https://ria.ru/20231205/covid-19-1913819965.html

В России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

В России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 05.12.2023

В России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 22,8 процента, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T11:02

2023-12-05T11:02

2023-12-05T11:02

общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 22,8 процента, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 66,92 и увеличился, в сравнении с предыдущей неделей, на 22,8 процента. Увеличение заболеваемости отмечено в 73 субъектах Российской Федерации, в том числе в 29 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 8981 человек с коронавирусом, что на 12% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 52 субъектах России, в том числе в 26 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 69636 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 27,1 процента больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за 48 неделю 138 человек, уточнили в оперштабе.

https://ria.ru/20231117/covid-1910181985.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус covid-19