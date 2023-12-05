https://ria.ru/20231205/bayden-1913777099.html

Байден стал звездой мемов после странной оговорки

Байден стал звездой мемов после странной оговорки - РИА Новости, 05.12.2023

Байден стал звездой мемов после странной оговорки

Оговорка президента США Джо Байдена во время церемонии в Вашингтоне спровоцировала "лавину шуток и мемов", пишет Newsweek. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T01:50

2023-12-05T01:50

2023-12-05T01:50

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909787379_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_57b6cb73869ba4c4641dee13063fcec9.jpg

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Оговорка президента США Джо Байдена во время церемонии в Вашингтоне спровоцировала "лавину шуток и мемов", пишет Newsweek.Как отмечает издание, в ходе прошедшей в воскресенье церемонии награждения премией центра Кеннеди за вклад в американскую культуру Байден, поздравляя одного из лауреатов - рэпера Куин Латифу - заявил: "Она получила (премию. – ред.) "Золотой глобус" и Прайм-тайм премию "Враг"", перепутав название премии "Эмми" со словом enemy (по-русски враг. – прим ред.).После этого, "осознав свою ошибку", американский лидер повторил слово "враг" и под смех публики добавил: "Это же я".Видео с оговоркой Байдена разместил в соцсети X Национальный комитет Республиканской партии, ролик получил множество откликов от пользователей."Байден теперь готов стать ведущим вашего следующего мероприятия", — пошутил Jay Baker."Поговорим об оговорке по Фрейду", — предложил John OD."Лучше, чем сказать "клизма" (по-английски еnema. – ред.)!", - сыронизировал JJ."Primetime Enemy. Скоро это будет чьим-то рэп-псевдонимом", — заметил Porvata."Кто-нибудь принесет ему очки для чтения??" – задался вопросом RA224.При этом, как отмечает издание, другие пользователи выступили в защиту Байдена, предложив обсудить оговорки экс-президента Дональда Трампа.Байден, которому в этом году исполнился 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. Оговорки и поведение главы Белого дома регулярно вызывают сомнения в его способности выполнять свою работу, он часто становится поводом для шуток. Как сообщала газета The Washington Post, некоторые члены Демократической партии США беспокоятся по поводу состояния Байдена в силу его возраста и считают, что ему следует отказаться от участия в предвыборной гонке в 2024 году.

https://ria.ru/20231130/bayden-1912785956.html

https://ria.ru/20231104/bayden-1907351889.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, дональд трамп