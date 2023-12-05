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В Госдуме рассказали о планах по амнистии женщин-заключенных - РИА Новости, 05.12.2023
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10:22 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/amnistiya-1913809761.html
В Госдуме рассказали о планах по амнистии женщин-заключенных
В Госдуме рассказали о планах по амнистии женщин-заключенных - РИА Новости, 05.12.2023
В Госдуме рассказали о планах по амнистии женщин-заключенных
Вопрос об амнистии ряда категорий женщин, отбывающих наказание, прорабатывается, но для работы требуются криминологические основания, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T10:22
2023-12-05T10:22
павел крашенинников
общество
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вопрос об амнистии ряда категорий женщин, отбывающих наказание, прорабатывается, но для работы требуются криминологические основания, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что необходимо принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, находящихся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления. "Мы уже прорабатываем вопрос об амнистии некоторых категорий женщин, которые отбывают наказание. Но требуются криминологические основания, нужно смотреть составы, стадии и прочее", - сказал он РИА Новости.
https://ria.ru/20230404/amnistiya-1862991611.html
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павел крашенинников, общество, россия
Павел Крашенинников, Общество, Россия
В Госдуме рассказали о планах по амнистии женщин-заключенных

Крашенинников: амнистию некоторых категорий женщин-заключенных прорабатывают

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вопрос об амнистии ряда категорий женщин, отбывающих наказание, прорабатывается, но для работы требуются криминологические основания, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что необходимо принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, находящихся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.
"Мы уже прорабатываем вопрос об амнистии некоторых категорий женщин, которые отбывают наказание. Но требуются криминологические основания, нужно смотреть составы, стадии и прочее", - сказал он РИА Новости.
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