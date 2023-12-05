https://ria.ru/20231205/beglov-1913991342.html
В Петербурге стартовала новогодняя акция "Дерево желаний"
В Петербурге стартовала новогодняя акция "Дерево желаний" - РИА Новости, 05.12.2023
В Петербурге стартовала новогодняя акция "Дерево желаний"
Новогодняя акция "Дерево желаний" стартовала в Санкт-Петербурге во вторник, сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T21:15
2023-12-05T21:15
2023-12-05T21:15
общество
санкт-петербург
мариуполь
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Новогодняя акция "Дерево желаний" стартовала в Санкт-Петербурге во вторник, сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале. "Сегодня дали старт, пожалуй, самой доброй ежегодной акции – "Дерево желаний". Снял с ёлки пять открыток, на каждой – мечта о новогоднем чуде от ребёнка, который растёт в семье, столкнувшейся со сложной жизненной ситуацией", - написал он.Как отметил губернатор Петербурга, он исполнит мечты трех детей из Петербурга – семилетней Веры, которая ждет электронный конструктор, восьмилетнего Володи, который получит робота, и восьмилетней Алисы, попросившей на Новый год акриловые краски для рисования и мольберт. "Два подарка поедут к восьмилетним детишкам из Мариуполя – Никита ждет энциклопедии, а Диана загадала говорящую куклу. Простые мечты, которые так легко исполнить", - рассказал Беглов. Как информирует пресс-служба администрации губернатора Петербурга, нынешняя акция дает возможность исполнить более тысячи детских желаний. Открытки с пожеланиями детей размещены на 23 ёлках, которые установлены в Смольном, в Невской Ратуше, в здании городского парламента, а также во всех районных администрациях. С 9 декабря "Деревья желаний" установят на рождественских ярмарках на Манежной и Дворцовой площадях Петербурга.
https://ria.ru/20231204/putin-1913694167.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, санкт-петербург, мариуполь, александр беглов
Общество, Санкт-Петербург, Мариуполь, Александр Беглов
В Петербурге стартовала новогодняя акция "Дерево желаний"
Беглов сообщил, что в Петербурге стартовала новогодняя акция "Дерево желаний"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя – РИА Новости.
Новогодняя акция "Дерево желаний" стартовала в Санкт-Петербурге во вторник, сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале
.
«
"Сегодня дали старт, пожалуй, самой доброй ежегодной акции – "Дерево желаний". Снял с ёлки пять открыток, на каждой – мечта о новогоднем чуде от ребёнка, который растёт в семье, столкнувшейся со сложной жизненной ситуацией", - написал он.
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Как отметил губернатор Петербурга, он исполнит мечты трех детей из Петербурга – семилетней Веры, которая ждет электронный конструктор, восьмилетнего Володи, который получит робота, и восьмилетней Алисы, попросившей на Новый год акриловые краски для рисования и мольберт.
«
"Два подарка поедут к восьмилетним детишкам из Мариуполя
– Никита ждет энциклопедии, а Диана загадала говорящую куклу. Простые мечты, которые так легко исполнить", - рассказал Беглов.
Как информирует пресс-служба администрации губернатора Петербурга, нынешняя акция дает возможность исполнить более тысячи детских желаний. Открытки с пожеланиями детей размещены на 23 ёлках, которые установлены в Смольном, в Невской Ратуше, в здании городского парламента, а также во всех районных администрациях. С 9 декабря "Деревья желаний" установят на рождественских ярмарках на Манежной и Дворцовой площадях Петербурга.
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