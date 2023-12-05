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Полицейские в Хабаровске проверили пустую бутылку с надписью "мина" - РИА Новости, 05.12.2023
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07:54 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/butylka-1913794545.html
Полицейские в Хабаровске проверили пустую бутылку с надписью "мина"
Полицейские в Хабаровске проверили пустую бутылку с надписью "мина" - РИА Новости, 05.12.2023
Полицейские в Хабаровске проверили пустую бутылку с надписью "мина"
Пустую бутылку с надписью "мина" проверили железнодорожные полицейские на станции в Хабаровске, сообщила РИА Новости представитель дальневосточной транспортной... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T07:54
2023-12-05T07:54
хабаровск
происшествия
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ХАБАРОВСК, 5 дек - РИА Новости. Пустую бутылку с надписью "мина" проверили железнодорожные полицейские на станции в Хабаровске, сообщила РИА Новости представитель дальневосточной транспортной полиции Ольга Мироненко. "На станции Хабаровск-2 накануне в грузовом вагоне была обнаружена пустая пластиковая бутылка с надписью карандашом "мина". На место прибыли все спецслужбы. Сотрудниками проведены все полагающиеся мероприятия, проверены вагоны. Никаких опасных предметов обнаружено не было. Вагон ушел по месту следования", - рассказала собеседница агентства. Она отметила, что подобные инциденты происходят довольно часто.
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РИА Новости
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хабаровск, происшествия
Хабаровск, Происшествия
Полицейские в Хабаровске проверили пустую бутылку с надписью "мина"

Полицейские проверили на станции Хабаровск-2 пустую бутылку с надписью "мина"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 5 дек - РИА Новости. Пустую бутылку с надписью "мина" проверили железнодорожные полицейские на станции в Хабаровске, сообщила РИА Новости представитель дальневосточной транспортной полиции Ольга Мироненко.
"На станции Хабаровск-2 накануне в грузовом вагоне была обнаружена пустая пластиковая бутылка с надписью карандашом "мина". На место прибыли все спецслужбы. Сотрудниками проведены все полагающиеся мероприятия, проверены вагоны. Никаких опасных предметов обнаружено не было. Вагон ушел по месту следования", - рассказала собеседница агентства.
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Она отметила, что подобные инциденты происходят довольно часто.
 
ХабаровскПроисшествия
 
 
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