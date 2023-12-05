https://ria.ru/20231205/armeniya-1913874580.html

В Совфеде заявили, что регулярно общаются с армянскими парламентариями

В Совфеде заявили, что регулярно общаются с армянскими парламентариями - РИА Новости, 05.12.2023

В Совфеде заявили, что регулярно общаются с армянскими парламентариями

Российские сенаторы регулярно общаются с армянскими коллегами и напрямую, и по видеоканалам, и через посольство, речи о заморозке отношений нет, сообщил РИА... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T14:13

2023-12-05T14:13

2023-12-05T14:13

армения

политика

россия

григорий карасин

совет федерации рф

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские сенаторы регулярно общаются с армянскими коллегами и напрямую, и по видеоканалам, и через посольство, речи о заморозке отношений нет, сообщил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Ранее в армянском парламенте сообщили, что национальная делегация не будет участвовать в предстоящем 19 декабря заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Москве. Вместе с тем, ранее там отмечали, что отношения Еревана с ОДКБ не заморожены и решения о его выходе из организации нет. Отвечая на вопрос агентства, существуют ли двусторонние отношения между законодателями России и Армении, Карасин отметил: "Конечно, есть, очень активные отношения - и прямые, и по видеоканалам, и через посольства, регулярные". На уточняющий вопрос, нет ли речи о возможной заморозке отношений парламентариев, российский сенатор подчеркнул, что "мы не ведем об этом речь и об этом не думаем". "Мы думаем о том, чтобы (наши) отношения были наполнены реальным содержанием и были активными", - отметил он. Вместе с тем, Карасин подчеркнул, что решения делегации Армении не приезжать на ПА ОДКБ воспринимаются "с чувством сожаления". При этом учитывается и позиция Еревана, что страна остается членом ОДКБ, добавил он. "Но подобное решение (не приезжать на ПА ОДКБ – ред.) вызывает, естественно, сожаление. Мы бы хотели, чтобы они участвовали", - заключил российский законодатель.

https://ria.ru/20231130/armeniya-1912856748.html

https://ria.ru/20231129/pashinyan-1912607463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, политика, россия, григорий карасин, совет федерации рф