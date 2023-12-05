https://ria.ru/20231205/an-12-1913846188.html

Самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке в Хабаровском крае

Самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке в Хабаровском крае - РИА Новости, 05.12.2023

Самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке в Хабаровском крае

Транспортный самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке на аэродроме совместного базирования "Хурба" в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, рассказал РИА... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T12:20

2023-12-05T12:20

2023-12-05T12:30

происшествия

хабаровский край

ан-12

комсомольск-на-амуре

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Транспортный самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке на аэродроме совместного базирования "Хурба" в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поступила информация об аварийной посадке транспортного самолета Ан-12 на аэродроме "Хурба", - сказал собеседник агентства.По его словам, на борту воздушного судна находятся восемь человек. Обстоятельства инцидента уточняются.

https://ria.ru/20231203/samolet-1913460877.html

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, хабаровский край, ан-12, комсомольск-на-амуре