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Курс евро впервые с 7 ноября вырос выше 99 рублей
Курс евро впервые с 7 ноября вырос выше 99 рублей - РИА Новости, 05.12.2023
Курс евро впервые с 7 ноября вырос выше 99 рублей
Курс рубля продолжает снижаться, евро подскочил выше 99 рублей впервые с 7 ноября, американская валюта растет до 91,39 рубля, китайская – до 12,79 рубля,... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T07:46
2023-12-05T07:46
2023-12-05T07:46
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Курс рубля продолжает снижаться, евро подскочил выше 99 рублей впервые с 7 ноября, американская валюта растет до 91,39 рубля, китайская – до 12,79 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 7.32 мск поднимается на 55 копеек, до 99,05 рубля, юань - на 6 копеек, до 12,79 рубля, доллар - на 46 копеек, до 91,39 рубля.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс евро впервые с 7 ноября вырос выше 99 рублей
Курс евро на Московской бирже впервые с 7 ноября вырос выше 99 рублей
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Курс рубля продолжает снижаться, евро подскочил выше 99 рублей впервые с 7 ноября, американская валюта растет до 91,39 рубля, китайская – до 12,79 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 7.32 мск поднимается на 55 копеек, до 99,05 рубля, юань - на 6 копеек, до 12,79 рубля, доллар - на 46 копеек, до 91,39 рубля.