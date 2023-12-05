https://ria.ru/20231205/bespilotniki-1913788577.html
ПВО нейтрализовала над Азовским морем и Крымом 35 беспилотников
ПВО нейтрализовала над Азовским морем и Крымом 35 беспилотников - РИА Новости, 05.12.2023
ПВО нейтрализовала над Азовским морем и Крымом 35 беспилотников
Российская ПВО нейтрализовала над Азовским морем и Крымом более четырех десятков украинских беспилотников, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T06:15
2023-12-05T06:15
2023-12-05T10:49
россия
безопасность
специальная военная операция на украине
азовское море
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российская ПВО нейтрализовала над Азовским морем и Крымом более четырех десятков украинских беспилотников, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в публикации.Сначала ведомство заявило, что Вооруженным силам удалось уничтожить 22 дрона противника и перехватить 13 беспилотников.Кроме того, около 06:00 мск российские военные нейтрализовали еще шесть украинских БПЛА над Азовским морем.Ближе к 8:00 мск восстановили движение по Крымскому мосту более чем через четыре часа после закрытия.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
https://ria.ru/20231204/donetsk-1913621714.html
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россия, безопасность, азовское море, вооруженные силы украины
Россия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Азовское море, Вооруженные силы Украины
ПВО нейтрализовала над Азовским морем и Крымом 35 беспилотников
Минобороны: ПВО уничтожила и перехватила над Азовским морем и Крымом 41 БПЛА ВСУ