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На Кубани завели дело после гибели людей в ДТП с маршруткой и бензовозом - РИА Новости, 05.12.2023
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21:14 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/delo-1913991197.html
На Кубани завели дело после гибели людей в ДТП с маршруткой и бензовозом
На Кубани завели дело после гибели людей в ДТП с маршруткой и бензовозом - РИА Новости, 05.12.2023
На Кубани завели дело после гибели людей в ДТП с маршруткой и бензовозом
Уголовное дело заведено по факту дорожной аварии с маршруткой и бензовозом на трассе Кубани, в которой погибли три человека, сообщили в СУ СКР по региону. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T21:14
2023-12-05T21:14
происшествия
авто
славянский район
краснодарский край
славянск-на-кубани
iveco
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КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Уголовное дело заведено по факту дорожной аварии с маршруткой и бензовозом на трассе Кубани, в которой погибли три человека, сообщили в СУ СКР по региону. Ранее в полиции сообщили, что во вторник днем в Славянском районе Краснодарского края произошла авария на автодороге Славянск-на-Кубани – Темрюк. Столкнулись бензовоз марки "Камаз" и маршрутный автобус Iveco. В результате аварии 62-летний водитель маршрутного автобуса, его 68-летняя пассажирка, а также 35-летний водитель бензовоза погибли на месте. Ещё 14 пассажиров автобуса были доставлены в больницу. "Следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц - ред.)", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи также проверят соблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров. Ранее в Госавтоинспекции рассказали, что пятеро пострадавших было госпитализировано. По предварительным данным, одна женщина в тяжёлом состоянии, остальные пассажиры - в стабильном.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913968363.html
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славянский район
краснодарский край
славянск-на-кубани
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происшествия, авто, славянский район, краснодарский край, славянск-на-кубани, iveco
Происшествия, Авто, Славянский район, Краснодарский край, Славянск-на-Кубани, Iveco
На Кубани завели дело после гибели людей в ДТП с маршруткой и бензовозом

На Кубани завели дело после гибели трех человек в ДТП с маршруткой и бензовозом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Уголовное дело заведено по факту дорожной аварии с маршруткой и бензовозом на трассе Кубани, в которой погибли три человека, сообщили в СУ СКР по региону.
Ранее в полиции сообщили, что во вторник днем в Славянском районе Краснодарского края произошла авария на автодороге Славянск-на-КубаниТемрюк. Столкнулись бензовоз марки "Камаз" и маршрутный автобус Iveco. В результате аварии 62-летний водитель маршрутного автобуса, его 68-летняя пассажирка, а также 35-летний водитель бензовоза погибли на месте. Ещё 14 пассажиров автобуса были доставлены в больницу.
ДТП в Славянске-на-Кубани - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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Вчера, 18:50
«
"Следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц - ред.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи также проверят соблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров.
Ранее в Госавтоинспекции рассказали, что пятеро пострадавших было госпитализировано. По предварительным данным, одна женщина в тяжёлом состоянии, остальные пассажиры - в стабильном.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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ПроисшествияАвтоСлавянский районКраснодарский крайСлавянск-на-КубаниIveco
 
 
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