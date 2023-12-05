https://ria.ru/20231205/ataka-1913840368.html

Дроны ВСУ атаковали поселок в Херсонской области

Дроны ВСУ атаковали поселок в Херсонской области - РИА Новости, 05.12.2023

Дроны ВСУ атаковали поселок в Херсонской области

Украинские дроны атаковали поселок Днепряны в Херсонской области, сообщила администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T12:03

2023-12-05T12:03

2023-12-05T12:03

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Украинские дроны атаковали поселок Днепряны в Херсонской области, сообщила администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале. "Поселок Днепряны атакуют дроны ВСУ", - говорится в сообщении. В результате взрыва сброшенного боеприпаса повреждены окна и коммуникации в одном из жилых домов, а на дороге разорвалась прилетевшая мина, добавили власти. Поселок Днепряны последние двое суток подвергался артиллерийским обстрелам со стороны Украины, сообщал ранее журналистам информированный источник.

https://ria.ru/20231202/obstrely-1913316844.html

https://ria.ru/20231205/obstrel-1913805224.html

херсонская область

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины