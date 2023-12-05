https://ria.ru/20231205/amnistiya-1913790615.html

Путин поддержал предложение об амнистии некоторых осужденных женщин

Путин поддержал предложение об амнистии некоторых осужденных женщин - РИА Новости, 05.12.2023

Путин поддержал предложение об амнистии некоторых осужденных женщин

Необходимо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления, заявил президент РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T06:57

2023-12-05T06:57

2023-12-05T06:58

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Необходимо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления, заявил президент России Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека (СПЧ).В ходе встречи член СПЧ Ева Меркачева попросила президента помиловать всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, у которых есть несовершеннолетние дети, а также женщин, впервые совершивших ненасильственные преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения."Что касается женщин в местах лишения свободы: примеры, которые вы привели, они убедительные. И думаю, что надо подготовить и принять соответствующие решения, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы", - заявил в ответ Путин.Парламентарии поддержат инициативуЕсли Владимир Путин внесет предложение об амнистии некоторых категорий женщин, парламентарии поддержат эту идею, заявил в беседе с РИА Новости сенатор Александр Башкин."Предложения главы государства по закону рассматриваются парламентом в первоочередном порядке. Поэтому, если такая инициатива будет рассмотрена, я глубоко убежден, что парламент, естественно, ее поддержит. И я как парламентарий тоже, безусловно, поддержу такое предложение", - сказал он.По его мнению, эта идея объясняется тем, что путь к исправлению связан не только с ограничениями, но и с доверием. "Очень многие люди, впервые оступившиеся, совершившие преступления, не связанные с насилием, не связанные с причинением ущерба, вреда здоровью или жизни, готовы, могут и должны интегрироваться в нормальное общество и жить в мире и согласии со всеми членами общества", - заключил сенатор.Амнистия осужденных Киевом политзаключенныхВ мае глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил аннулировать правовые последствия привлечения жителей новых регионов по политическим мотивам властями Украины.Он отметил, что речь не идет о том, чтобы выпускать из мест лишения свободы реальных преступников, а речь о случаях, когда, например, учителя и воспитатели были осуждены украинскими властями за симпатию к России. "Для украинских властей они – преступники, для нас — нет", - пояснил Фадеев."Генпрокуратура РФ и Верховный Суд РФ по поручению президента разработали законопроект о порядке применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства на новых территориях, который предусматривает возможность отмены в судебном порядке приговоров Украины, вынесенных по политическим мотивам. Законопроект находится в Госдуме, и мы его поддерживаем и рассчитываем на его скорейшее принятие", - заключил глава СПЧ.

https://ria.ru/20231204/zaklyuchennye-1913771651.html

https://ria.ru/20231204/zaklyuchennye-1913771651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, украина, киев, владимир путин, валерий фадеев, ева меркачева, генеральная прокуратура рф, госдума рф, общество