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Женщине из ДНР исправили дату рождения, которой нет в календаре
Женщине из ДНР исправили дату рождения, которой нет в календаре - РИА Новости, 05.12.2023
Женщине из ДНР исправили дату рождения, которой нет в календаре
Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД по Орловской области помогли прибывшей из ДНР женщине получить российский паспорт, через суд женщине исправили в РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:59
2023-12-05T13:59
2023-12-05T18:43
орловская область
донецкая народная республика
общество
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД по Орловской области помогли прибывшей из ДНР женщине получить российский паспорт, через суд женщине исправили в документах неверную дату рождения, которой не было в календаре, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.Отмечается, что жительница Донецкой Народной Республики прибыла из зоны боевых действий в Орловскую область в конце 2022 года и сразу обратилась за получением российского паспорта."При оформлении документа выяснилось, что днем ее рождения во всех документах значилась дата 29 февраля, тогда как в 1953-м — году ее рождения — в феврале было всего 28 дней. Для решения проблемы гражданке необходимо было обратиться в суд для внесения изменений в актовую запись о рождении", — говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в управлении по вопросам миграции регионального УМВД оказали женщине всестороннюю помощь в получении новых документов, после судебного решения об изменении даты рождения ей выдали новое свидетельство о рождении, а затем в торжественной обстановке вручили первый российский паспорт.
https://ria.ru/20231107/grazhdanstvo-1907980624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, донецкая народная республика, общество
Орловская область, Донецкая Народная Республика, Общество
Женщине из ДНР исправили дату рождения, которой нет в календаре
Женщине из ДНР выдали новый паспорт с исправлением несуществующей даты рождения
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД по Орловской области помогли прибывшей из ДНР женщине получить российский паспорт, через суд женщине исправили в документах неверную дату рождения, которой не было в календаре, сообщили
в пресс-службе УМВД России по региону.
Отмечается, что жительница Донецкой Народной Республики прибыла из зоны боевых действий в Орловскую область в конце 2022 года и сразу обратилась за получением российского паспорта.
"При оформлении документа выяснилось, что днем ее рождения во всех документах значилась дата 29 февраля, тогда как в 1953-м — году ее рождения — в феврале было всего 28 дней. Для решения проблемы гражданке необходимо было обратиться в суд для внесения изменений в актовую запись о рождении", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в управлении по вопросам миграции регионального УМВД оказали женщине всестороннюю помощь в получении новых документов, после судебного решения об изменении даты рождения ей выдали новое свидетельство о рождении, а затем в торжественной обстановке вручили первый российский паспорт.
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