https://ria.ru/20231205/budanova-1913831116.html

В Киеве рассказали о состоянии здоровья жены Буданова

В Киеве рассказали о состоянии здоровья жены Буданова - РИА Новости, 05.12.2023

В Киеве рассказали о состоянии здоровья жены Буданова

Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что состояние здоровья жены начальника ГУР Кирилла Буданова Марианны Будановой РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T11:44

2023-12-05T11:44

2023-12-05T11:44

специальная военная операция на украине

в мире

кирилл буданов

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украина

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что состояние здоровья жены начальника ГУР Кирилла Буданова Марианны Будановой и офицеров после отравления удовлетворительное. В конце ноября украинское издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской военной разведке сообщило, что Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице. Экс-глава украинской службы внешней разведки Валерий Кондратюк заявлял, что ее отравили мышьяком и ртутью. По информации источников издания "Украинская правда", у нескольких сотрудников ГУР минобороны Украины также выявили отравление тяжелыми металлами. По информации украинских СМИ, у самого Буданова не выявили отравление тяжелыми металлами, с его здоровьем все в порядке. "Состояние здоровья офицеров ГУР минобороны Украины и жены начальника разведки Кирилла Буданова Марианны сейчас удовлетворительное. После отравления тяжелыми металлами они прошли курсы лечения и находятся под постоянным наблюдением медиков", - приводит слова Юсова украинское издание "Обозреватель". По его словам, медицинский надзор и регулярные обследования будут продолжены. Юсов добавил, что сейчас представители подразделения безопасности ГУР проводят внутреннее расследование. Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что глава украинской разведки Кирилл Буданов представляет реальную угрозу для Владимира Зеленского, Буданов может возглавить заговор генералов против него с целью заключить мир с Россией.

https://ria.ru/20231128/otravlenie-1912336060.html

https://ria.ru/20231129/otravlenie_budanovoy-1912494462.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, кирилл буданов, министерство обороны украины, украина, ситуация в днр и лнр