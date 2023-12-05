https://ria.ru/20231205/bayazitova-1913829440.html
Журналистка Баязитова обжалует приговор
Журналистка Баязитова обжалует приговор - РИА Новости, 05.12.2023
Журналистка Баязитова обжалует приговор
Осужденная журналистка Александра Баязитова намерена подать апелляцию на приговор по делу о вымогательстве за "блок" в Telegram, рассказала РИА Новости член ОНК РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T11:39
2023-12-05T11:39
2023-12-05T11:59
происшествия
москва
александра баязитова
онк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808718711_0:0:2767:1556_1920x0_80_0_0_4baa2535feb9cc6906706ddea3eb0333.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Осужденная журналистка Александра Баязитова намерена подать апелляцию на приговор по делу о вымогательстве за "блок" в Telegram, рассказала РИА Новости член ОНК Москвы Мария Ботова во вторник. По ее словам, правозащитники в понедельник посетили столичное СИЗО №6 с проверкой, в том числе навестив Баязитову. "В беседе с нами она сказала, что настроение у нее боевое, будет отставить свои права и невиновность. Намерена обжаловать приговор", - сказала правозащитница. Ботова добавила, что Баязитова также поблагодарила всех, кто ее поддерживает и передала привет. Баязитова также сообщила правозащитникам, что направила вопросы к пресс-конференции президента РФ, касающиеся содержания женщин в следственных изоляторах.Басманный суд Москвы на прошлой неделе приговорил к 5 и 4,5 годам колонии журналистку Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. Еще одна фигурантка Инна Чурилова пошла на сделку со следствием, дала показания, дело было выделено в отдельное производство, летом суд приговорил ее к четырем годам условно. Это первое судебное разбирательство о "блоках" в Telegram, которое дошло до приговора.
https://ria.ru/20231127/prigovor-1912145777.html
https://ria.ru/20231205/amnistiya-1913790615.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808718711_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_debe291c05de7edecf3a058bd8c29ba0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, александра баязитова, онк
Происшествия, Москва, Александра Баязитова, ОНК
Журналистка Баязитова обжалует приговор
Журналистка Баязитова подаст апелляцию на приговор по делу о вымогательстве
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Осужденная журналистка Александра Баязитова намерена подать апелляцию на приговор по делу о вымогательстве за "блок" в Telegram, рассказала РИА Новости член ОНК Москвы Мария Ботова во вторник.
По ее словам, правозащитники в понедельник посетили столичное СИЗО №6 с проверкой, в том числе навестив Баязитову.
Хинштейн прокомментировал приговор журналистке Баязитовой
"В беседе с нами она сказала, что настроение у нее боевое, будет отставить свои права и невиновность. Намерена обжаловать приговор", - сказала правозащитница. Ботова добавила, что Баязитова также поблагодарила всех, кто ее поддерживает и передала привет. Баязитова также сообщила правозащитникам, что направила вопросы к пресс-конференции президента РФ, касающиеся содержания женщин в следственных изоляторах.
Басманный суд Москвы на прошлой неделе приговорил к 5 и 4,5 годам колонии журналистку Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка
Александре Ушакове.
Еще одна фигурантка Инна Чурилова пошла на сделку со следствием, дала показания, дело было выделено в отдельное производство, летом суд приговорил ее к четырем годам условно. Это первое судебное разбирательство о "блоках" в Telegram, которое дошло до приговора.
Путин поддержал предложение об амнистии некоторых осужденных женщин