https://ria.ru/20231205/fermery-1913860898.html
Протестующие фермеры выехали на центральные улицы Кишинева
Протестующие фермеры выехали на центральные улицы Кишинева - РИА Новости, 05.12.2023
Протестующие фермеры выехали на центральные улицы Кишинева
Протестующие фермеры выехали на тракторах на центральные улицы Кишинева, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:23
2023-12-05T13:23
2023-12-05T13:28
майя санду
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КИШИНЕВ, 5 дек – РИА Новости. Протестующие фермеры выехали на тракторах на центральные улицы Кишинева, передает корреспондент РИА Новости. Накануне группа аграриев провела переговоры с президентом Молдавии Майей Санду, но стороны так и не пришли к пониманию решений. Протестующие требуют от руководства страны ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые. Санду порекомендовала фермерам вернуться к диалогу с правительством. "Мы не услышали от президента конкретных аргументов ни в нашу поддержку, ни по ситуации в сельском хозяйстве в целом. Понимаем, что у властей нет альтернативного предложения по срочному спасению микро-, малых и средних фермеров от банкротства, поэтому принято решение продолжить акцию протеста с выводом техники на улицы Кишинева", - сказал журналистам один из лидеров ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь. Колонна из 100 тракторов движется по центру Кишинева, проезжает мимо зданий парламента и администрации президента. Ранее президент Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам. Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития.
https://ria.ru/20231124/moldavia-1911738763.html
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майя санду, кишинев, молдавия, евросоюз, в мире
Майя Санду, Кишинев, Молдавия, Евросоюз, В мире
Протестующие фермеры выехали на центральные улицы Кишинева
В Молдавии колонна из 100 тракторов выехала на центральные улицы Кишинева
КИШИНЕВ, 5 дек – РИА Новости. Протестующие фермеры выехали на тракторах на центральные улицы Кишинева, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне группа аграриев провела переговоры с президентом Молдавии Майей Санду
, но стороны так и не пришли к пониманию решений. Протестующие требуют от руководства страны ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые. Санду порекомендовала фермерам вернуться к диалогу с правительством.
"Мы не услышали от президента конкретных аргументов ни в нашу поддержку, ни по ситуации в сельском хозяйстве в целом. Понимаем, что у властей нет альтернативного предложения по срочному спасению микро-, малых и средних фермеров от банкротства, поэтому принято решение продолжить акцию протеста с выводом техники на улицы Кишинева", - сказал журналистам один из лидеров ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь.
Колонна из 100 тракторов движется по центру Кишинева, проезжает мимо зданий парламента и администрации президента.
Ранее президент Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине
с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам.
Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши
объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития.
Оппозиция в Молдавии осудила давление властей на протестующих фермеров