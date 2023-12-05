https://ria.ru/20231205/braziliya-1913855802.html

Бразилия усилила войска на границах с Венесуэлой и Гайаной, пишут СМИ

Бразилия усилила войска на границах с Венесуэлой и Гайаной, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2023

Бразилия усилила войска на границах с Венесуэлой и Гайаной, пишут СМИ

Армия Бразилии усилила военное присутствие на границах из-за возможного конфликта между Венесуэлой и Гайаной, сообщил портал G1 со ссылкой на источник в... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T13:01

2023-12-05T13:01

2023-12-05T13:50

в мире

венесуэла

гайана

бразилия

луис инасиу лула да силва

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Армия Бразилии усилила военное присутствие на границах из-за возможного конфликта между Венесуэлой и Гайаной, сообщил портал G1 со ссылкой на источник в аппарате бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. "Хотя Бразилия считает конфликт маловероятным, вооруженные силы страны уже подготовили сценарий такой возможности и повысили уровень боевой готовности в регионе. <...> В том числе расширив присутствие бразильских военных на двух границах с Венесуэлой и Гайаной", — сказал источник. Министерство обороны Бразилии накануне подтвердило, что направляет 20 бронемашин на границу с Венесуэлой. По словам главы ведомства Хосе Мусио, операцию планировали для борьбы с добычей полезных ископаемых в регионе, но теперь техника может помочь в обеспечении безопасности. На протяжении более 100 лет Венесуэла и Гайана, которая была британской колонией и ныне входит в состав Содружества наций, спорили из-за территории Эссекибо — области, которая имеет большие запасы нефти.В 1966 году обе страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Международный суд ООН в пятницу обязал Венесуэлу воздерживаться от любых действий, которые могли бы изменить текущую ситуацию на спорных территориях на границе с Гайаной.В воскресенье прошел консультационный референдум в защиту венесуэльских притязаний на Эссекибо. По словам председателя Национального избирательного совета Венесуэлы Элвиса Аморосо, участие в голосовании приняли свыше 10,43 миллиона человек — более половины избирателей. Все пять вопросов о позиции и подходе Венесуэлы к территориальному спору с Гайаной получили более 95 процентов одобрения. Женевское соглашение 1966 года об урегулировании разногласий по поводу границы между Венесуэлой и Британской Гвианой, зарегистрированное в ООН, регламентировало шаги стран по разрешению пограничного спора, однако один из промежуточных протоколов не был ратифицирован Каракасом. С 1983 года Венесуэла предлагает Гайане прямые переговоры, однако Гайана настаивает на решении вопроса в Генеральной Ассамблее ООН, Совете Безопасности и Международном суде.

https://ria.ru/20231205/essekibo-1913808122.html

https://ria.ru/20231204/venesuela-1913580131.html

венесуэла

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бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, венесуэла, гайана, бразилия, луис инасиу лула да силва