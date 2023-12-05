https://ria.ru/20231205/goldman-1913813893.html
МВД отследило беглого красноярского бизнесмена Гольдмана до Стамбула
МВД отследило беглого красноярского бизнесмена Гольдмана до Стамбула - РИА Новости, 05.12.2023
МВД отследило беглого красноярского бизнесмена Гольдмана до Стамбула
Последним местом нахождения бизнесмена и бывшего депутата красноярского заксобрания Романа Гольдмана, который объявлен в розыск по делу о мошенничестве,... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T10:35
2023-12-05T10:35
2023-12-05T10:35
роман гольдман
стамбул
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 5 дек – РИА Новости. Последним местом нахождения бизнесмена и бывшего депутата красноярского заксобрания Романа Гольдмана, который объявлен в розыск по делу о мошенничестве, является Стамбул, сообщил журналистам начальник ГУМВД по Красноярскому краю Александр Речицкий. По данным МВД, в региональный главк обратились с жалобами на невыплаты более тысячи пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад" в Красноярске, предварительная сумма ущерба превысила миллиард рублей. Одной из причин приостановки выплат, по версии следствия, стало отсутствие в регионе Гольдмана - единственного распорядителя денежных средств. МВД 24 ноября сообщило, что в отношении Гольдмана возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Арест будет наложен более чем на 380 объектов его имущества, сам он объявлен в розыск. Также Росбанк подал в Арбитражный суд Красноярского края иск о взыскании более 30 миллионов рублей задолженности по кредитным договорам с компании. "Нам достоверно известно, что Гольдман не находится на территории Российской Федерации. 30 октября он вылетел из Красноярска в Москву, далее в Минск, после чего в Стамбул, Мальдивы и снова вернулся в Стамбул. Семья покинула страну еще раньше", - сказал Речицкий. Он отметил, что граждане продолжают обращаться по делу. Известно, что всего 2500 пайщиков. Готовится постановление о привлечении Гольдмана в качестве обвиняемого, избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и объявлении в международный розыск. Заксобрание региона 23 ноября досрочно прекратило полномочия депутата Гольдмана. Решение связано с вступлением в силу обвинительного приговора суда в отношении Гольдмана. В начале года он был оштрафован на 90 тысяч рублей по делу о небрежном хранении карабина, ставшего орудием преступления. Следствие сообщало, что оружие похитил рабочий заимки и после ссоры, будучи пьяным, ранил другого рабочего. Раненый обратился за помощью к владельцу соседней заимки. Стрелявший также прибежал к дому, где укрылся его оппонент, и пытался проникнуть в дом. Тогда хозяин выстрелил в дверь из незаконно хранящегося у него карабина и смертельно ранил мужчину.
https://ria.ru/20231205/goldman-1913809257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман гольдман, стамбул, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Роман Гольдман, Стамбул, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
МВД отследило беглого красноярского бизнесмена Гольдмана до Стамбула
Последним местонахождением беглого бизнесмена Гольдмана был Стамбул
КРАСНОЯРСК, 5 дек – РИА Новости. Последним местом нахождения бизнесмена и бывшего депутата красноярского заксобрания Романа Гольдмана, который объявлен в розыск по делу о мошенничестве, является Стамбул, сообщил журналистам начальник ГУМВД по Красноярскому краю Александр Речицкий.
По данным МВД, в региональный главк обратились с жалобами на невыплаты более тысячи пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад" в Красноярске
, предварительная сумма ущерба превысила миллиард рублей. Одной из причин приостановки выплат, по версии следствия, стало отсутствие в регионе Гольдмана - единственного распорядителя денежных средств.
МВД 24 ноября сообщило, что в отношении Гольдмана возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ
"Мошенничество". Арест будет наложен более чем на 380 объектов его имущества, сам он объявлен в розыск. Также Росбанк
подал в Арбитражный суд Красноярского края иск о взыскании более 30 миллионов рублей задолженности по кредитным договорам с компании.
"Нам достоверно известно, что Гольдман не находится на территории Российской Федерации. 30 октября он вылетел из Красноярска в Москву
, далее в Минск
, после чего в Стамбул, Мальдивы
и снова вернулся в Стамбул. Семья покинула страну еще раньше", - сказал Речицкий.
Имущество красноярской фирмы Гольдмана арестовали
Он отметил, что граждане продолжают обращаться по делу. Известно, что всего 2500 пайщиков. Готовится постановление о привлечении Гольдмана в качестве обвиняемого, избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и объявлении в международный розыск.
Заксобрание региона 23 ноября досрочно прекратило полномочия депутата Гольдмана. Решение связано с вступлением в силу обвинительного приговора суда в отношении Гольдмана. В начале года он был оштрафован на 90 тысяч рублей по делу о небрежном хранении карабина, ставшего орудием преступления. Следствие сообщало, что оружие похитил рабочий заимки и после ссоры, будучи пьяным, ранил другого рабочего. Раненый обратился за помощью к владельцу соседней заимки. Стрелявший также прибежал к дому, где укрылся его оппонент, и пытался проникнуть в дом. Тогда хозяин выстрелил в дверь из незаконно хранящегося у него карабина и смертельно ранил мужчину.