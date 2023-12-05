https://ria.ru/20231205/alikhanov-1913950203.html

Алиханов назвал оправдания Литвы о досмотре фур на границе враньем

Алиханов назвал оправдания Литвы о досмотре фур на границе враньем - РИА Новости, 05.12.2023

Алиханов назвал оправдания Литвы о досмотре фур на границе враньем

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал враньем заявления Литвы по поводу скопления грузовиков на границе с Россией. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T17:41

2023-12-05T17:41

2023-12-05T18:58

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КАЛИНИНГРАД, 5 ноя — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал враньем заявления Литвы по поводу скопления грузовиков на границе с Россией."Эта ситуация связана исключительно с недружественным поведением Литвы. В частности, литовские таможенники говорят, что у них просто указания сверху тормозить. Ситуация стала лучше, но не сильно. <...> Каких-то объективных предпосылок нет. Все разговоры литовских властей, что это связано только с углубленным досмотром, это вранье", — сказал он журналистам. Алиханов добавил, что ситуация на границе с Литвой не отразится ни на снабжении жителей области, ни на экспорте грузов. По его словам, возможности для вывоза товаров у региона есть. Исходя из этого, он призвал не драматизировать ситуацию. Глава региона добавил, что у автомобильных грузоперевозок есть альтернатива в виде контейнерных. По его словам, на калининградской линии "недозагружено огромное количество судов" на обратный ход, в направлении Санкт-Петербурга. На линию в ближайшее время должны выйти два новых судна. Губернатор также подчеркнул, что его заявления — это реакция на недружественные действия и нарушение обязательств со стороны определенных стран.По данным на 9:00 вторника, сотрудники таможенного поста МАПП "Чернышевское" за сутки оформили 71 большегруз, уехавший в Литву, и 90 фур, прибывших в регион. В очереди на выезд из России стоят 160 машин, еще 25 находятся на нейтральной полосе после оформления российской стороной. В направлении въезда в Калининградскую область движение свободное.МАПП "Чернышевское" остался единственным доступным пунктом пропуска легкового и грузового транспорта через российско-литовскую границу. Остальные — всего их было четыре — прибалтийские соседи закрыли в прошлом году.

https://ria.ru/20231128/granitsa-1912499636.html

https://ria.ru/20231130/gruzoviki-1912834389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

литва, калининградская область, россия, антон алиханов, в мире