https://ria.ru/20231205/beglov-1913991342.html

В Петербурге стартовала новогодняя акция "Дерево желаний"

В Петербурге стартовала новогодняя акция "Дерево желаний" - РИА Новости, 05.12.2023

В Петербурге стартовала новогодняя акция "Дерево желаний"

Новогодняя акция "Дерево желаний" стартовала в Санкт-Петербурге во вторник, сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T21:15

2023-12-05T21:15

2023-12-05T21:15

общество

санкт-петербург

мариуполь

александр беглов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765395174_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c82ca821174da17a0eeaf97619d377b4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Новогодняя акция "Дерево желаний" стартовала в Санкт-Петербурге во вторник, сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале. "Сегодня дали старт, пожалуй, самой доброй ежегодной акции – "Дерево желаний". Снял с ёлки пять открыток, на каждой – мечта о новогоднем чуде от ребёнка, который растёт в семье, столкнувшейся со сложной жизненной ситуацией", - написал он.Как отметил губернатор Петербурга, он исполнит мечты трех детей из Петербурга – семилетней Веры, которая ждет электронный конструктор, восьмилетнего Володи, который получит робота, и восьмилетней Алисы, попросившей на Новый год акриловые краски для рисования и мольберт. "Два подарка поедут к восьмилетним детишкам из Мариуполя – Никита ждет энциклопедии, а Диана загадала говорящую куклу. Простые мечты, которые так легко исполнить", - рассказал Беглов. Как информирует пресс-служба администрации губернатора Петербурга, нынешняя акция дает возможность исполнить более тысячи детских желаний. Открытки с пожеланиями детей размещены на 23 ёлках, которые установлены в Смольном, в Невской Ратуше, в здании городского парламента, а также во всех районных администрациях. С 9 декабря "Деревья желаний" установят на рождественских ярмарках на Манежной и Дворцовой площадях Петербурга.

https://ria.ru/20231204/putin-1913694167.html

https://ria.ru/20231204/podarok-1913691232.html

санкт-петербург

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, санкт-петербург, мариуполь, александр беглов