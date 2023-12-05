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В Гондурасе десять человек погибли и десятки пострадали в ДТП с автобусом
В Гондурасе десять человек погибли и десятки пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 05.12.2023
В Гондурасе десять человек погибли и десятки пострадали в ДТП с автобусом
По меньшей мере десять человек погибли и более 20 получили ранения в аварии автобуса к востоку от столицы Гондураса, сообщило издание Prensa. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T20:22
2023-12-05T20:22
2023-12-05T20:38
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МЕХИКО, 5 дек - РИА Новости. По меньшей мере десять человек погибли и более 20 получили ранения в аварии автобуса к востоку от столицы Гондураса, сообщило издание Prensa. "Один из пожарных, оказывавших помощь пострадавшим, сообщил, что погибших как минимум десять, 20 раненых- более 20 ... Эта цифра может вырасти после того, как автобус поднимут", - говорится в материале на сайте издания. Междугородный автобус, на котором до 60 человек ехали из Оланчо в столицу, принадлежал перевозчику Discovery. На 32-м километре шоссе в Оланчо автобус упал с моста, причины происшествия выясняются. Судя по спискам пострадавших, которые публикуют гондурасские издания, в разбившемся автобусе ехали граждане страны.
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в мире, гондурас, авто
В Гондурасе десять человек погибли и десятки пострадали в ДТП с автобусом
Prensa: в Гондурасе 10 человек погибли и 10 пострадали в ДТП с автобусом