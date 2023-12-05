https://ria.ru/20231205/an-12-1913846188.html
Самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке в Хабаровском крае
Самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке в Хабаровском крае - РИА Новости, 05.12.2023
Самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке в Хабаровском крае
Транспортный самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке на аэродроме совместного базирования "Хурба" в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, рассказал РИА... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:20
2023-12-05T12:20
2023-12-05T12:30
происшествия
хабаровский край
ан-12
комсомольск-на-амуре
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Транспортный самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке на аэродроме совместного базирования "Хурба" в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поступила информация об аварийной посадке транспортного самолета Ан-12 на аэродроме "Хурба", - сказал собеседник агентства.По его словам, на борту воздушного судна находятся восемь человек. Обстоятельства инцидента уточняются.
https://ria.ru/20231203/samolet-1913460877.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровский край, ан-12, комсомольск-на-амуре
Происшествия, Хабаровский край, Ан-12, Комсомольск-на-Амуре
Самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке в Хабаровском крае
Ан-12 с восьмью людьми на борту готовится к аварийной посадке в Хабаровском крае
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Транспортный самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке на аэродроме совместного базирования "Хурба" в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поступила информация об аварийной посадке транспортного самолета Ан-12 на аэродроме "Хурба", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту воздушного судна находятся восемь человек. Обстоятельства инцидента уточняются.
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