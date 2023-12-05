https://ria.ru/20231205/goldman-1913809257.html

Имущество красноярской фирмы Гольдмана арестовали

Имущество красноярской фирмы Гольдмана арестовали - РИА Новости, 05.12.2023

Имущество красноярской фирмы Гольдмана арестовали

На 383 объекта "Голдман Групп" красноярского бизнесмена Романа Гольдмана, который объявлен в розыск по делу о мошенничестве, наложен арест на сумму более 828... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T10:20

2023-12-05T10:20

2023-12-05T10:20

происшествия

красноярский край

красноярск

россия

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КРАСНОЯРСК, 5 дек – РИА Новости. На 383 объекта "Голдман Групп" красноярского бизнесмена Романа Гольдмана, который объявлен в розыск по делу о мошенничестве, наложен арест на сумму более 828 миллионов рублей, сообщил журналистам начальник ГУМВД по Красноярскому краю Александр Речицкий. "По уголовному делу проведены более 10 обысков. Наложен арест на 383 объекта, входящих в "Голдман Групп", на сумму более 828 миллионов рублей, в том числе наложен арест на имущество, находящееся в собственности самого Гольдмана: шесть объектов общей стоимостью 3,5 миллионов рублей. Готовится наложение ареста на 136 транспортных средств и специальной техники, принадлежащие компании, на сумму более 211 миллионов рублей", - сказал он. По мнению Речицкого, все это не повлияет на хозяйственную деятельность предприятий. "В рамках расследования уголовного дела мы вышли с предложениями в правительство края и совместно с органами исполнительной власти делаем все для минимизации последствий, сохранения производства, его функционирования и рабочих мест", - пояснил он. По данным МВД, в региональный главк обратились с жалобами на невыплаты более тысячи пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад" в Красноярске, предварительная сумма ущерба превысила миллиард рублей. Одной из причин приостановки выплат, по версии следствия, стало отсутствие в регионе Гольдмана - единственного распорядителя денежных средств. МВД 24 ноября сообщило, что в отношении Гольдмана возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Арест будет наложен более чем на 380 объектов его имущества, сам он объявлен в розыск. Также Росбанк подал в Арбитражный суд Красноярского края иск о взыскании более 30 миллионов рублей задолженности по кредитным договорам с компании. Заксобрание региона 23 ноября досрочно прекратило полномочия депутата Гольдмана. Решение связано с вступлением в силу обвинительного приговора суда в отношении Гольдмана. В начале года он был оштрафован на 90 тысяч рублей по делу о небрежном хранении карабина, ставшего орудием преступления. Следствие сообщало, что оружие похитил рабочий заимки и после ссоры, будучи пьяным, ранил другого рабочего. Раненый обратился за помощью к владельцу соседней заимки. Стрелявший также прибежал к дому, где укрылся его оппонент, и пытался проникнуть в дом. Тогда хозяин выстрелил в дверь из незаконно хранящегося у него карабина и смертельно ранил мужчину.

https://ria.ru/20231115/kolomoyskiy-1909585394.html

https://ria.ru/20231031/kuzmichev-1906394426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярский край, красноярск, россия, роман гольдман, росбанк