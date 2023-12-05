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В Совфеде заявили, что регулярно общаются с армянскими парламентариями - РИА Новости, 05.12.2023
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14:13 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/armeniya-1913874580.html
В Совфеде заявили, что регулярно общаются с армянскими парламентариями
В Совфеде заявили, что регулярно общаются с армянскими парламентариями - РИА Новости, 05.12.2023
В Совфеде заявили, что регулярно общаются с армянскими парламентариями
Российские сенаторы регулярно общаются с армянскими коллегами и напрямую, и по видеоканалам, и через посольство, речи о заморозке отношений нет, сообщил РИА... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:13
2023-12-05T14:13
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские сенаторы регулярно общаются с армянскими коллегами и напрямую, и по видеоканалам, и через посольство, речи о заморозке отношений нет, сообщил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Ранее в армянском парламенте сообщили, что национальная делегация не будет участвовать в предстоящем 19 декабря заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Москве. Вместе с тем, ранее там отмечали, что отношения Еревана с ОДКБ не заморожены и решения о его выходе из организации нет. Отвечая на вопрос агентства, существуют ли двусторонние отношения между законодателями России и Армении, Карасин отметил: "Конечно, есть, очень активные отношения - и прямые, и по видеоканалам, и через посольства, регулярные". На уточняющий вопрос, нет ли речи о возможной заморозке отношений парламентариев, российский сенатор подчеркнул, что "мы не ведем об этом речь и об этом не думаем". "Мы думаем о том, чтобы (наши) отношения были наполнены реальным содержанием и были активными", - отметил он. Вместе с тем, Карасин подчеркнул, что решения делегации Армении не приезжать на ПА ОДКБ воспринимаются "с чувством сожаления". При этом учитывается и позиция Еревана, что страна остается членом ОДКБ, добавил он. "Но подобное решение (не приезжать на ПА ОДКБ – ред.) вызывает, естественно, сожаление. Мы бы хотели, чтобы они участвовали", - заключил российский законодатель.
https://ria.ru/20231130/armeniya-1912856748.html
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армения, политика, россия, григорий карасин, совет федерации рф
Армения, Политика, Россия, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ
В Совфеде заявили, что регулярно общаются с армянскими парламентариями

Карасин: российские и армянские парламентарии продолжают регулярное общение

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЧлен Совета Федерации Григорий Карасин
Член Совета Федерации Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Член Совета Федерации Григорий Карасин . Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские сенаторы регулярно общаются с армянскими коллегами и напрямую, и по видеоканалам, и через посольство, речи о заморозке отношений нет, сообщил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Ранее в армянском парламенте сообщили, что национальная делегация не будет участвовать в предстоящем 19 декабря заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Москве. Вместе с тем, ранее там отмечали, что отношения Еревана с ОДКБ не заморожены и решения о его выходе из организации нет.
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Отвечая на вопрос агентства, существуют ли двусторонние отношения между законодателями России и Армении, Карасин отметил: "Конечно, есть, очень активные отношения - и прямые, и по видеоканалам, и через посольства, регулярные".
На уточняющий вопрос, нет ли речи о возможной заморозке отношений парламентариев, российский сенатор подчеркнул, что "мы не ведем об этом речь и об этом не думаем". "Мы думаем о том, чтобы (наши) отношения были наполнены реальным содержанием и были активными", - отметил он.
Вместе с тем, Карасин подчеркнул, что решения делегации Армении не приезжать на ПА ОДКБ воспринимаются "с чувством сожаления". При этом учитывается и позиция Еревана, что страна остается членом ОДКБ, добавил он. "Но подобное решение (не приезжать на ПА ОДКБ – ред.) вызывает, естественно, сожаление. Мы бы хотели, чтобы они участвовали", - заключил российский законодатель.
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