https://ria.ru/20231205/gora-1913794658.html

На склоне горы Бештау в Ставропольском крае ликвидировали возгорание

На склоне горы Бештау в Ставропольском крае ликвидировали возгорание - РИА Новости, 05.12.2023

На склоне горы Бештау в Ставропольском крае ликвидировали возгорание

Возгорание сухой растительности ликвидировано на площади 1,8 тысячи квадратных метров на склоне горы Бештау в Ставропольском крае, сообщает управление МЧС по... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T07:56

2023-12-05T07:56

2023-12-05T10:17

происшествия

ставропольский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 5 дек - РИА Новости. Возгорание сухой растительности ликвидировано на площади 1,8 тысячи квадратных метров на склоне горы Бештау в Ставропольском крае, сообщает управление МЧС по региону. В понедельник вечером на склоне горы Бештау загорелась сухая трава на площади 1,8 тысячи квадратных метров. На тушение пожара привлекались 27 человек и 7 единиц техники от РСЧС. "05.12.2023 07:05 г. Бештау, пожар ликвидирован на площади 1800м2", - говорится в сообщении. Гора Бештау является памятником природы и высочайшей горой Пятигорья на Кавказских Минеральных Водах, ее высота составляет 1,4 километра.

https://ria.ru/20231204/pozhar-1913524827.html

ставропольский край

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происшествия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)