Рейтинг@Mail.ru
Финляндия расследует поставку дронов, которые могли попасть в Россию - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/drony-1913816017.html
Финляндия расследует поставку дронов, которые могли попасть в Россию
Финляндия расследует поставку дронов, которые могли попасть в Россию - РИА Новости, 05.12.2023
Финляндия расследует поставку дронов, которые могли попасть в Россию
Таможня Финляндии расследует уголовное дело о возможной незаконной поставке в Россию различных товаров, подпадающих под санкции ЕС, на сумму в более двух... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T10:42
2023-12-05T10:42
в мире
финляндия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901921943_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_90f85d81b80542951f3a307a1fcb02ca.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 5 дек - РИА Новости. Таможня Финляндии расследует уголовное дело о возможной незаконной поставке в Россию различных товаров, подпадающих под санкции ЕС, на сумму в более двух миллионов евро, включая почти 3,5 тысячи беспилотников, следует из пресс-релиза финской таможни. Расследование проведено в отношении двух финских компаний, которые поставляли электронику, дроны и оборудование, классифицированное как оборонное, в третьи страны, но оно шло транзитом через Россию. Как предполагают в таможне, товары поставлялись на самом деле в России. "Таможня подозревает, что в России оказалось почти 3500 беспилотных летательных аппаратов, то есть дронов. Продукция была растаможена для экспорта в другую страну. Стоимость дронов составила более двух миллионов евро", - говорится в сообщении таможни. Финские власти провели обширное международное расследование с властями Нидерландов, Великобритании и США, а также с Европолом. "По результатам предварительного расследования есть основания полагать, что деятельность осуществлялась из России. В ходе операции была создана обширная сеть международных компаний, благодаря которой можно было финансировать операцию, например, из России", - приводится в сообщении цитата директора по надзору таможни Финляндии Ханну Синкконена. Преступления расследуются как грубые нормативные преступления и преступления, связанные с экспортом оборонного оборудования. Всего подозреваются шесть человек, один из которых находится под стражей с сентября. Дело будет передано в прокуратуру в декабре, уточняет таможня. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231205/finlyandiya-1913804174.html
https://ria.ru/20231205/finlyandiya-1913693162.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901921943_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_ddd6ea8cd2069597363dafcdd6fff152.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
Финляндия расследует поставку дронов, которые могли попасть в Россию

Таможня Финляндии расследует, как в Россию могли попасть дроны на 2 млн евро

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 5 дек - РИА Новости. Таможня Финляндии расследует уголовное дело о возможной незаконной поставке в Россию различных товаров, подпадающих под санкции ЕС, на сумму в более двух миллионов евро, включая почти 3,5 тысячи беспилотников, следует из пресс-релиза финской таможни.
Расследование проведено в отношении двух финских компаний, которые поставляли электронику, дроны и оборудование, классифицированное как оборонное, в третьи страны, но оно шло транзитом через Россию. Как предполагают в таможне, товары поставлялись на самом деле в России.
"Таможня подозревает, что в России оказалось почти 3500 беспилотных летательных аппаратов, то есть дронов. Продукция была растаможена для экспорта в другую страну. Стоимость дронов составила более двух миллионов евро", - говорится в сообщении таможни.
Финские власти провели обширное международное расследование с властями Нидерландов, Великобритании и США, а также с Европолом.
Украинские военные разгружают артиллерийские снаряды - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Финляндия будет производить снаряды для Украины
09:44
"По результатам предварительного расследования есть основания полагать, что деятельность осуществлялась из России. В ходе операции была создана обширная сеть международных компаний, благодаря которой можно было финансировать операцию, например, из России", - приводится в сообщении цитата директора по надзору таможни Финляндии Ханну Синкконена.
Преступления расследуются как грубые нормативные преступления и преступления, связанные с экспортом оборонного оборудования. Всего подозреваются шесть человек, один из которых находится под стражей с сентября.
Дело будет передано в прокуратуру в декабре, уточняет таможня.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Северный фланг под угрозой. К чему готовятся в Финляндии
08:00
 
В миреФинляндияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала