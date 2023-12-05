https://ria.ru/20231205/covid-19-1913819965.html
В России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19
В России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 05.12.2023
В России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 22,8 процента, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T11:02
2023-12-05T11:02
2023-12-05T11:02
общество
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 22,8 процента, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 66,92 и увеличился, в сравнении с предыдущей неделей, на 22,8 процента. Увеличение заболеваемости отмечено в 73 субъектах Российской Федерации, в том числе в 29 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 8981 человек с коронавирусом, что на 12% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 52 субъектах России, в том числе в 26 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 69636 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 27,1 процента больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за 48 неделю 138 человек, уточнили в оперштабе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, коронавирус covid-19
Общество, Россия, Коронавирус COVID-19
В России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 22,8 процента
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 22,8 процента, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 66,92 и увеличился, в сравнении с предыдущей неделей, на 22,8 процента. Увеличение заболеваемости отмечено в 73 субъектах Российской Федерации, в том числе в 29 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю в Российской Федерации
были госпитализированы 8981 человек с коронавирусом, что на 12% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 52 субъектах России, в том числе в 26 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровело за неделю 69636 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 27,1 процента больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за 48 неделю 138 человек, уточнили в оперштабе.
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