https://ria.ru/20231205/evro-1913793538.html

Курс евро впервые с 7 ноября вырос выше 99 рублей

Курс евро впервые с 7 ноября вырос выше 99 рублей - РИА Новости, 05.12.2023

Курс евро впервые с 7 ноября вырос выше 99 рублей

Курс рубля продолжает снижаться, евро подскочил выше 99 рублей впервые с 7 ноября, американская валюта растет до 91,39 рубля, китайская – до 12,79 рубля,... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T07:46

2023-12-05T07:46

2023-12-05T07:46

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Курс рубля продолжает снижаться, евро подскочил выше 99 рублей впервые с 7 ноября, американская валюта растет до 91,39 рубля, китайская – до 12,79 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 7.32 мск поднимается на 55 копеек, до 99,05 рубля, юань - на 6 копеек, до 12,79 рубля, доллар - на 46 копеек, до 91,39 рубля.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа