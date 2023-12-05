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На Филиппинах 25 человек погибли при падении автобуса в овраг
На Филиппинах 25 человек погибли при падении автобуса в овраг - РИА Новости, 05.12.2023
На Филиппинах 25 человек погибли при падении автобуса в овраг
Автобус упал в овраг в провинции Антике в западной части Филиппин, в результате чего погибли 25 пассажиров, сообщает государственное новостное агентство... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T19:59
2023-12-05T19:59
2023-12-05T19:59
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Автобус упал в овраг в провинции Антике в западной части Филиппин, в результате чего погибли 25 пассажиров, сообщает государственное новостное агентство Philippine News Agency. "По имеющимся сведениям, 25 пассажиров погибли после того, как автобус компании Ceres, направлявшийся из провинции Илоило в Антике, упал в овраг ... в городе Хамтик во вторник в 16.00 (11.00 мск)", - передает агентство. По словам представителя местного управления по снижению риска бедствий (PDRRMO) Дениз Суропии, автобус перелетел бетонное заграждение в пересеченной местности. Она отметила, что в салоне автобуса находились 53 пассажира. Пострадавшие в результате падения автобуса были доставлены в местную больницу. Пресс-секретарь местного отделения министерства общественных работ и автомобильных дорог Филиппин (DPWH) Примроуз Замора отметила, что в среду будет проведена тщательная инспекция дороги, где произошел инцидент.
https://ria.ru/20231202/napadenie-1913396680.html
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в мире, филиппины
На Филиппинах 25 человек погибли при падении автобуса в овраг
На западе Филиппин 25 пассажиров погибли при падении автобуса в овраг