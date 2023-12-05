https://ria.ru/20231205/donetsk-1913800392.html
Во время утреннего обстрела Донецка повреждены здания учебных заведений
Во время утреннего обстрела Донецка повреждены здания учебных заведений - РИА Новости, 05.12.2023
Во время утреннего обстрела Донецка повреждены здания учебных заведений
Здания школы и детского сада повреждены в результате утреннего обстрела Кировского района Донецка, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T09:13
2023-12-05T09:13
2023-12-05T09:13
в мире
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алексей кулемзин (донецк)
кировский район
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Здания школы и детского сада повреждены в результате утреннего обстрела Кировского района Донецка, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Кировского района повреждено остекление детского сада № 249", - написал Кулемзин. Он также уточнил, что повреждено остекление школы №98, расположенной по улице Бирюзова. Ранее во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что украинские войска с начала суток обстреливают районы Донецка, Горловку, Макеевку и Ясиноватский район, выпустив 31 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, из них шесть - кассетного типа. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20231205/obstrel-1913797930.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк), кировский район, донецкая народная республика
В мире, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Кировский район, Донецкая Народная Республика
Во время утреннего обстрела Донецка повреждены здания учебных заведений
Во время утреннего обстрела Донецка повреждены здания школы и детского сада