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Полицейские в Хабаровске проверили пустую бутылку с надписью "мина"

Полицейские в Хабаровске проверили пустую бутылку с надписью "мина" - РИА Новости, 05.12.2023

Полицейские в Хабаровске проверили пустую бутылку с надписью "мина"

Пустую бутылку с надписью "мина" проверили железнодорожные полицейские на станции в Хабаровске, сообщила РИА Новости представитель дальневосточной транспортной... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T07:54

2023-12-05T07:54

2023-12-05T07:54

хабаровск

происшествия

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ХАБАРОВСК, 5 дек - РИА Новости. Пустую бутылку с надписью "мина" проверили железнодорожные полицейские на станции в Хабаровске, сообщила РИА Новости представитель дальневосточной транспортной полиции Ольга Мироненко. "На станции Хабаровск-2 накануне в грузовом вагоне была обнаружена пустая пластиковая бутылка с надписью карандашом "мина". На место прибыли все спецслужбы. Сотрудниками проведены все полагающиеся мероприятия, проверены вагоны. Никаких опасных предметов обнаружено не было. Вагон ушел по месту следования", - рассказала собеседница агентства. Она отметила, что подобные инциденты происходят довольно часто.

https://ria.ru/20231203/feyki-1913509002.html

хабаровск

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2023

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хабаровск, происшествия