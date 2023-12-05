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"Калашников" дополнит базу снесенных памятников советским воинам в Европе - РИА Новости, 05.12.2023
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15:00 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/evropa-1913889579.html
"Калашников" дополнит базу снесенных памятников советским воинам в Европе
"Калашников" дополнит базу снесенных памятников советским воинам в Европе - РИА Новости, 05.12.2023
"Калашников" дополнит базу снесенных памятников советским воинам в Европе
Концерн "Калашников" в ближайшее время дополнит виртуальную базу снесенных в Европе памятников советским воинам в рамках проекта "Нельзя забыть", сообщил во... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:00
2023-12-05T15:00
россия
европа
калашников (концерн)
памятники
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Концерн "Калашников" в ближайшее время дополнит виртуальную базу снесенных в Европе памятников советским воинам в рамках проекта "Нельзя забыть", сообщил во вторник президент концерна "Калашников" Алан Лушников. Круглый стол на тему: "Реванш националистов, или Кому в Европе мешают памятники советским воинам" состоялся в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Участники круглого стола обсудили варварское отношение к памятникам советским солдатам, возведенного в ранг государственной политики некоторых европейских стран, и меры противодействия. На сегодняшний день в Европе демонтировано более 3 тысяч памятников советским воинам-освободителям, следует из материалов к круглому столу. "Сейчас у нас 160 памятников, из которых 17 представлены в 3D-моделях, еще 30 будут внесены в самое ближайшее время, а 82 монумента находятся в стадии верификации", - сказал Лушников. Проект "Нельзя забыть", запущенный "Калашниковым", подразумевает создание виртуальной базы данных, интерактивной карты и 3D-моделей уничтоженных памятников советским воинам-освободителям. В концерне получают данные из других стран непосредственно с мест - от людей, живущих рядом с этими монументами, уточнил Лушников.
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россия, европа, калашников (концерн), памятники
Россия, Европа, Калашников (концерн), Памятники

"Калашников" дополнит базу снесенных памятников советским воинам в Европе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезидент концерна "Калашников" Алан Лушников во время круглого стола на тему: "Реванш националистов, или Кому в Европе мешают памятники советским воинам" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
Президент концерна Калашников Алан Лушников во время круглого стола на тему: Реванш националистов, или Кому в Европе мешают памятники советским воинам в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президент концерна "Калашников" Алан Лушников во время круглого стола на тему: "Реванш националистов, или Кому в Европе мешают памятники советским воинам" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Концерн "Калашников" в ближайшее время дополнит виртуальную базу снесенных в Европе памятников советским воинам в рамках проекта "Нельзя забыть", сообщил во вторник президент концерна "Калашников" Алан Лушников.
Круглый стол на тему: "Реванш националистов, или Кому в Европе мешают памятники советским воинам" состоялся в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Участники круглого стола обсудили варварское отношение к памятникам советским солдатам, возведенного в ранг государственной политики некоторых европейских стран, и меры противодействия. На сегодняшний день в Европе демонтировано более 3 тысяч памятников советским воинам-освободителям, следует из материалов к круглому столу.
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"Сейчас у нас 160 памятников, из которых 17 представлены в 3D-моделях, еще 30 будут внесены в самое ближайшее время, а 82 монумента находятся в стадии верификации", - сказал Лушников.
Проект "Нельзя забыть", запущенный "Калашниковым", подразумевает создание виртуальной базы данных, интерактивной карты и 3D-моделей уничтоженных памятников советским воинам-освободителям.
В концерне получают данные из других стран непосредственно с мест - от людей, живущих рядом с этими монументами, уточнил Лушников.
 
РоссияЕвропаКалашников (концерн)Памятники
 
 
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