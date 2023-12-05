https://ria.ru/20231205/dollar-1913910374.html

Доллар на Мосбирже превысил 92 рубля

Доллар на Мосбирже превысил 92 рубля - РИА Новости, 05.12.2023

Доллар на Мосбирже превысил 92 рубля

Курс рубля усиливает снижение во вторник, и доллар уже дороже 92 рублей, впервые с 13 ноября, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:53

2023-12-05T15:53

2023-12-05T15:53

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Курс рубля усиливает снижение во вторник, и доллар уже дороже 92 рублей, впервые с 13 ноября, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 15.35 мск подскакивает на 1,10 рубля, до 92,03 рубля, евро – на 1,12 рубля, до 99,62 рубля, юаня – на 13 копеек, до 12,86 рубля.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская биржа, экономика