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Байден стал звездой мемов после странной оговорки - РИА Новости, 05.12.2023
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01:50 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/bayden-1913777099.html
Байден стал звездой мемов после странной оговорки
Байден стал звездой мемов после странной оговорки - РИА Новости, 05.12.2023
Байден стал звездой мемов после странной оговорки
Оговорка президента США Джо Байдена во время церемонии в Вашингтоне спровоцировала "лавину шуток и мемов", пишет Newsweek. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T01:50
2023-12-05T01:50
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Оговорка президента США Джо Байдена во время церемонии в Вашингтоне спровоцировала "лавину шуток и мемов", пишет Newsweek.Как отмечает издание, в ходе прошедшей в воскресенье церемонии награждения премией центра Кеннеди за вклад в американскую культуру Байден, поздравляя одного из лауреатов - рэпера Куин Латифу - заявил: "Она получила (премию. – ред.) "Золотой глобус" и Прайм-тайм премию "Враг"", перепутав название премии "Эмми" со словом enemy (по-русски враг. – прим ред.).После этого, "осознав свою ошибку", американский лидер повторил слово "враг" и под смех публики добавил: "Это же я".Видео с оговоркой Байдена разместил в соцсети X Национальный комитет Республиканской партии, ролик получил множество откликов от пользователей."Байден теперь готов стать ведущим вашего следующего мероприятия", — пошутил Jay Baker."Поговорим об оговорке по Фрейду", — предложил John OD."Лучше, чем сказать "клизма" (по-английски еnema. – ред.)!", - сыронизировал JJ."Primetime Enemy. Скоро это будет чьим-то рэп-псевдонимом", — заметил Porvata."Кто-нибудь принесет ему очки для чтения??" – задался вопросом RA224.При этом, как отмечает издание, другие пользователи выступили в защиту Байдена, предложив обсудить оговорки экс-президента Дональда Трампа.Байден, которому в этом году исполнился 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. Оговорки и поведение главы Белого дома регулярно вызывают сомнения в его способности выполнять свою работу, он часто становится поводом для шуток. Как сообщала газета The Washington Post, некоторые члены Демократической партии США беспокоятся по поводу состояния Байдена в силу его возраста и считают, что ему следует отказаться от участия в предвыборной гонке в 2024 году.
https://ria.ru/20231130/bayden-1912785956.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден стал звездой мемов после странной оговорки

Newsweek: оговорка Байдена на церемонии вызвала волну шуток и мемов

© AP Photo / The New York Times/Doug MillsПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / The New York Times/Doug Mills
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Оговорка президента США Джо Байдена во время церемонии в Вашингтоне спровоцировала "лавину шуток и мемов", пишет Newsweek.
Как отмечает издание, в ходе прошедшей в воскресенье церемонии награждения премией центра Кеннеди за вклад в американскую культуру Байден, поздравляя одного из лауреатов - рэпера Куин Латифу - заявил: "Она получила (премию. – ред.) "Золотой глобус" и Прайм-тайм премию "Враг"", перепутав название премии "Эмми" со словом enemy (по-русски враг. – прим ред.).
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После этого, "осознав свою ошибку", американский лидер повторил слово "враг" и под смех публики добавил: "Это же я".
Видео с оговоркой Байдена разместил в соцсети X Национальный комитет Республиканской партии, ролик получил множество откликов от пользователей.
"Байден теперь готов стать ведущим вашего следующего мероприятия", — пошутил Jay Baker.
"Поговорим об оговорке по Фрейду", — предложил John OD.
"Лучше, чем сказать "клизма" (по-английски еnema. – ред.)!", - сыронизировал JJ.
"Primetime Enemy. Скоро это будет чьим-то рэп-псевдонимом", — заметил Porvata.
"Кто-нибудь принесет ему очки для чтения??" – задался вопросом RA224.
При этом, как отмечает издание, другие пользователи выступили в защиту Байдена, предложив обсудить оговорки экс-президента Дональда Трампа.
Байден, которому в этом году исполнился 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. Оговорки и поведение главы Белого дома регулярно вызывают сомнения в его способности выполнять свою работу, он часто становится поводом для шуток. Как сообщала газета The Washington Post, некоторые члены Демократической партии США беспокоятся по поводу состояния Байдена в силу его возраста и считают, что ему следует отказаться от участия в предвыборной гонке в 2024 году.
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