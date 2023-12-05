https://ria.ru/20231205/fbr-1913985457.html

Глава ФБР заявил, что в США слишком много российских разведчиков

Глава ФБР заявил, что в США слишком много российских разведчиков - РИА Новости, 05.12.2023

Глава ФБР заявил, что в США слишком много российских разведчиков

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что в США действует "слишком большое" число российских разведчиков. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T20:31

2023-12-05T20:31

2023-12-05T20:31

в мире

технологии

россия

сша

кристофер рэй

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ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что в США действует "слишком большое" число российских разведчиков. "У них есть офицеры разведки здесь, в США. Слишком много по любым стандартам", - сказал он на слушаниях в конгрессе. В числе угроз со стороны России Рэй назвал "одну из самых передовых в мире наступательных киберпрограмм". "Они вложили в нее значительные средства и разными путями использовали ее против нас и наших союзников", - сказал он. По утверждению директора ФБР, РФ также укрывает "киберпреступников", стоящих за хакерскими атаками на США и их союзников по всему миру. Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.

https://ria.ru/20231031/pokushenie-1906563745.html

россия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, россия, сша, кристофер рэй