Рейтинг@Mail.ru
Приставы в Югре проигнорировали взыскание алиментов на 500 миллионов рублей - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 05.12.2023 (обновлено: 16:59 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/alimenty-1913932693.html
Приставы в Югре проигнорировали взыскание алиментов на 500 миллионов рублей
Приставы в Югре проигнорировали взыскание алиментов на 500 миллионов рублей - РИА Новости, 05.12.2023
Приставы в Югре проигнорировали взыскание алиментов на 500 миллионов рублей
Югорские следователи возбудили уголовное дело в отношении нескольких судебных приставов Нижневартовска, которые умышленно игнорировали взыскание алиментов с... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:57
2023-12-05T16:59
происшествия
нижневартовск
россия
нижневартовский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49809/03/498090313_0:317:3940:2533_1920x0_80_0_0_7b4ebd8845490d0d54f3e7c277255a3a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Югорские следователи возбудили уголовное дело в отношении нескольких судебных приставов Нижневартовска, которые умышленно игнорировали взыскание алиментов с местных жителей на общую сумму в 500 миллионов рублей, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, с июня 2020 года по ноябрь 2023 года в производстве судебных приставов-исполнителей отдела судебных приставов по городу Нижневартовску находилось свыше 1,5 тысячи исполнительных производств, предметом которых являлось взыскание алиментов. При этом, "с целью облегчения себе трудовой деятельности" сотрудники УФССП меры на привлечение должников к ответственности не принимали, в результате чего общая сумма задолженности по исполнительным производствам превысила 500 миллионов рублей, что "существенно нарушило права и законные интересы взыскателей и несовершеннолетних детей, на содержание которых они взыскивались", добавили в СУСК. "Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников отдела судебных приставов по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 293, частью 1 статьи 285, пунктами "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (халатность, злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, совершенные группой лиц)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231205/alimenty-1599485050.html
нижневартовск
россия
нижневартовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49809/03/498090313_72:0:3869:2848_1920x0_80_0_0_aedba6be710c3a555ce991a42a04f4ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижневартовск, россия, нижневартовский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижневартовск, Россия, Нижневартовский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Приставы в Югре проигнорировали взыскание алиментов на 500 миллионов рублей

Судебные приставы в Югре проигнорировали взыскание алиментов на 500 млн рублей

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкСудебные приставы
Судебные приставы - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Судебные приставы . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Югорские следователи возбудили уголовное дело в отношении нескольких судебных приставов Нижневартовска, которые умышленно игнорировали взыскание алиментов с местных жителей на общую сумму в 500 миллионов рублей, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, с июня 2020 года по ноябрь 2023 года в производстве судебных приставов-исполнителей отдела судебных приставов по городу Нижневартовску находилось свыше 1,5 тысячи исполнительных производств, предметом которых являлось взыскание алиментов. При этом, "с целью облегчения себе трудовой деятельности" сотрудники УФССП меры на привлечение должников к ответственности не принимали, в результате чего общая сумма задолженности по исполнительным производствам превысила 500 миллионов рублей, что "существенно нарушило права и законные интересы взыскателей и несовершеннолетних детей, на содержание которых они взыскивались", добавили в СУСК.
«
"Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников отдела судебных приставов по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 293, частью 1 статьи 285, пунктами "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (халатность, злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, совершенные группой лиц)", - говорится в сообщении.
Разведенные родители с сыном у адвоката - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Алименты на ребенка: правила расчета и взыскания в 2023 году
Вчера, 18:15
 
ПроисшествияНижневартовскРоссияНижневартовский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала