https://ria.ru/20231205/gaza-1913832259.html

США разрабатывают план перехода Газы под контроль ПНА, пишут СМИ

США разрабатывают план перехода Газы под контроль ПНА, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2023

США разрабатывают план перехода Газы под контроль ПНА, пишут СМИ

Администрация президента США Джо Байдена занимается разработкой плана по управлению сектором Газа после завершения вооруженного конфликта, согласно которому... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T11:46

2023-12-05T11:46

2023-12-05T11:46

в мире

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сша

россия

энтони блинкен

джо байден

ашраф аль-кидра

палестинская национальная администрация

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена занимается разработкой плана по управлению сектором Газа после завершения вооруженного конфликта, согласно которому анклав окажется под управлением обновленной Палестинской национальной администрации, сообщает газета Politico со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с ходом обсуждений. По информации собеседников газеты, чиновники в Госдепартаменте, Белом доме и других ведомствах с середины октября обсуждают детали плана "в многочисленных программных документах и на межведомственных совещаниях". По данным издания, планируется, что по завершении "тяжелых боев" между Израилем и палестинским движением ХАМАС для стабилизации обстановки в регионе потребуется привлечение международных сил, а в долгосрочной перспективе власть в секторе Газа перейдет к обновленной Палестинской автономии. "Чиновники администрации Байдена на протяжении нескольких недель тихо разрабатывали многоэтапный план послевоенных действий, который предусматривает, что обновленная Палестинская администрация в конечном итоге возьмет на себя управление сектором Газа", - говорится в материале. Как подчеркивает издание, несмотря на то, что данное решение является "неидеальным", американские чиновники считают, что оно является лучшим из доступных. Газета отмечает, что такое решение может поставить Вашингтон на путь конфронтации с израильским правительством. В ноябре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обновленная Палестинская национальная администрация была бы лучшим вариантом для сектора Газа. При этом госсекретарь отметил, что позволить ХАМАС или Израилю управлять сектором Газа - это не вариант. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в результате израильских бомбардировок сектора Газа с 7 октября возросло до 15 899 человек, 42 тысячи получили ранения, заявил в понедельник представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у движения осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231205/svyaz-1913816562.html

https://ria.ru/20231205/plennye-1913809488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, россия, энтони блинкен, джо байден, ашраф аль-кидра, палестинская национальная администрация, хамас, оон