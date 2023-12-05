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Полицейские в Хабаровске проверили пустую бутылку с надписью "мина"
Полицейские в Хабаровске проверили пустую бутылку с надписью "мина" - РИА Новости, 05.12.2023
Полицейские в Хабаровске проверили пустую бутылку с надписью "мина"
Пустую бутылку с надписью "мина" проверили железнодорожные полицейские на станции в Хабаровске, сообщила РИА Новости представитель дальневосточной транспортной... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T07:54
2023-12-05T07:54
2023-12-05T07:54
хабаровск
происшествия
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ХАБАРОВСК, 5 дек - РИА Новости. Пустую бутылку с надписью "мина" проверили железнодорожные полицейские на станции в Хабаровске, сообщила РИА Новости представитель дальневосточной транспортной полиции Ольга Мироненко. "На станции Хабаровск-2 накануне в грузовом вагоне была обнаружена пустая пластиковая бутылка с надписью карандашом "мина". На место прибыли все спецслужбы. Сотрудниками проведены все полагающиеся мероприятия, проверены вагоны. Никаких опасных предметов обнаружено не было. Вагон ушел по месту следования", - рассказала собеседница агентства. Она отметила, что подобные инциденты происходят довольно часто.
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хабаровск, происшествия
Полицейские в Хабаровске проверили пустую бутылку с надписью "мина"
Полицейские проверили на станции Хабаровск-2 пустую бутылку с надписью "мина"
ХАБАРОВСК, 5 дек - РИА Новости. Пустую бутылку с надписью "мина" проверили железнодорожные полицейские на станции в Хабаровске, сообщила РИА Новости представитель дальневосточной транспортной полиции Ольга Мироненко.
"На станции Хабаровск-2 накануне в грузовом вагоне была обнаружена пустая пластиковая бутылка с надписью карандашом "мина". На место прибыли все спецслужбы. Сотрудниками проведены все полагающиеся мероприятия, проверены вагоны. Никаких опасных предметов обнаружено не было. Вагон ушел по месту следования", - рассказала собеседница агентства.
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Она отметила, что подобные инциденты происходят довольно часто.