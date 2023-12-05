https://ria.ru/20231205/f-16-1913906292.html

В Киеве заявили, что Бельгия пообещала передать F-16 в 2025 году

В Киеве заявили, что Бельгия пообещала передать F-16 в 2025 году - РИА Новости, 05.12.2023

В Киеве заявили, что Бельгия пообещала передать F-16 в 2025 году

Бельгия пообещала передать Украине истребители F-16 в 2025 году, сообщает во вторник пресс-служба украинского оборонного ведомства в Telegram-канале. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:38

2023-12-05T15:38

2023-12-05T15:38

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бельгия пообещала передать Украине истребители F-16 в 2025 году, сообщает во вторник пресс-служба украинского оборонного ведомства в Telegram-канале. Министр обороны Украины Рустем Умеров накануне провел переговоры с министром обороны Бельгии Людивин Дедондер. "Бельгия подтверждает намерения передать Украине самолеты F-16 в 2025 году", - сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства по итогам переговоров двух министров. Сообщается, что стороны также обсудили процесс отладки цепочек поставок боеприпасов, запасных частей и технического оборудования для истребителей F-16. В минобороны Украины уточнили, что общий объем технической помощи от Бельгия для сил обороны Украины составляет более 320 миллионов евро. В октябре Дедондер подтвердила готовность обучать украинских пилотов для работы на F-16, но поставки самих машин Киеву исключила, объяснив такую позицию тем, что самолеты "активно используются в странах Балтии для охраны воздушного пространства стран НАТО и бельгийского воздушного пространства". Ранее командующий ВВС Украины Николай Олещук заявил, что работы по подготовке украинских взлетно-посадочных полос уже ведутся, проводится реконструкция инфраструктуры аэродромов и покрытия полос, строятся защитные сооружения. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20231101/shoygu-1906654177.html

https://ria.ru/20230823/ukraina-1891581246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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