https://ria.ru/20231205/bespilotniki-1913803595.html

В Госдуме призвали уничтожать западные дроны у берегов Крыма

В Госдуме призвали уничтожать западные дроны у берегов Крыма - РИА Новости, 05.12.2023

В Госдуме призвали уничтожать западные дроны у берегов Крыма

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал считать западные разведывательные дроны, курсирующие в Черном море у берегов Крыма, законной целью... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T09:39

2023-12-05T09:39

2023-12-05T09:40

черное море

михаил шеремет

госдума рф

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал считать западные разведывательные дроны, курсирующие в Черном море у берегов Крыма, законной целью для поражения. ПВО РФ ночью уничтожила 22 украинских БПЛА и перехватила еще 13 над акваторией Азовского моря и территорией Крыма, сообщило Минобороны России во вторник. "Украинской атаке ракет или ударных беспилотников на Крым всегда предшествуют многочасовые полеты западных разведывательных дронов в Черном море у берегов полуострова. И сегодня тоже не исключение. Уверен, они ведут не только сбор разведывательных данных, которые затем передают украинской стороне, но и координируют атаки. Эти разведывательные дроны нужно объявить законной целью для поражения. Их нужно уничтожать вне всякого сомнения", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, западным разведывательным беспилотникам не место в акватории Черного моря. "Запад, направляя беспилотники в Черном море, стремится и дальше разжигать конфликт", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20231205/volontery-1913791318.html

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

черное море, михаил шеремет, госдума рф, безопасность