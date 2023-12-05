https://ria.ru/20231205/dtp-1913895079.html
В Германии школьник погиб, 13 человек пострадали в ДТП из-за гололедицы
В Германии школьник погиб, 13 человек пострадали в ДТП из-за гололедицы - РИА Новости, 05.12.2023
В Германии школьник погиб, 13 человек пострадали в ДТП из-за гололедицы
Один школьник погиб, еще 13 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом из-за гололедицы в Германии, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на полицию. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:11
2023-12-05T15:11
2023-12-05T15:21
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Один школьник погиб, еще 13 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом из-за гололедицы в Германии, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на полицию. По информации издания, авария произошла около 6.30 (8.30 мск) в федеральной земле Саксония. По предварительным данным, школьный автобус въехал в транспортное средство, обслуживающее дороги, вылетел с дороги и врезался в дерево. В результате аварии погиб один ребенок, которого спасатели пытались реанимировать в течение часа. Кроме того, два взрослых получили тяжелые травмы, в том числе водитель автобуса, еще 10 детей и один взрослый отделались легкими ранениями. Дорога перекрыта, на месте аварии работают экстренные службы. Ранее аэропорт Мюнхена в соседней федеральной земле Бавария несколько раз закрывался из-за непогоды, в том числе ледяного дождя.
https://ria.ru/20231204/dtp-1913765198.html
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в мире, авто, германия, bild, саксония, мюнхен
В мире, Авто, Германия, Bild, Саксония, Мюнхен
В Германии школьник погиб, 13 человек пострадали в ДТП из-за гололедицы
В Саксонии школьник погиб, 13 человек пострадали в ДТП из-за гололедицы