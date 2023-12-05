https://ria.ru/20231205/donetsk-1913823853.html

Мэр Донецка сообщил о прямом попадании украинского снаряда в здание школы

Мэр Донецка сообщил о прямом попадании украинского снаряда в здание школы - РИА Новости, 05.12.2023

Мэр Донецка сообщил о прямом попадании украинского снаряда в здание школы

Здание школы повреждено в Куйбышевском районе Донецка в результате прямого попадания украинского снаряда, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T11:23

2023-12-05T11:23

2023-12-05T11:23

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

кировский район

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Здание школы повреждено в Куйбышевском районе Донецка в результате прямого попадания украинского снаряда, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Ранее во вторник он сообщал, что в результате утреннего обстрела Кировского района Донецка в зданиях школы №98 и детского сада №249 повреждено остекление. "В результате обстрела Куйбышевского района по проспекте Колхозному произошло прямое попадание вражеского снаряда в здание школы №41, в результате которого повреждены мягкая кровля, фасад, остекление и внутренняя отделка", - говорится в сообщении. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что украинские войска выпустили не менее 17 снарядов калибром 155 миллиметров по этому району. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20231205/obstrel-1913805224.html

https://ria.ru/20231204/gorlovka-1913542990.html

донецк

куйбышевский район

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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