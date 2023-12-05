https://ria.ru/20231205/an-12-1913855350.html

Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Хабаровском крае

Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Хабаровском крае - РИА Новости, 05.12.2023

Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Хабаровском крае

Транспортный самолет Ан-12 благополучно приземлился на аэродроме совместного базирования "Хурба" в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, рассказал РИА... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T13:00

2023-12-05T13:00

2023-12-05T13:55

хабаровский край

ан-12

происшествия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Транспортный самолет Ан-12 благополучно приземлился на аэродроме совместного базирования "Хурба" в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Самолет успешно приземлился на аэродроме "Хурба", - сказал собеседник агентства.По его словам, находившиеся на борту Ан-12 восемь человек при аварийной посадке не пострадали.Как уточнила Дальневосточная транспортная прокуратура самолет авиакомпании "АСЦ СИБНИА-Тест" возвращался в аэропорт вылета - "Хурба" - после перевозки груза в чукотский Певек."В связи с поступлением сообщения о запросе аварийной посадки в аэропорт выехал Комсомольский-на-Амуре транспортный прокурор. Посадка произведена благополучно... разрушений воздушного судна нет", - говорится в сообщении.Ведомство в ходе проверки оценит действия аварийно-спасательных служб.

https://ria.ru/20231203/samolet-1913460877.html

хабаровский край

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хабаровский край, ан-12, происшествия