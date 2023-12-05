https://ria.ru/20231205/draka-1913860439.html

В полицию Петербурга доставили 13 мигрантов после массовой драки

В полицию Петербурга доставили 13 мигрантов после массовой драки - РИА Новости, 05.12.2023

В полицию Петербурга доставили 13 мигрантов после массовой драки

После массовой драки у "Лахта Центра" в Санкт-Петербурге в полицию доставили 13 мигрантов, конфликт разгорелся из-за бытовых моментов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T13:21

2023-12-05T13:21

2023-12-05T13:21

происшествия

санкт-петербург

лахта центр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РИА Новости. После массовой драки у "Лахта Центра" в Санкт-Петербурге в полицию доставили 13 мигрантов, конфликт разгорелся из-за бытовых моментов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Конфликт рабочих у "Лахта Центра" произошел вечером 4 декабря, на место вызвали полицию, предположительно, причиной драки стал то, что кто-то кого-то толкнул", - рассказал источник. Собеседник агентства отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. "Для выяснения обстоятельств в полицию были доставлены 13 человек, все они мигранты. Сейчас принимаются меры к установлению участников конфликта и их опросу", - добавил он.

https://ria.ru/20231204/migranty-1913750139.html

санкт-петербург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург, лахта центр