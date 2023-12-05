https://ria.ru/20231205/drony-1913816017.html

Финляндия расследует поставку дронов, которые могли попасть в Россию

Финляндия расследует поставку дронов, которые могли попасть в Россию - РИА Новости, 05.12.2023

Финляндия расследует поставку дронов, которые могли попасть в Россию

Таможня Финляндии расследует уголовное дело о возможной незаконной поставке в Россию различных товаров, подпадающих под санкции ЕС, на сумму в более двух... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T10:42

2023-12-05T10:42

2023-12-05T10:42

в мире

финляндия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901921943_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_90f85d81b80542951f3a307a1fcb02ca.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 5 дек - РИА Новости. Таможня Финляндии расследует уголовное дело о возможной незаконной поставке в Россию различных товаров, подпадающих под санкции ЕС, на сумму в более двух миллионов евро, включая почти 3,5 тысячи беспилотников, следует из пресс-релиза финской таможни. Расследование проведено в отношении двух финских компаний, которые поставляли электронику, дроны и оборудование, классифицированное как оборонное, в третьи страны, но оно шло транзитом через Россию. Как предполагают в таможне, товары поставлялись на самом деле в России. "Таможня подозревает, что в России оказалось почти 3500 беспилотных летательных аппаратов, то есть дронов. Продукция была растаможена для экспорта в другую страну. Стоимость дронов составила более двух миллионов евро", - говорится в сообщении таможни. Финские власти провели обширное международное расследование с властями Нидерландов, Великобритании и США, а также с Европолом. "По результатам предварительного расследования есть основания полагать, что деятельность осуществлялась из России. В ходе операции была создана обширная сеть международных компаний, благодаря которой можно было финансировать операцию, например, из России", - приводится в сообщении цитата директора по надзору таможни Финляндии Ханну Синкконена. Преступления расследуются как грубые нормативные преступления и преступления, связанные с экспортом оборонного оборудования. Всего подозреваются шесть человек, один из которых находится под стражей с сентября. Дело будет передано в прокуратуру в декабре, уточняет таможня. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231205/finlyandiya-1913804174.html

https://ria.ru/20231205/finlyandiya-1913693162.html

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, россия