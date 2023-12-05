https://ria.ru/20231205/donetsk-1913800392.html

Во время утреннего обстрела Донецка повреждены здания учебных заведений

Во время утреннего обстрела Донецка повреждены здания учебных заведений - РИА Новости, 05.12.2023

Во время утреннего обстрела Донецка повреждены здания учебных заведений

Здания школы и детского сада повреждены в результате утреннего обстрела Кировского района Донецка, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T09:13

2023-12-05T09:13

2023-12-05T09:13

в мире

донецк

алексей кулемзин (донецк)

кировский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Здания школы и детского сада повреждены в результате утреннего обстрела Кировского района Донецка, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Кировского района повреждено остекление детского сада № 249", - написал Кулемзин. Он также уточнил, что повреждено остекление школы №98, расположенной по улице Бирюзова. Ранее во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что украинские войска с начала суток обстреливают районы Донецка, Горловку, Макеевку и Ясиноватский район, выпустив 31 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, из них шесть - кассетного типа. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20231205/obstrel-1913797930.html

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донецк

кировский район

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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