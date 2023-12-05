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В Киеве рассказали о состоянии здоровья жены Буданова - РИА Новости, 05.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:44 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/budanova-1913831116.html
В Киеве рассказали о состоянии здоровья жены Буданова
В Киеве рассказали о состоянии здоровья жены Буданова - РИА Новости, 05.12.2023
В Киеве рассказали о состоянии здоровья жены Буданова
Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что состояние здоровья жены начальника ГУР Кирилла Буданова Марианны Будановой РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T11:44
2023-12-05T11:44
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл буданов
министерство обороны украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что состояние здоровья жены начальника ГУР Кирилла Буданова Марианны Будановой и офицеров после отравления удовлетворительное. В конце ноября украинское издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской военной разведке сообщило, что Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице. Экс-глава украинской службы внешней разведки Валерий Кондратюк заявлял, что ее отравили мышьяком и ртутью. По информации источников издания "Украинская правда", у нескольких сотрудников ГУР минобороны Украины также выявили отравление тяжелыми металлами. По информации украинских СМИ, у самого Буданова не выявили отравление тяжелыми металлами, с его здоровьем все в порядке. "Состояние здоровья офицеров ГУР минобороны Украины и жены начальника разведки Кирилла Буданова Марианны сейчас удовлетворительное. После отравления тяжелыми металлами они прошли курсы лечения и находятся под постоянным наблюдением медиков", - приводит слова Юсова украинское издание "Обозреватель". По его словам, медицинский надзор и регулярные обследования будут продолжены. Юсов добавил, что сейчас представители подразделения безопасности ГУР проводят внутреннее расследование. Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что глава украинской разведки Кирилл Буданов представляет реальную угрозу для Владимира Зеленского, Буданов может возглавить заговор генералов против него с целью заключить мир с Россией.
https://ria.ru/20231128/otravlenie-1912336060.html
https://ria.ru/20231129/otravlenie_budanovoy-1912494462.html
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в мире, кирилл буданов, министерство обороны украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Буданов, Министерство обороны Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве рассказали о состоянии здоровья жены Буданова

ГУР Минобороны Украины назвало состояние жены Буданова удовлетворительным

© Фото со страницы Марианны Будановой в соцсетиМарианна Буданова
Марианна Буданова
© Фото со страницы Марианны Будановой в соцсети
Марианна Буданова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что состояние здоровья жены начальника ГУР Кирилла Буданова Марианны Будановой и офицеров после отравления удовлетворительное.
В конце ноября украинское издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской военной разведке сообщило, что Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице. Экс-глава украинской службы внешней разведки Валерий Кондратюк заявлял, что ее отравили мышьяком и ртутью. По информации источников издания "Украинская правда", у нескольких сотрудников ГУР минобороны Украины также выявили отравление тяжелыми металлами. По информации украинских СМИ, у самого Буданова не выявили отравление тяжелыми металлами, с его здоровьем все в порядке.
Марианна Буданова
Жена Буданова вовремя обратилась к врачу с отравлением, пишут СМИ
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"Состояние здоровья офицеров ГУР минобороны Украины и жены начальника разведки Кирилла Буданова Марианны сейчас удовлетворительное. После отравления тяжелыми металлами они прошли курсы лечения и находятся под постоянным наблюдением медиков", - приводит слова Юсова украинское издание "Обозреватель".
По его словам, медицинский надзор и регулярные обследования будут продолжены. Юсов добавил, что сейчас представители подразделения безопасности ГУР проводят внутреннее расследование.
Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что глава украинской разведки Кирилл Буданов представляет реальную угрозу для Владимира Зеленского, Буданов может возглавить заговор генералов против него с целью заключить мир с Россией.
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