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Глава ФБР заявил, что в США слишком много российских разведчиков
Глава ФБР заявил, что в США слишком много российских разведчиков - РИА Новости, 05.12.2023
Глава ФБР заявил, что в США слишком много российских разведчиков
Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что в США действует "слишком большое" число российских разведчиков. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T20:31
2023-12-05T20:31
2023-12-05T20:31
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россия
сша
кристофер рэй
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ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что в США действует "слишком большое" число российских разведчиков. "У них есть офицеры разведки здесь, в США. Слишком много по любым стандартам", - сказал он на слушаниях в конгрессе. В числе угроз со стороны России Рэй назвал "одну из самых передовых в мире наступательных киберпрограмм". "Они вложили в нее значительные средства и разными путями использовали ее против нас и наших союзников", - сказал он. По утверждению директора ФБР, РФ также укрывает "киберпреступников", стоящих за хакерскими атаками на США и их союзников по всему миру. Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, россия, сша, кристофер рэй
В мире, Технологии, Россия, США, Кристофер Рэй
Глава ФБР заявил, что в США слишком много российских разведчиков
Директор ФБР Рэй: в США действует слишком большое число российских разведчиков