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Во время утреннего обстрела Донецка повреждены здания учебных заведений - РИА Новости, 05.12.2023
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09:13 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/donetsk-1913800392.html
Во время утреннего обстрела Донецка повреждены здания учебных заведений
Во время утреннего обстрела Донецка повреждены здания учебных заведений - РИА Новости, 05.12.2023
Во время утреннего обстрела Донецка повреждены здания учебных заведений
Здания школы и детского сада повреждены в результате утреннего обстрела Кировского района Донецка, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T09:13
2023-12-05T09:13
в мире
донецк
алексей кулемзин (донецк)
кировский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Здания школы и детского сада повреждены в результате утреннего обстрела Кировского района Донецка, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Кировского района повреждено остекление детского сада № 249", - написал Кулемзин. Он также уточнил, что повреждено остекление школы №98, расположенной по улице Бирюзова. Ранее во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что украинские войска с начала суток обстреливают районы Донецка, Горловку, Макеевку и Ясиноватский район, выпустив 31 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, из них шесть - кассетного типа. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20231205/obstrel-1913797930.html
https://ria.ru/20231204/obstrel-1913768945.html
донецк
кировский район
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в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк), кировский район, донецкая народная республика
В мире, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Кировский район, Донецкая Народная Республика
Во время утреннего обстрела Донецка повреждены здания учебных заведений

Во время утреннего обстрела Донецка повреждены здания школы и детского сада

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки
Мужчина демонстрирует осколки - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Здания школы и детского сада повреждены в результате утреннего обстрела Кировского района Донецка, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате обстрела Кировского района повреждено остекление детского сада № 249", - написал Кулемзин.
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и Ясиноватский район
08:54
Он также уточнил, что повреждено остекление школы №98, расположенной по улице Бирюзова.
Ранее во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что украинские войска с начала суток обстреливают районы Донецка, Горловку, Макеевку и Ясиноватский район, выпустив 31 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, из них шесть - кассетного типа.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
ВСУ за день 33 раза обстреляли Горловку, в том числе кассетными снарядами
Вчера, 23:17
 
В миреДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Кировский районДонецкая Народная Республика
 
 
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