https://ria.ru/20231205/ataka-1913840368.html
Дроны ВСУ атаковали поселок в Херсонской области
Дроны ВСУ атаковали поселок в Херсонской области - РИА Новости, 05.12.2023
Дроны ВСУ атаковали поселок в Херсонской области
Украинские дроны атаковали поселок Днепряны в Херсонской области, сообщила администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:03
2023-12-05T12:03
2023-12-05T12:03
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Украинские дроны атаковали поселок Днепряны в Херсонской области, сообщила администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале. "Поселок Днепряны атакуют дроны ВСУ", - говорится в сообщении. В результате взрыва сброшенного боеприпаса повреждены окна и коммуникации в одном из жилых домов, а на дороге разорвалась прилетевшая мина, добавили власти. Поселок Днепряны последние двое суток подвергался артиллерийским обстрелам со стороны Украины, сообщал ранее журналистам информированный источник.
https://ria.ru/20231202/obstrely-1913316844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ атаковали поселок в Херсонской области
Украинские дроны атаковали поселок Днепряны в Херсонской области