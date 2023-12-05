https://ria.ru/20231205/delo-1913991197.html

На Кубани завели дело после гибели людей в ДТП с маршруткой и бензовозом

На Кубани завели дело после гибели людей в ДТП с маршруткой и бензовозом - РИА Новости, 05.12.2023

На Кубани завели дело после гибели людей в ДТП с маршруткой и бензовозом

Уголовное дело заведено по факту дорожной аварии с маршруткой и бензовозом на трассе Кубани, в которой погибли три человека, сообщили в СУ СКР по региону. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T21:14

2023-12-05T21:14

2023-12-05T21:14

происшествия

авто

славянский район

краснодарский край

славянск-на-кубани

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КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Уголовное дело заведено по факту дорожной аварии с маршруткой и бензовозом на трассе Кубани, в которой погибли три человека, сообщили в СУ СКР по региону. Ранее в полиции сообщили, что во вторник днем в Славянском районе Краснодарского края произошла авария на автодороге Славянск-на-Кубани – Темрюк. Столкнулись бензовоз марки "Камаз" и маршрутный автобус Iveco. В результате аварии 62-летний водитель маршрутного автобуса, его 68-летняя пассажирка, а также 35-летний водитель бензовоза погибли на месте. Ещё 14 пассажиров автобуса были доставлены в больницу. "Следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц - ред.)", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи также проверят соблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров. Ранее в Госавтоинспекции рассказали, что пятеро пострадавших было госпитализировано. По предварительным данным, одна женщина в тяжёлом состоянии, остальные пассажиры - в стабильном.

https://ria.ru/20231205/dtp-1913968363.html

https://ria.ru/20231205/dtp-1913966147.html

славянский район

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происшествия, авто, славянский район, краснодарский край, славянск-на-кубани, iveco