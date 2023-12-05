https://ria.ru/20231205/bashkiriya-1913796207.html

В Башкирии подросток ранил ножом одноклассника в школе

В Башкирии подросток ранил ножом одноклассника в школе - РИА Новости, 05.12.2023

В Башкирии подросток ранил ножом одноклассника в школе

Учащийся во время перемены в одной из школ в Башкирии ударил ножом одноклассника, пострадавшему оказана медицинская помощь, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T08:21

2023-12-05T08:21

2023-12-05T08:52

республика башкортостан

происшествия

кармаскалинский район

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УФА, 5 дек - РИА Новости. Учащийся во время перемены в одной из школ в Башкирии ударил ножом одноклассника, пострадавшему оказана медицинская помощь, сообщает прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, инцидент произошёл в понедельник в одной из школ Кармаскалинского района. "По предварительным данным, 4 декабря днем во время перемены между двумя подростками произошел конфликт, в результате которого один из них ударил ножом своего оппонента. Потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь, он госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении. Для установления обстоятельств произошедшего в школу выехал заместитель прокурора Кармаскалинского района Марсель Ягудин, добавили в прокуратуре региона. "В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение законодательства об образовании в части безопасного пребывания детей в образовательной организации, а также о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщили в надзорном органе. В соцсетях пишут, что конфликт между подростками произошёл на почве ревности к однокласснице.В пресс-службе башкирской полиции рассказали, что семиклассник ранил восьмиклассника ножом из набора мультитул (туристический набор). "По предварительным данным, конфликт произошел из-за общей знакомой школьников – ученицы той же школы. Ранее подростки на профилактическом учете не состояли", - говорится в сообщении МВД по Башкирии.

https://ria.ru/20231202/peterburg-1913338393.html

https://ria.ru/20231123/shkola-1911371375.html

республика башкортостан

кармаскалинский район

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика башкортостан, происшествия, кармаскалинский район