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Самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке в Хабаровском крае - РИА Новости, 05.12.2023
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12:20 05.12.2023 (обновлено: 12:30 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/an-12-1913846188.html
Самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке в Хабаровском крае
Самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке в Хабаровском крае - РИА Новости, 05.12.2023
Самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке в Хабаровском крае
Транспортный самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке на аэродроме совместного базирования "Хурба" в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, рассказал РИА... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:20
2023-12-05T12:30
происшествия
хабаровский край
ан-12
комсомольск-на-амуре
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Транспортный самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке на аэродроме совместного базирования "Хурба" в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поступила информация об аварийной посадке транспортного самолета Ан-12 на аэродроме "Хурба", - сказал собеседник агентства.По его словам, на борту воздушного судна находятся восемь человек. Обстоятельства инцидента уточняются.
https://ria.ru/20231203/samolet-1913460877.html
хабаровский край
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происшествия, хабаровский край, ан-12, комсомольск-на-амуре
Происшествия, Хабаровский край, Ан-12, Комсомольск-на-Амуре
Самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке в Хабаровском крае

Ан-12 с восьмью людьми на борту готовится к аварийной посадке в Хабаровском крае

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоенно-транспортный самолет Ан-12
Военно-транспортный самолет Ан-12 - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военно-транспортный самолет Ан-12. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Транспортный самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке на аэродроме совместного базирования "Хурба" в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поступила информация об аварийной посадке транспортного самолета Ан-12 на аэродроме "Хурба", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту воздушного судна находятся восемь человек. Обстоятельства инцидента уточняются.
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ПроисшествияХабаровский крайАн-12Комсомольск-на-Амуре
 
 
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