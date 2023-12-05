https://ria.ru/20231205/girlyanda-1913942084.html

В московской школе ученицу ударило током от гирлянды

В московской школе ученицу ударило током от гирлянды - РИА Новости, 05.12.2023

В московской школе ученицу ударило током от гирлянды

В школе в Москве проходит проверка после того, как ученица почувствовала легкий удар током от гирлянды, которую школьники принесли из дома для украшения класса, РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T17:19

2023-12-05T17:19

2023-12-05T17:19

происшествия

москва

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В школе в Москве проходит проверка после того, как ученица почувствовала легкий удар током от гирлянды, которую школьники принесли из дома для украшения класса, ребенок чувствует себя удовлетворительно, сообщил РИА Новости директор школы №218 Константин Кочетков. "Четвертого декабря на перемене после первого урока дети вместе с классным руководителем украшали класс к новогодним праздникам. Одна из учениц принесла из дома гирлянду, которую девочки решили повесить на доску. Ученицы включили гирлянду, чтобы проверить ее исправность, после чего начали ее вешать. В этот момент одна из девочек сообщила учителю, что, вероятно, почувствовала легкий удар тока", - рассказал Кочетков. Директор отметил, что информация о том, что ученица ударилась током от электронной доски, некорректна. "Классный руководитель поинтересовался о самочувствии ученицы, девочка отметила, что чувствует себя нормально. Гирлянду сразу же убрали, и девочки украшали класс без нее. После ученица продолжила посещать занятия", - добавил Кочетков. Он уточнил, что вечером мама с ребенком обратились в частное медучреждение, чтобы убедиться, что у девочки все в порядке. Для проведения дополнительного обследования ребенка доставили в городскую больницу. "Мы находимся на связи с родителями девочки. Сейчас она чувствует себя удовлетворительно, ее жизни ничего не угрожает. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего в школе началась служебная проверка, по итогу которой будут приняты необходимые меры. С нетерпением ждем нашу ученицу на занятиях", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230407/turniket-1863740244.html

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москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва