали возгорание
Возгорание сухой растительности ликвидировано на площади 1,8 тысячи квадратных метров на склоне горы Бештау в Ставропольском крае, сообщает управление МЧС по... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T07:56
2023-12-05T10:17
происшествия
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 5 дек - РИА Новости. Возгорание сухой растительности ликвидировано на площади 1,8 тысячи квадратных метров на склоне горы Бештау в Ставропольском крае, сообщает управление МЧС по региону. В понедельник вечером на склоне горы Бештау загорелась сухая трава на площади 1,8 тысячи квадратных метров. На тушение пожара привлекались 27 человек и 7 единиц техники от РСЧС. "05.12.2023 07:05 г. Бештау, пожар ликвидирован на площади 1800м2", - говорится в сообщении. Гора Бештау является памятником природы и высочайшей горой Пятигорья на Кавказских Минеральных Водах, ее высота составляет 1,4 километра.
https://ria.ru/20231204/pozhar-1913524827.html
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происшествия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На склоне горы Бештау в Ставропольском крае ликвидировали возгорание

На склоне горы Бештау в Ставропольском крае ликвидировали возгорание сухой травы

© Фото : Василий Григорьев/ВКонтактеВозгорание сухой травы на склоне горы Бештау в Ставропольском крае. 5 декабря 2023
Возгорание сухой травы на склоне горы Бештау в Ставропольском крае. 5 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : Василий Григорьев/ВКонтакте
Возгорание сухой травы на склоне горы Бештау в Ставропольском крае. 5 декабря 2023
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 5 дек - РИА Новости. Возгорание сухой растительности ликвидировано на площади 1,8 тысячи квадратных метров на склоне горы Бештау в Ставропольском крае, сообщает управление МЧС по региону.
В понедельник вечером на склоне горы Бештау загорелась сухая трава на площади 1,8 тысячи квадратных метров. На тушение пожара привлекались 27 человек и 7 единиц техники от РСЧС.
"05.12.2023 07:05 г. Бештау, пожар ликвидирован на площади 1800м2", - говорится в сообщении.
Гора Бештау является памятником природы и высочайшей горой Пятигорья на Кавказских Минеральных Водах, ее высота составляет 1,4 километра.
Пожар в здании школы в посёлке Хребтовая в Иркутской области. 4 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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ПроисшествияСтавропольский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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