https://ria.ru/20231205/donetsk-1913823853.html
Мэр Донецка сообщил о прямом попадании украинского снаряда в здание школы
Мэр Донецка сообщил о прямом попадании украинского снаряда в здание школы - РИА Новости, 05.12.2023
Мэр Донецка сообщил о прямом попадании украинского снаряда в здание школы
Здание школы повреждено в Куйбышевском районе Донецка в результате прямого попадания украинского снаряда, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T11:23
2023-12-05T11:23
2023-12-05T11:23
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Здание школы повреждено в Куйбышевском районе Донецка в результате прямого попадания украинского снаряда, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Ранее во вторник он сообщал, что в результате утреннего обстрела Кировского района Донецка в зданиях школы №98 и детского сада №249 повреждено остекление. "В результате обстрела Куйбышевского района по проспекте Колхозному произошло прямое попадание вражеского снаряда в здание школы №41, в результате которого повреждены мягкая кровля, фасад, остекление и внутренняя отделка", - говорится в сообщении. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что украинские войска выпустили не менее 17 снарядов калибром 155 миллиметров по этому району. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20231205/obstrel-1913805224.html
https://ria.ru/20231204/gorlovka-1913542990.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Мэр Донецка сообщил о прямом попадании украинского снаряда в здание школы
Мэр Донецка сообщил о прямом попадании украинского снаряда в здание школы №41