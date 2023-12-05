https://ria.ru/20231205/an-12-1913855350.html
Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Хабаровском крае
Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Хабаровском крае - РИА Новости, 05.12.2023
Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Хабаровском крае
Транспортный самолет Ан-12 благополучно приземлился на аэродроме совместного базирования "Хурба" в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, рассказал РИА... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:00
2023-12-05T13:00
2023-12-05T13:55
хабаровский край
ан-12
происшествия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Транспортный самолет Ан-12 благополучно приземлился на аэродроме совместного базирования "Хурба" в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Самолет успешно приземлился на аэродроме "Хурба", - сказал собеседник агентства.По его словам, находившиеся на борту Ан-12 восемь человек при аварийной посадке не пострадали.Как уточнила Дальневосточная транспортная прокуратура самолет авиакомпании "АСЦ СИБНИА-Тест" возвращался в аэропорт вылета - "Хурба" - после перевозки груза в чукотский Певек."В связи с поступлением сообщения о запросе аварийной посадки в аэропорт выехал Комсомольский-на-Амуре транспортный прокурор. Посадка произведена благополучно... разрушений воздушного судна нет", - говорится в сообщении.Ведомство в ходе проверки оценит действия аварийно-спасательных служб.
https://ria.ru/20231203/samolet-1913460877.html
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хабаровский край, ан-12, происшествия
Хабаровский край, Ан-12, Происшествия
Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Хабаровском крае
Ан-12 благополучно приземлился на аэродроме совместного базирования "Хурба"
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Транспортный самолет Ан-12 благополучно приземлился на аэродроме совместного базирования "Хурба" в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Самолет успешно приземлился на аэродроме "Хурба", - сказал собеседник агентства.
По его словам, находившиеся на борту Ан-12 восемь человек при аварийной посадке не пострадали.
Как уточнила Дальневосточная транспортная прокуратура
самолет авиакомпании "АСЦ СИБНИА-Тест" возвращался в аэропорт вылета - "Хурба" - после перевозки груза в чукотский Певек.
"В связи с поступлением сообщения о запросе аварийной посадки в аэропорт выехал Комсомольский-на-Амуре транспортный прокурор. Посадка произведена благополучно... разрушений воздушного судна нет", - говорится в сообщении.
Ведомство в ходе проверки оценит действия аварийно-спасательных служб.
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