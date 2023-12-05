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Журналистка Баязитова обжалует приговор - РИА Новости, 05.12.2023
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11:39 05.12.2023 (обновлено: 11:59 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/bayazitova-1913829440.html
Журналистка Баязитова обжалует приговор
Журналистка Баязитова обжалует приговор - РИА Новости, 05.12.2023
Журналистка Баязитова обжалует приговор
Осужденная журналистка Александра Баязитова намерена подать апелляцию на приговор по делу о вымогательстве за "блок" в Telegram, рассказала РИА Новости член ОНК РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T11:39
2023-12-05T11:59
происшествия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Осужденная журналистка Александра Баязитова намерена подать апелляцию на приговор по делу о вымогательстве за "блок" в Telegram, рассказала РИА Новости член ОНК Москвы Мария Ботова во вторник. По ее словам, правозащитники в понедельник посетили столичное СИЗО №6 с проверкой, в том числе навестив Баязитову. "В беседе с нами она сказала, что настроение у нее боевое, будет отставить свои права и невиновность. Намерена обжаловать приговор", - сказала правозащитница. Ботова добавила, что Баязитова также поблагодарила всех, кто ее поддерживает и передала привет. Баязитова также сообщила правозащитникам, что направила вопросы к пресс-конференции президента РФ, касающиеся содержания женщин в следственных изоляторах.Басманный суд Москвы на прошлой неделе приговорил к 5 и 4,5 годам колонии журналистку Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. Еще одна фигурантка Инна Чурилова пошла на сделку со следствием, дала показания, дело было выделено в отдельное производство, летом суд приговорил ее к четырем годам условно. Это первое судебное разбирательство о "блоках" в Telegram, которое дошло до приговора.
https://ria.ru/20231127/prigovor-1912145777.html
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происшествия, москва, александра баязитова, онк
Происшествия, Москва, Александра Баязитова, ОНК
Журналистка Баязитова обжалует приговор

Журналистка Баязитова подаст апелляцию на приговор по делу о вымогательстве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖурналистка Александра Баязитова
Журналистка Александра Баязитова - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Журналистка Александра Баязитова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Осужденная журналистка Александра Баязитова намерена подать апелляцию на приговор по делу о вымогательстве за "блок" в Telegram, рассказала РИА Новости член ОНК Москвы Мария Ботова во вторник.
По ее словам, правозащитники в понедельник посетили столичное СИЗО №6 с проверкой, в том числе навестив Баязитову.
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"В беседе с нами она сказала, что настроение у нее боевое, будет отставить свои права и невиновность. Намерена обжаловать приговор", - сказала правозащитница. Ботова добавила, что Баязитова также поблагодарила всех, кто ее поддерживает и передала привет. Баязитова также сообщила правозащитникам, что направила вопросы к пресс-конференции президента РФ, касающиеся содержания женщин в следственных изоляторах.
Басманный суд Москвы на прошлой неделе приговорил к 5 и 4,5 годам колонии журналистку Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове.
Еще одна фигурантка Инна Чурилова пошла на сделку со следствием, дала показания, дело было выделено в отдельное производство, летом суд приговорил ее к четырем годам условно. Это первое судебное разбирательство о "блоках" в Telegram, которое дошло до приговора.
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