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Алиханов назвал оправдания Литвы о досмотре фур на границе враньем - РИА Новости, 05.12.2023
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17:41 05.12.2023 (обновлено: 18:58 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/alikhanov-1913950203.html
Алиханов назвал оправдания Литвы о досмотре фур на границе враньем
Алиханов назвал оправдания Литвы о досмотре фур на границе враньем - РИА Новости, 05.12.2023
Алиханов назвал оправдания Литвы о досмотре фур на границе враньем
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал враньем заявления Литвы по поводу скопления грузовиков на границе с Россией. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T17:41
2023-12-05T18:58
литва
калининградская область
россия
антон алиханов
в мире
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КАЛИНИНГРАД, 5 ноя — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал враньем заявления Литвы по поводу скопления грузовиков на границе с Россией."Эта ситуация связана исключительно с недружественным поведением Литвы. В частности, литовские таможенники говорят, что у них просто указания сверху тормозить. Ситуация стала лучше, но не сильно. &lt;...&gt; Каких-то объективных предпосылок нет. Все разговоры литовских властей, что это связано только с углубленным досмотром, это вранье", — сказал он журналистам. Алиханов добавил, что ситуация на границе с Литвой не отразится ни на снабжении жителей области, ни на экспорте грузов. По его словам, возможности для вывоза товаров у региона есть. Исходя из этого, он призвал не драматизировать ситуацию. Глава региона добавил, что у автомобильных грузоперевозок есть альтернатива в виде контейнерных. По его словам, на калининградской линии "недозагружено огромное количество судов" на обратный ход, в направлении Санкт-Петербурга. На линию в ближайшее время должны выйти два новых судна. Губернатор также подчеркнул, что его заявления — это реакция на недружественные действия и нарушение обязательств со стороны определенных стран.По данным на 9:00 вторника, сотрудники таможенного поста МАПП "Чернышевское" за сутки оформили 71 большегруз, уехавший в Литву, и 90 фур, прибывших в регион. В очереди на выезд из России стоят 160 машин, еще 25 находятся на нейтральной полосе после оформления российской стороной. В направлении въезда в Калининградскую область движение свободное.МАПП "Чернышевское" остался единственным доступным пунктом пропуска легкового и грузового транспорта через российско-литовскую границу. Остальные — всего их было четыре — прибалтийские соседи закрыли в прошлом году.
https://ria.ru/20231128/granitsa-1912499636.html
https://ria.ru/20231130/gruzoviki-1912834389.html
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литва, калининградская область, россия, антон алиханов, в мире
Литва, Калининградская область, Россия, Антон Алиханов, В мире
Алиханов назвал оправдания Литвы о досмотре фур на границе враньем

Алиханов назвал оправдания Литвы об углубленном досмотре фур на границе враньем

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 5 ноя — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал враньем заявления Литвы по поводу скопления грузовиков на границе с Россией.
«
"Эта ситуация связана исключительно с недружественным поведением Литвы. В частности, литовские таможенники говорят, что у них просто указания сверху тормозить. Ситуация стала лучше, но не сильно. <...> Каких-то объективных предпосылок нет. Все разговоры литовских властей, что это связано только с углубленным досмотром, это вранье", — сказал он журналистам.
Алиханов добавил, что ситуация на границе с Литвой не отразится ни на снабжении жителей области, ни на экспорте грузов. По его словам, возможности для вывоза товаров у региона есть. Исходя из этого, он призвал не драматизировать ситуацию.
Глава региона добавил, что у автомобильных грузоперевозок есть альтернатива в виде контейнерных. По его словам, на калининградской линии "недозагружено огромное количество судов" на обратный ход, в направлении Санкт-Петербурга. На линию в ближайшее время должны выйти два новых судна.
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Губернатор также подчеркнул, что его заявления — это реакция на недружественные действия и нарушение обязательств со стороны определенных стран.
По данным на 9:00 вторника, сотрудники таможенного поста МАПП "Чернышевское" за сутки оформили 71 большегруз, уехавший в Литву, и 90 фур, прибывших в регион. В очереди на выезд из России стоят 160 машин, еще 25 находятся на нейтральной полосе после оформления российской стороной. В направлении въезда в Калининградскую область движение свободное.
МАПП "Чернышевское" остался единственным доступным пунктом пропуска легкового и грузового транспорта через российско-литовскую границу. Остальные — всего их было четыре — прибалтийские соседи закрыли в прошлом году.
Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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