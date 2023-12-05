https://ria.ru/20231205/ekspozitsiya-1913893140.html

Экспозиция Петербурга на выставке-форуме "Россия" стала одной из лучших

Экспозиция Петербурга на выставке-форуме "Россия" стала одной из лучших - РИА Новости, 05.12.2023

Экспозиция Петербурга на выставке-форуме "Россия" стала одной из лучших

Стенд Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ вошел в топ самых интересных и посещаемых, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:06

2023-12-05T15:06

2023-12-05T15:06

выставка-форум "россия"

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РИА Новости. Стенд Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ вошел в топ самых интересных и посещаемых, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Петербург получил награду за создание экспозиции. Ее центральным объектом появляется копия Дворцового моста, пролеты которого каждый час разводятся под музыку. Стенд Санкт-Петербурга вошел в топ самых интересных и посещаемых. За первый месяц экспозицию Северной столицы посетили более 200 тысяч человек, 60% из которых — дети и молодежь. Сообщается, что награду губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову за вклад в создание уникальной экспозиции на выставке "Россия" вручил первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель организационного комитета выставки Сергей Кириенко. "Эта награда всей команды, которая готовила экспозицию Петербурга для выставки. Наш город построен волей Петра Великого. Сегодня наш президент продолжает его дело, отстаивает те же ценности. Выставка "Россия" — масштабный проект, который реализован по поручению главы нашего государства", — сказал Беглов. Он отметил, что в настоящее время Петербург интенсивно развивается. "Мы храним наше историческое наследие и вместе с тем строим мегаполис XXI века, город, где комфортно жить, работать, воспитывать детей", — сказал губернатор. День Санкт-Петербурга на выставке "Россия" пройдет 23 декабря. Международная выставка-форум Россия на ВДНХ в Москве открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля. Экспозиции представили 89 регионов, ведущие федеральные ведомства, корпорации и общественные организации.

https://ria.ru/20231202/peterburg-1913319664.html

https://ria.ru/20231201/peterburg-1913205904.html

санкт-петербург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", санкт-петербург, александр беглов