https://ria.ru/20231205/data-1913870568.html

Женщине из ДНР исправили дату рождения, которой нет в календаре

Женщине из ДНР исправили дату рождения, которой нет в календаре - РИА Новости, 05.12.2023

Женщине из ДНР исправили дату рождения, которой нет в календаре

Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД по Орловской области помогли прибывшей из ДНР женщине получить российский паспорт, через суд женщине исправили в РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T13:59

2023-12-05T13:59

2023-12-05T18:43

орловская область

донецкая народная республика

общество

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД по Орловской области помогли прибывшей из ДНР женщине получить российский паспорт, через суд женщине исправили в документах неверную дату рождения, которой не было в календаре, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.Отмечается, что жительница Донецкой Народной Республики прибыла из зоны боевых действий в Орловскую область в конце 2022 года и сразу обратилась за получением российского паспорта."При оформлении документа выяснилось, что днем ее рождения во всех документах значилась дата 29 февраля, тогда как в 1953-м — году ее рождения — в феврале было всего 28 дней. Для решения проблемы гражданке необходимо было обратиться в суд для внесения изменений в актовую запись о рождении", — говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в управлении по вопросам миграции регионального УМВД оказали женщине всестороннюю помощь в получении новых документов, после судебного решения об изменении даты рождения ей выдали новое свидетельство о рождении, а затем в торжественной обстановке вручили первый российский паспорт.

https://ria.ru/20231107/grazhdanstvo-1907980624.html

орловская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

орловская область, донецкая народная республика, общество