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Дроны ВСУ атаковали поселок в Херсонской области - РИА Новости, 05.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:03 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/ataka-1913840368.html
Дроны ВСУ атаковали поселок в Херсонской области
Дроны ВСУ атаковали поселок в Херсонской области - РИА Новости, 05.12.2023
Дроны ВСУ атаковали поселок в Херсонской области
Украинские дроны атаковали поселок Днепряны в Херсонской области, сообщила администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:03
2023-12-05T12:03
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Украинские дроны атаковали поселок Днепряны в Херсонской области, сообщила администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале. "Поселок Днепряны атакуют дроны ВСУ", - говорится в сообщении. В результате взрыва сброшенного боеприпаса повреждены окна и коммуникации в одном из жилых домов, а на дороге разорвалась прилетевшая мина, добавили власти. Поселок Днепряны последние двое суток подвергался артиллерийским обстрелам со стороны Украины, сообщал ранее журналистам информированный источник.
https://ria.ru/20231202/obstrely-1913316844.html
https://ria.ru/20231205/obstrel-1913805224.html
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происшествия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ атаковали поселок в Херсонской области

Украинские дроны атаковали поселок Днепряны в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОкно жилого дома, получившее повреждения
Окно жилого дома, получившее повреждения - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Окно жилого дома, получившее повреждения. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Украинские дроны атаковали поселок Днепряны в Херсонской области, сообщила администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале.
"Поселок Днепряны атакуют дроны ВСУ", - говорится в сообщении.
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В результате взрыва сброшенного боеприпаса повреждены окна и коммуникации в одном из жилых домов, а на дороге разорвалась прилетевшая мина, добавили власти.
Поселок Днепряны последние двое суток подвергался артиллерийским обстрелам со стороны Украины, сообщал ранее журналистам информированный источник.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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