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ПВО нейтрализовала над Азовским морем и Крымом 35 беспилотников - РИА Новости, 05.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:15 05.12.2023 (обновлено: 10:49 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/bespilotniki-1913788577.html
ПВО нейтрализовала над Азовским морем и Крымом 35 беспилотников
ПВО нейтрализовала над Азовским морем и Крымом 35 беспилотников - РИА Новости, 05.12.2023
ПВО нейтрализовала над Азовским морем и Крымом 35 беспилотников
Российская ПВО нейтрализовала над Азовским морем и Крымом более четырех десятков украинских беспилотников, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T06:15
2023-12-05T10:49
россия
безопасность
специальная военная операция на украине
азовское море
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российская ПВО нейтрализовала над Азовским морем и Крымом более четырех десятков украинских беспилотников, сообщило Минобороны в Telegram-канале.&quot;Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — говорится в публикации.Сначала ведомство заявило, что Вооруженным силам удалось уничтожить 22 дрона противника и перехватить 13 беспилотников.Кроме того, около 06:00 мск российские военные нейтрализовали еще шесть украинских БПЛА над Азовским морем.Ближе к 8:00 мск восстановили движение по Крымскому мосту более чем через четыре часа после закрытия.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
https://ria.ru/20231204/donetsk-1913621714.html
https://ria.ru/20231130/bespilotnik-1913003657.html
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россия, безопасность, азовское море, вооруженные силы украины
Россия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Азовское море, Вооруженные силы Украины
ПВО нейтрализовала над Азовским морем и Крымом 35 беспилотников

Минобороны: ПВО уничтожила и перехватила над Азовским морем и Крымом 41 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВсевысотная РЛС комплекса ПВО
Всевысотная РЛС комплекса ПВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Всевысотная РЛС комплекса ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российская ПВО нейтрализовала над Азовским морем и Крымом более четырех десятков украинских беспилотников, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
«

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в публикации.

Сначала ведомство заявило, что Вооруженным силам удалось уничтожить 22 дрона противника и перехватить 13 беспилотников.
Кроме того, около 06:00 мск российские военные нейтрализовали еще шесть украинских БПЛА над Азовским морем.
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Ближе к 8:00 мск восстановили движение по Крымскому мосту более чем через четыре часа после закрытия.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
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