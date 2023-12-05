https://ria.ru/20231205/draka-1913860439.html
В полицию Петербурга доставили 13 мигрантов после массовой драки
В полицию Петербурга доставили 13 мигрантов после массовой драки - РИА Новости, 05.12.2023
В полицию Петербурга доставили 13 мигрантов после массовой драки
После массовой драки у "Лахта Центра" в Санкт-Петербурге в полицию доставили 13 мигрантов, конфликт разгорелся из-за бытовых моментов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:21
2023-12-05T13:21
2023-12-05T13:21
происшествия
санкт-петербург
лахта центр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РИА Новости. После массовой драки у "Лахта Центра" в Санкт-Петербурге в полицию доставили 13 мигрантов, конфликт разгорелся из-за бытовых моментов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Конфликт рабочих у "Лахта Центра" произошел вечером 4 декабря, на место вызвали полицию, предположительно, причиной драки стал то, что кто-то кого-то толкнул", - рассказал источник. Собеседник агентства отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. "Для выяснения обстоятельств в полицию были доставлены 13 человек, все они мигранты. Сейчас принимаются меры к установлению участников конфликта и их опросу", - добавил он.
https://ria.ru/20231204/migranty-1913750139.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, лахта центр
Происшествия, Санкт-Петербург, Лахта Центр
В полицию Петербурга доставили 13 мигрантов после массовой драки
В полицию Петербурга доставили 13 мигрантов после драки у "Лахта Центра"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РИА Новости. После массовой драки у "Лахта Центра" в Санкт-Петербурге в полицию доставили 13 мигрантов, конфликт разгорелся из-за бытовых моментов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Конфликт рабочих у "Лахта Центра" произошел вечером 4 декабря, на место вызвали полицию, предположительно, причиной драки стал то, что кто-то кого-то толкнул", - рассказал источник.
Собеседник агентства отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
"Для выяснения обстоятельств в полицию были доставлены 13 человек, все они мигранты. Сейчас принимаются меры к установлению участников конфликта и их опросу", - добавил он.
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