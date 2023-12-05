https://ria.ru/20231205/bayazitova-1913829440.html

Журналистка Баязитова обжалует приговор

Журналистка Баязитова обжалует приговор - РИА Новости, 05.12.2023

Журналистка Баязитова обжалует приговор

Осужденная журналистка Александра Баязитова намерена подать апелляцию на приговор по делу о вымогательстве за "блок" в Telegram, рассказала РИА Новости член ОНК РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T11:39

2023-12-05T11:39

2023-12-05T11:59

происшествия

москва

александра баязитова

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Осужденная журналистка Александра Баязитова намерена подать апелляцию на приговор по делу о вымогательстве за "блок" в Telegram, рассказала РИА Новости член ОНК Москвы Мария Ботова во вторник. По ее словам, правозащитники в понедельник посетили столичное СИЗО №6 с проверкой, в том числе навестив Баязитову. "В беседе с нами она сказала, что настроение у нее боевое, будет отставить свои права и невиновность. Намерена обжаловать приговор", - сказала правозащитница. Ботова добавила, что Баязитова также поблагодарила всех, кто ее поддерживает и передала привет. Баязитова также сообщила правозащитникам, что направила вопросы к пресс-конференции президента РФ, касающиеся содержания женщин в следственных изоляторах.Басманный суд Москвы на прошлой неделе приговорил к 5 и 4,5 годам колонии журналистку Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. Еще одна фигурантка Инна Чурилова пошла на сделку со следствием, дала показания, дело было выделено в отдельное производство, летом суд приговорил ее к четырем годам условно. Это первое судебное разбирательство о "блоках" в Telegram, которое дошло до приговора.

https://ria.ru/20231127/prigovor-1912145777.html

https://ria.ru/20231205/amnistiya-1913790615.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, александра баязитова, онк