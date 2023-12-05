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В Петербурге стартовала новогодняя акция "Дерево желаний" - РИА Новости, 05.12.2023
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21:15 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/beglov-1913991342.html
В Петербурге стартовала новогодняя акция "Дерево желаний"
В Петербурге стартовала новогодняя акция "Дерево желаний" - РИА Новости, 05.12.2023
В Петербурге стартовала новогодняя акция "Дерево желаний"
Новогодняя акция "Дерево желаний" стартовала в Санкт-Петербурге во вторник, сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T21:15
2023-12-05T21:15
общество
санкт-петербург
мариуполь
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Новогодняя акция "Дерево желаний" стартовала в Санкт-Петербурге во вторник, сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале. "Сегодня дали старт, пожалуй, самой доброй ежегодной акции – "Дерево желаний". Снял с ёлки пять открыток, на каждой – мечта о новогоднем чуде от ребёнка, который растёт в семье, столкнувшейся со сложной жизненной ситуацией", - написал он.Как отметил губернатор Петербурга, он исполнит мечты трех детей из Петербурга – семилетней Веры, которая ждет электронный конструктор, восьмилетнего Володи, который получит робота, и восьмилетней Алисы, попросившей на Новый год акриловые краски для рисования и мольберт. "Два подарка поедут к восьмилетним детишкам из Мариуполя – Никита ждет энциклопедии, а Диана загадала говорящую куклу. Простые мечты, которые так легко исполнить", - рассказал Беглов. Как информирует пресс-служба администрации губернатора Петербурга, нынешняя акция дает возможность исполнить более тысячи детских желаний. Открытки с пожеланиями детей размещены на 23 ёлках, которые установлены в Смольном, в Невской Ратуше, в здании городского парламента, а также во всех районных администрациях. С 9 декабря "Деревья желаний" установят на рождественских ярмарках на Манежной и Дворцовой площадях Петербурга.
https://ria.ru/20231204/putin-1913694167.html
https://ria.ru/20231204/podarok-1913691232.html
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общество, санкт-петербург, мариуполь, александр беглов
Общество, Санкт-Петербург, Мариуполь, Александр Беглов
В Петербурге стартовала новогодняя акция "Дерево желаний"

Беглов сообщил, что в Петербурге стартовала новогодняя акция "Дерево желаний"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАкция "Елка желаний" в Доме правительства РФ
Акция Елка желаний в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Акция "Елка желаний" в Доме правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Новогодняя акция "Дерево желаний" стартовала в Санкт-Петербурге во вторник, сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале.
«
"Сегодня дали старт, пожалуй, самой доброй ежегодной акции – "Дерево желаний". Снял с ёлки пять открыток, на каждой – мечта о новогоднем чуде от ребёнка, который растёт в семье, столкнувшейся со сложной жизненной ситуацией", - написал он.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в благотворительной акции Елка желаний во время посещения выставки Россия на ВДНХ. 4 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Путин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"
4 декабря, 17:19
Как отметил губернатор Петербурга, он исполнит мечты трех детей из Петербурга – семилетней Веры, которая ждет электронный конструктор, восьмилетнего Володи, который получит робота, и восьмилетней Алисы, попросившей на Новый год акриловые краски для рисования и мольберт.
«
"Два подарка поедут к восьмилетним детишкам из Мариуполя – Никита ждет энциклопедии, а Диана загадала говорящую куклу. Простые мечты, которые так легко исполнить", - рассказал Беглов.
Как информирует пресс-служба администрации губернатора Петербурга, нынешняя акция дает возможность исполнить более тысячи детских желаний. Открытки с пожеланиями детей размещены на 23 ёлках, которые установлены в Смольном, в Невской Ратуше, в здании городского парламента, а также во всех районных администрациях. С 9 декабря "Деревья желаний" установят на рождественских ярмарках на Манежной и Дворцовой площадях Петербурга.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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ОбществоСанкт-ПетербургМариупольАлександр Беглов
 
 
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