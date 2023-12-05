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Приставы в Югре проигнорировали взыскание алиментов на 500 миллионов рублей
Приставы в Югре проигнорировали взыскание алиментов на 500 миллионов рублей - РИА Новости, 05.12.2023
Приставы в Югре проигнорировали взыскание алиментов на 500 миллионов рублей
Югорские следователи возбудили уголовное дело в отношении нескольких судебных приставов Нижневартовска, которые умышленно игнорировали взыскание алиментов с... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:57
2023-12-05T16:57
2023-12-05T16:59
происшествия
нижневартовск
россия
нижневартовский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Югорские следователи возбудили уголовное дело в отношении нескольких судебных приставов Нижневартовска, которые умышленно игнорировали взыскание алиментов с местных жителей на общую сумму в 500 миллионов рублей, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, с июня 2020 года по ноябрь 2023 года в производстве судебных приставов-исполнителей отдела судебных приставов по городу Нижневартовску находилось свыше 1,5 тысячи исполнительных производств, предметом которых являлось взыскание алиментов. При этом, "с целью облегчения себе трудовой деятельности" сотрудники УФССП меры на привлечение должников к ответственности не принимали, в результате чего общая сумма задолженности по исполнительным производствам превысила 500 миллионов рублей, что "существенно нарушило права и законные интересы взыскателей и несовершеннолетних детей, на содержание которых они взыскивались", добавили в СУСК. "Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников отдела судебных приставов по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 293, частью 1 статьи 285, пунктами "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (халатность, злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, совершенные группой лиц)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231205/alimenty-1599485050.html
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происшествия, нижневартовск, россия, нижневартовский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижневартовск, Россия, Нижневартовский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Приставы в Югре проигнорировали взыскание алиментов на 500 миллионов рублей
Судебные приставы в Югре проигнорировали взыскание алиментов на 500 млн рублей