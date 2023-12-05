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В московской школе ученицу ударило током от гирлянды - РИА Новости, 05.12.2023
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17:19 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/girlyanda-1913942084.html
В московской школе ученицу ударило током от гирлянды
В московской школе ученицу ударило током от гирлянды - РИА Новости, 05.12.2023
В московской школе ученицу ударило током от гирлянды
В школе в Москве проходит проверка после того, как ученица почувствовала легкий удар током от гирлянды, которую школьники принесли из дома для украшения класса, РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T17:19
2023-12-05T17:19
происшествия
москва
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В школе в Москве проходит проверка после того, как ученица почувствовала легкий удар током от гирлянды, которую школьники принесли из дома для украшения класса, ребенок чувствует себя удовлетворительно, сообщил РИА Новости директор школы №218 Константин Кочетков. "Четвертого декабря на перемене после первого урока дети вместе с классным руководителем украшали класс к новогодним праздникам. Одна из учениц принесла из дома гирлянду, которую девочки решили повесить на доску. Ученицы включили гирлянду, чтобы проверить ее исправность, после чего начали ее вешать. В этот момент одна из девочек сообщила учителю, что, вероятно, почувствовала легкий удар тока", - рассказал Кочетков. Директор отметил, что информация о том, что ученица ударилась током от электронной доски, некорректна. "Классный руководитель поинтересовался о самочувствии ученицы, девочка отметила, что чувствует себя нормально. Гирлянду сразу же убрали, и девочки украшали класс без нее. После ученица продолжила посещать занятия", - добавил Кочетков. Он уточнил, что вечером мама с ребенком обратились в частное медучреждение, чтобы убедиться, что у девочки все в порядке. Для проведения дополнительного обследования ребенка доставили в городскую больницу. "Мы находимся на связи с родителями девочки. Сейчас она чувствует себя удовлетворительно, ее жизни ничего не угрожает. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего в школе началась служебная проверка, по итогу которой будут приняты необходимые меры. С нетерпением ждем нашу ученицу на занятиях", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230407/turniket-1863740244.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В московской школе ученицу ударило током от гирлянды

В школе в Москве идет проверка после того, как ученицу ударило током от гирлянды

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В школе в Москве проходит проверка после того, как ученица почувствовала легкий удар током от гирлянды, которую школьники принесли из дома для украшения класса, ребенок чувствует себя удовлетворительно, сообщил РИА Новости директор школы №218 Константин Кочетков.
«
"Четвертого декабря на перемене после первого урока дети вместе с классным руководителем украшали класс к новогодним праздникам. Одна из учениц принесла из дома гирлянду, которую девочки решили повесить на доску. Ученицы включили гирлянду, чтобы проверить ее исправность, после чего начали ее вешать. В этот момент одна из девочек сообщила учителю, что, вероятно, почувствовала легкий удар тока", - рассказал Кочетков.
Директор отметил, что информация о том, что ученица ударилась током от электронной доски, некорректна.
«
"Классный руководитель поинтересовался о самочувствии ученицы, девочка отметила, что чувствует себя нормально. Гирлянду сразу же убрали, и девочки украшали класс без нее. После ученица продолжила посещать занятия", - добавил Кочетков.
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Он уточнил, что вечером мама с ребенком обратились в частное медучреждение, чтобы убедиться, что у девочки все в порядке. Для проведения дополнительного обследования ребенка доставили в городскую больницу.
«
"Мы находимся на связи с родителями девочки. Сейчас она чувствует себя удовлетворительно, ее жизни ничего не угрожает. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего в школе началась служебная проверка, по итогу которой будут приняты необходимые меры. С нетерпением ждем нашу ученицу на занятиях", - добавил собеседник агентства.
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