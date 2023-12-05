https://ria.ru/20231205/goldman-1913809257.html
Имущество красноярской фирмы Гольдмана арестовали
Имущество красноярской фирмы Гольдмана арестовали - РИА Новости, 05.12.2023
Имущество красноярской фирмы Гольдмана арестовали
На 383 объекта "Голдман Групп" красноярского бизнесмена Романа Гольдмана, который объявлен в розыск по делу о мошенничестве, наложен арест на сумму более 828... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T10:20
2023-12-05T10:20
2023-12-05T10:20
происшествия
красноярский край
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россия
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КРАСНОЯРСК, 5 дек – РИА Новости. На 383 объекта "Голдман Групп" красноярского бизнесмена Романа Гольдмана, который объявлен в розыск по делу о мошенничестве, наложен арест на сумму более 828 миллионов рублей, сообщил журналистам начальник ГУМВД по Красноярскому краю Александр Речицкий. "По уголовному делу проведены более 10 обысков. Наложен арест на 383 объекта, входящих в "Голдман Групп", на сумму более 828 миллионов рублей, в том числе наложен арест на имущество, находящееся в собственности самого Гольдмана: шесть объектов общей стоимостью 3,5 миллионов рублей. Готовится наложение ареста на 136 транспортных средств и специальной техники, принадлежащие компании, на сумму более 211 миллионов рублей", - сказал он. По мнению Речицкого, все это не повлияет на хозяйственную деятельность предприятий. "В рамках расследования уголовного дела мы вышли с предложениями в правительство края и совместно с органами исполнительной власти делаем все для минимизации последствий, сохранения производства, его функционирования и рабочих мест", - пояснил он. По данным МВД, в региональный главк обратились с жалобами на невыплаты более тысячи пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад" в Красноярске, предварительная сумма ущерба превысила миллиард рублей. Одной из причин приостановки выплат, по версии следствия, стало отсутствие в регионе Гольдмана - единственного распорядителя денежных средств. МВД 24 ноября сообщило, что в отношении Гольдмана возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Арест будет наложен более чем на 380 объектов его имущества, сам он объявлен в розыск. Также Росбанк подал в Арбитражный суд Красноярского края иск о взыскании более 30 миллионов рублей задолженности по кредитным договорам с компании. Заксобрание региона 23 ноября досрочно прекратило полномочия депутата Гольдмана. Решение связано с вступлением в силу обвинительного приговора суда в отношении Гольдмана. В начале года он был оштрафован на 90 тысяч рублей по делу о небрежном хранении карабина, ставшего орудием преступления. Следствие сообщало, что оружие похитил рабочий заимки и после ссоры, будучи пьяным, ранил другого рабочего. Раненый обратился за помощью к владельцу соседней заимки. Стрелявший также прибежал к дому, где укрылся его оппонент, и пытался проникнуть в дом. Тогда хозяин выстрелил в дверь из незаконно хранящегося у него карабина и смертельно ранил мужчину.
https://ria.ru/20231115/kolomoyskiy-1909585394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, красноярск, россия, роман гольдман, росбанк
Происшествия, Красноярский край, Красноярск, Россия, Роман Гольдман, Росбанк
Имущество красноярской фирмы Гольдмана арестовали
Имущество красноярской фирмы Гольдмана арестовали на более 828 миллионов рублей
КРАСНОЯРСК, 5 дек – РИА Новости. На 383 объекта "Голдман Групп" красноярского бизнесмена Романа Гольдмана, который объявлен в розыск по делу о мошенничестве, наложен арест на сумму более 828 миллионов рублей, сообщил журналистам начальник ГУМВД по Красноярскому краю Александр Речицкий.
"По уголовному делу проведены более 10 обысков. Наложен арест на 383 объекта, входящих в "Голдман Групп", на сумму более 828 миллионов рублей, в том числе наложен арест на имущество, находящееся в собственности самого Гольдмана: шесть объектов общей стоимостью 3,5 миллионов рублей. Готовится наложение ареста на 136 транспортных средств и специальной техники, принадлежащие компании, на сумму более 211 миллионов рублей", - сказал он.
По мнению Речицкого, все это не повлияет на хозяйственную деятельность предприятий. "В рамках расследования уголовного дела мы вышли с предложениями в правительство края и совместно с органами исполнительной власти делаем все для минимизации последствий, сохранения производства, его функционирования и рабочих мест", - пояснил он.
По данным МВД, в региональный главк обратились с жалобами на невыплаты более тысячи пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад" в Красноярске
, предварительная сумма ущерба превысила миллиард рублей. Одной из причин приостановки выплат, по версии следствия, стало отсутствие в регионе Гольдмана - единственного распорядителя денежных средств.
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МВД 24 ноября сообщило, что в отношении Гольдмана возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ
"Мошенничество". Арест будет наложен более чем на 380 объектов его имущества, сам он объявлен в розыск. Также Росбанк
подал в Арбитражный суд Красноярского края иск о взыскании более 30 миллионов рублей задолженности по кредитным договорам с компании.
Заксобрание региона 23 ноября досрочно прекратило полномочия депутата Гольдмана. Решение связано с вступлением в силу обвинительного приговора суда в отношении Гольдмана. В начале года он был оштрафован на 90 тысяч рублей по делу о небрежном хранении карабина, ставшего орудием преступления. Следствие сообщало, что оружие похитил рабочий заимки и после ссоры, будучи пьяным, ранил другого рабочего. Раненый обратился за помощью к владельцу соседней заимки. Стрелявший также прибежал к дому, где укрылся его оппонент, и пытался проникнуть в дом. Тогда хозяин выстрелил в дверь из незаконно хранящегося у него карабина и смертельно ранил мужчину.
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