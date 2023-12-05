В Киеве заявили, что Бельгия пообещала передать F-16 в 2025 году
Минобороны Украины: Бельгия пообещала передать истребители F-16 в 2025 году
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бельгия пообещала передать Украине истребители F-16 в 2025 году, сообщает во вторник пресс-служба украинского оборонного ведомства в Telegram-канале.
Министр обороны Украины Рустем Умеров накануне провел переговоры с министром обороны Бельгии Людивин Дедондер.
"Бельгия подтверждает намерения передать Украине самолеты F-16 в 2025 году", - сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства по итогам переговоров двух министров. Сообщается, что стороны также обсудили процесс отладки цепочек поставок боеприпасов, запасных частей и технического оборудования для истребителей F-16. В минобороны Украины уточнили, что общий объем технической помощи от Бельгия для сил обороны Украины составляет более 320 миллионов евро.
Ранее командующий ВВС Украины Николай Олещук заявил, что работы по подготовке украинских взлетно-посадочных полос уже ведутся, проводится реконструкция инфраструктуры аэродромов и покрытия полос, строятся защитные сооружения.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.