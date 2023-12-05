Бразилия усилила войска на границах с Венесуэлой и Гайаной, пишут СМИ
G1: Бразилия направила ВС к границам после референдума в Венесуэле об Эссекибо
Военные ВС Бразилии. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Армия Бразилии усилила военное присутствие на границах из-за возможного конфликта между Венесуэлой и Гайаной, сообщил портал G1 со ссылкой на источник в аппарате бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
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"Хотя Бразилия считает конфликт маловероятным, вооруженные силы страны уже подготовили сценарий такой возможности и повысили уровень боевой готовности в регионе. <...> В том числе расширив присутствие бразильских военных на двух границах с Венесуэлой и Гайаной", — сказал источник.
Министерство обороны Бразилии накануне подтвердило, что направляет 20 бронемашин на границу с Венесуэлой. По словам главы ведомства Хосе Мусио, операцию планировали для борьбы с добычей полезных ископаемых в регионе, но теперь техника может помочь в обеспечении безопасности.
На протяжении более 100 лет Венесуэла и Гайана, которая была британской колонией и ныне входит в состав Содружества наций, спорили из-за территории Эссекибо — области, которая имеет большие запасы нефти.
В 1966 году обе страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией.
Международный суд ООН в пятницу обязал Венесуэлу воздерживаться от любых действий, которые могли бы изменить текущую ситуацию на спорных территориях на границе с Гайаной.
В воскресенье прошел консультационный референдум в защиту венесуэльских притязаний на Эссекибо. По словам председателя Национального избирательного совета Венесуэлы Элвиса Аморосо, участие в голосовании приняли свыше 10,43 миллиона человек — более половины избирателей. Все пять вопросов о позиции и подходе Венесуэлы к территориальному спору с Гайаной получили более 95 процентов одобрения.
Женевское соглашение 1966 года об урегулировании разногласий по поводу границы между Венесуэлой и Британской Гвианой, зарегистрированное в ООН, регламентировало шаги стран по разрешению пограничного спора, однако один из промежуточных протоколов не был ратифицирован Каракасом. С 1983 года Венесуэла предлагает Гайане прямые переговоры, однако Гайана настаивает на решении вопроса в Генеральной Ассамблее ООН, Совете Безопасности и Международном суде.