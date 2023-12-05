https://ria.ru/20231205/bespilotniki-1913803595.html
В Госдуме призвали уничтожать западные дроны у берегов Крыма
В Госдуме призвали уничтожать западные дроны у берегов Крыма - РИА Новости, 05.12.2023
В Госдуме призвали уничтожать западные дроны у берегов Крыма
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал считать западные разведывательные дроны, курсирующие в Черном море у берегов Крыма, законной целью... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T09:39
2023-12-05T09:39
2023-12-05T09:40
черное море
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал считать западные разведывательные дроны, курсирующие в Черном море у берегов Крыма, законной целью для поражения. ПВО РФ ночью уничтожила 22 украинских БПЛА и перехватила еще 13 над акваторией Азовского моря и территорией Крыма, сообщило Минобороны России во вторник. "Украинской атаке ракет или ударных беспилотников на Крым всегда предшествуют многочасовые полеты западных разведывательных дронов в Черном море у берегов полуострова. И сегодня тоже не исключение. Уверен, они ведут не только сбор разведывательных данных, которые затем передают украинской стороне, но и координируют атаки. Эти разведывательные дроны нужно объявить законной целью для поражения. Их нужно уничтожать вне всякого сомнения", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, западным разведывательным беспилотникам не место в акватории Черного моря. "Запад, направляя беспилотники в Черном море, стремится и дальше разжигать конфликт", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20231205/volontery-1913791318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, михаил шеремет, госдума рф, безопасность
Черное море, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Безопасность
В Госдуме призвали уничтожать западные дроны у берегов Крыма
В Госдуме призвали уничтожать западные разведывательные дроны у берегов Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал считать западные разведывательные дроны, курсирующие в Черном море у берегов Крыма, законной целью для поражения.
ПВО РФ ночью уничтожила 22 украинских БПЛА и перехватила еще 13 над акваторией Азовского моря и территорией Крыма
, сообщило Минобороны России во вторник.
"Украинской атаке ракет или ударных беспилотников на Крым всегда предшествуют многочасовые полеты западных разведывательных дронов в Черном море у берегов полуострова. И сегодня тоже не исключение. Уверен, они ведут не только сбор разведывательных данных, которые затем передают украинской стороне, но и координируют атаки. Эти разведывательные дроны нужно объявить законной целью для поражения. Их нужно уничтожать вне всякого сомнения", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, западным разведывательным беспилотникам не место в акватории Черного моря
.
"Запад, направляя беспилотники в Черном море, стремится и дальше разжигать конфликт", - подчеркнул депутат.
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