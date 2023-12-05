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Российские силы почти полностью заняли жилую застройку перед Курахово
Российские силы почти полностью заняли жилую застройку перед Курахово - РИА Новости, 05.12.2023
Российские силы почти полностью заняли жилую застройку перед Курахово
Вооруженные силы России на Донецком направлении почти полностью заняли жилую застройку в населенном пункте перед Курахово, откуда ВСУ обстреливают Донецк и... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T04:05
2023-12-05T04:05
2023-12-05T15:35
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России на Донецком направлении почти полностью заняли жилую застройку в населенном пункте перед Курахово, откуда ВСУ обстреливают Донецк и другие города и села ДНР, рассказал РИА Новости заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным "Купол"."На Донецком направлении происходит движение, активная фаза нашего освобождения населенных пунктов. Многоэтажная застройка на данном участке полностью освобождена от сил противника, единичные очаги сопротивления остаются только в частном секторе. Буквально (осталось занять - ред.) несколько домов — и оборона противника полностью рухнет", - сказал собеседник агентства.Дальше вглубь украинских позиций в районе Курахово, который контролируют ВСУ, идет сеть защитных укреплений, уточнил "Купол".Из Курахово ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты ДНР, такие как Тельманово и Никольское, а также некоторые районы Донецка.
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире
Российские силы почти полностью заняли жилую застройку перед Курахово
ВС России почти полностью заняли застройку в населенном пункте перед Курахово
ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России на Донецком направлении почти полностью заняли жилую застройку в населенном пункте перед Курахово, откуда ВСУ обстреливают Донецк и другие города и села ДНР, рассказал РИА Новости заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным "Купол".
«
"На Донецком направлении происходит движение, активная фаза нашего освобождения населенных пунктов. Многоэтажная застройка на данном участке полностью освобождена от сил противника, единичные очаги сопротивления остаются только в частном секторе. Буквально (осталось занять - ред.) несколько домов — и оборона противника полностью рухнет", - сказал собеседник агентства.
Дальше вглубь украинских позиций в районе Курахово, который контролируют ВСУ, идет сеть защитных укреплений, уточнил "Купол".
Из Курахово ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты ДНР, такие как Тельманово и Никольское, а также некоторые районы Донецка.