Рейтинг@Mail.ru
Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Хабаровском крае - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 05.12.2023 (обновлено: 13:55 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/an-12-1913855350.html
Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Хабаровском крае
Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Хабаровском крае - РИА Новости, 05.12.2023
Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Хабаровском крае
Транспортный самолет Ан-12 благополучно приземлился на аэродроме совместного базирования "Хурба" в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, рассказал РИА... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:00
2023-12-05T13:55
хабаровский край
ан-12
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757564662_0:10:1876:1065_1920x0_80_0_0_25f0c31587800675375a533888521f71.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Транспортный самолет Ан-12 благополучно приземлился на аэродроме совместного базирования "Хурба" в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Самолет успешно приземлился на аэродроме "Хурба", - сказал собеседник агентства.По его словам, находившиеся на борту Ан-12 восемь человек при аварийной посадке не пострадали.Как уточнила Дальневосточная транспортная прокуратура самолет авиакомпании "АСЦ СИБНИА-Тест" возвращался в аэропорт вылета - "Хурба" - после перевозки груза в чукотский Певек."В связи с поступлением сообщения о запросе аварийной посадки в аэропорт выехал Комсомольский-на-Амуре транспортный прокурор. Посадка произведена благополучно... разрушений воздушного судна нет", - говорится в сообщении.Ведомство в ходе проверки оценит действия аварийно-спасательных служб.
https://ria.ru/20231203/samolet-1913460877.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757564662_0:0:1705:1278_1920x0_80_0_0_07878d1f58a5bfef9414a19f20e7e6ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровский край, ан-12, происшествия
Хабаровский край, Ан-12, Происшествия
Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Хабаровском крае

Ан-12 благополучно приземлился на аэродроме совместного базирования "Хурба"

© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов | Перейти в медиабанкСамолет Ан-12
Самолет Ан-12 - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
Перейти в медиабанк
Самолет Ан-12. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Транспортный самолет Ан-12 благополучно приземлился на аэродроме совместного базирования "Хурба" в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Самолет успешно приземлился на аэродроме "Хурба", - сказал собеседник агентства.
По его словам, находившиеся на борту Ан-12 восемь человек при аварийной посадке не пострадали.
Как уточнила Дальневосточная транспортная прокуратура самолет авиакомпании "АСЦ СИБНИА-Тест" возвращался в аэропорт вылета - "Хурба" - после перевозки груза в чукотский Певек.
"В связи с поступлением сообщения о запросе аварийной посадки в аэропорт выехал Комсомольский-на-Амуре транспортный прокурор. Посадка произведена благополучно... разрушений воздушного судна нет", - говорится в сообщении.
Ведомство в ходе проверки оценит действия аварийно-спасательных служб.
Аэровокзал внутренних авиалиний в Иркутске - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
В Иркутске у грузового самолета при посадке сложилась стойка шасси
3 декабря, 15:36
 
Хабаровский крайАн-12Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала