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Глава ФБР заявил, что в США слишком много российских разведчиков - РИА Новости, 05.12.2023
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20:31 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/fbr-1913985457.html
Глава ФБР заявил, что в США слишком много российских разведчиков
Глава ФБР заявил, что в США слишком много российских разведчиков - РИА Новости, 05.12.2023
Глава ФБР заявил, что в США слишком много российских разведчиков
Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что в США действует "слишком большое" число российских разведчиков. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T20:31
2023-12-05T20:31
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кристофер рэй
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ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что в США действует "слишком большое" число российских разведчиков. "У них есть офицеры разведки здесь, в США. Слишком много по любым стандартам", - сказал он на слушаниях в конгрессе. В числе угроз со стороны России Рэй назвал "одну из самых передовых в мире наступательных киберпрограмм". "Они вложили в нее значительные средства и разными путями использовали ее против нас и наших союзников", - сказал он. По утверждению директора ФБР, РФ также укрывает "киберпреступников", стоящих за хакерскими атаками на США и их союзников по всему миру. Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
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в мире, технологии, россия, сша, кристофер рэй
В мире, Технологии, Россия, США, Кристофер Рэй
Глава ФБР заявил, что в США слишком много российских разведчиков

Директор ФБР Рэй: в США действует слишком большое число российских разведчиков

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisКристофер Рэй
Кристофер Рэй - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Кристофер Рэй. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что в США действует "слишком большое" число российских разведчиков.
«
"У них есть офицеры разведки здесь, в США. Слишком много по любым стандартам", - сказал он на слушаниях в конгрессе.
В числе угроз со стороны России Рэй назвал "одну из самых передовых в мире наступательных киберпрограмм". "Они вложили в нее значительные средства и разными путями использовали ее против нас и наших союзников", - сказал он.
По утверждению директора ФБР, РФ также укрывает "киберпреступников", стоящих за хакерскими атаками на США и их союзников по всему миру.
Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
Директор ФБР Кристофер Рэй во время выступления на слушаниях в комитете сената - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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