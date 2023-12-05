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Доллар на Мосбирже превысил 92 рубля
Доллар на Мосбирже превысил 92 рубля - РИА Новости, 05.12.2023
Доллар на Мосбирже превысил 92 рубля
Курс рубля усиливает снижение во вторник, и доллар уже дороже 92 рублей, впервые с 13 ноября, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:53
2023-12-05T15:53
2023-12-05T15:53
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Курс рубля усиливает снижение во вторник, и доллар уже дороже 92 рублей, впервые с 13 ноября, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 15.35 мск подскакивает на 1,10 рубля, до 92,03 рубля, евро – на 1,12 рубля, до 99,62 рубля, юаня – на 13 копеек, до 12,86 рубля.
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московская биржа, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика
Доллар на Мосбирже превысил 92 рубля
Курс доллара на Московской бирже превысил 92 рубля впервые с 13 ноября