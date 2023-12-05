https://ria.ru/20231205/evropa-1913889579.html

"Калашников" дополнит базу снесенных памятников советским воинам в Европе

"Калашников" дополнит базу снесенных памятников советским воинам в Европе - РИА Новости, 05.12.2023

"Калашников" дополнит базу снесенных памятников советским воинам в Европе

Концерн "Калашников" в ближайшее время дополнит виртуальную базу снесенных в Европе памятников советским воинам в рамках проекта "Нельзя забыть", сообщил во... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:00

2023-12-05T15:00

2023-12-05T15:00

россия

европа

калашников (концерн)

памятники

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Концерн "Калашников" в ближайшее время дополнит виртуальную базу снесенных в Европе памятников советским воинам в рамках проекта "Нельзя забыть", сообщил во вторник президент концерна "Калашников" Алан Лушников. Круглый стол на тему: "Реванш националистов, или Кому в Европе мешают памятники советским воинам" состоялся в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Участники круглого стола обсудили варварское отношение к памятникам советским солдатам, возведенного в ранг государственной политики некоторых европейских стран, и меры противодействия. На сегодняшний день в Европе демонтировано более 3 тысяч памятников советским воинам-освободителям, следует из материалов к круглому столу. "Сейчас у нас 160 памятников, из которых 17 представлены в 3D-моделях, еще 30 будут внесены в самое ближайшее время, а 82 монумента находятся в стадии верификации", - сказал Лушников. Проект "Нельзя забыть", запущенный "Калашниковым", подразумевает создание виртуальной базы данных, интерактивной карты и 3D-моделей уничтоженных памятников советским воинам-освободителям. В концерне получают данные из других стран непосредственно с мест - от людей, живущих рядом с этими монументами, уточнил Лушников.

https://ria.ru/20231102/legioner-1906968744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, европа, калашников (концерн), памятники