https://ria.ru/20231205/goldman-1913813893.html

МВД отследило беглого красноярского бизнесмена Гольдмана до Стамбула

МВД отследило беглого красноярского бизнесмена Гольдмана до Стамбула - РИА Новости, 05.12.2023

МВД отследило беглого красноярского бизнесмена Гольдмана до Стамбула

Последним местом нахождения бизнесмена и бывшего депутата красноярского заксобрания Романа Гольдмана, который объявлен в розыск по делу о мошенничестве,... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T10:35

2023-12-05T10:35

2023-12-05T10:35

роман гольдман

стамбул

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 5 дек – РИА Новости. Последним местом нахождения бизнесмена и бывшего депутата красноярского заксобрания Романа Гольдмана, который объявлен в розыск по делу о мошенничестве, является Стамбул, сообщил журналистам начальник ГУМВД по Красноярскому краю Александр Речицкий. По данным МВД, в региональный главк обратились с жалобами на невыплаты более тысячи пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад" в Красноярске, предварительная сумма ущерба превысила миллиард рублей. Одной из причин приостановки выплат, по версии следствия, стало отсутствие в регионе Гольдмана - единственного распорядителя денежных средств. МВД 24 ноября сообщило, что в отношении Гольдмана возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Арест будет наложен более чем на 380 объектов его имущества, сам он объявлен в розыск. Также Росбанк подал в Арбитражный суд Красноярского края иск о взыскании более 30 миллионов рублей задолженности по кредитным договорам с компании. "Нам достоверно известно, что Гольдман не находится на территории Российской Федерации. 30 октября он вылетел из Красноярска в Москву, далее в Минск, после чего в Стамбул, Мальдивы и снова вернулся в Стамбул. Семья покинула страну еще раньше", - сказал Речицкий. Он отметил, что граждане продолжают обращаться по делу. Известно, что всего 2500 пайщиков. Готовится постановление о привлечении Гольдмана в качестве обвиняемого, избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и объявлении в международный розыск. Заксобрание региона 23 ноября досрочно прекратило полномочия депутата Гольдмана. Решение связано с вступлением в силу обвинительного приговора суда в отношении Гольдмана. В начале года он был оштрафован на 90 тысяч рублей по делу о небрежном хранении карабина, ставшего орудием преступления. Следствие сообщало, что оружие похитил рабочий заимки и после ссоры, будучи пьяным, ранил другого рабочего. Раненый обратился за помощью к владельцу соседней заимки. Стрелявший также прибежал к дому, где укрылся его оппонент, и пытался проникнуть в дом. Тогда хозяин выстрелил в дверь из незаконно хранящегося у него карабина и смертельно ранил мужчину.

https://ria.ru/20231205/goldman-1913809257.html

стамбул

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

роман гольдман, стамбул, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия