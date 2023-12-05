https://ria.ru/20231205/alikhanov-1913950203.html
Алиханов назвал оправдания Литвы о досмотре фур на границе враньем
Алиханов назвал оправдания Литвы о досмотре фур на границе враньем - РИА Новости, 05.12.2023
Алиханов назвал оправдания Литвы о досмотре фур на границе враньем
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал враньем заявления Литвы по поводу скопления грузовиков на границе с Россией. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T17:41
2023-12-05T17:41
2023-12-05T18:58
литва
калининградская область
россия
антон алиханов
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800710819_0:198:2609:1666_1920x0_80_0_0_411319c50b98c877ef19f9b3cdfbe255.jpg
КАЛИНИНГРАД, 5 ноя — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал враньем заявления Литвы по поводу скопления грузовиков на границе с Россией."Эта ситуация связана исключительно с недружественным поведением Литвы. В частности, литовские таможенники говорят, что у них просто указания сверху тормозить. Ситуация стала лучше, но не сильно. <...> Каких-то объективных предпосылок нет. Все разговоры литовских властей, что это связано только с углубленным досмотром, это вранье", — сказал он журналистам. Алиханов добавил, что ситуация на границе с Литвой не отразится ни на снабжении жителей области, ни на экспорте грузов. По его словам, возможности для вывоза товаров у региона есть. Исходя из этого, он призвал не драматизировать ситуацию. Глава региона добавил, что у автомобильных грузоперевозок есть альтернатива в виде контейнерных. По его словам, на калининградской линии "недозагружено огромное количество судов" на обратный ход, в направлении Санкт-Петербурга. На линию в ближайшее время должны выйти два новых судна. Губернатор также подчеркнул, что его заявления — это реакция на недружественные действия и нарушение обязательств со стороны определенных стран.По данным на 9:00 вторника, сотрудники таможенного поста МАПП "Чернышевское" за сутки оформили 71 большегруз, уехавший в Литву, и 90 фур, прибывших в регион. В очереди на выезд из России стоят 160 машин, еще 25 находятся на нейтральной полосе после оформления российской стороной. В направлении въезда в Калининградскую область движение свободное.МАПП "Чернышевское" остался единственным доступным пунктом пропуска легкового и грузового транспорта через российско-литовскую границу. Остальные — всего их было четыре — прибалтийские соседи закрыли в прошлом году.
https://ria.ru/20231128/granitsa-1912499636.html
https://ria.ru/20231130/gruzoviki-1912834389.html
литва
калининградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800710819_72:0:2609:1903_1920x0_80_0_0_bb7dd892b8d5cdf0ef59bf4b7c4adc70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, калининградская область, россия, антон алиханов, в мире
Литва, Калининградская область, Россия, Антон Алиханов, В мире
Алиханов назвал оправдания Литвы о досмотре фур на границе враньем
Алиханов назвал оправдания Литвы об углубленном досмотре фур на границе враньем
КАЛИНИНГРАД, 5 ноя — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал враньем заявления Литвы по поводу скопления грузовиков на границе с Россией.
«
"Эта ситуация связана исключительно с недружественным поведением Литвы. В частности, литовские таможенники говорят, что у них просто указания сверху тормозить. Ситуация стала лучше, но не сильно. <...> Каких-то объективных предпосылок нет. Все разговоры литовских властей, что это связано только с углубленным досмотром, это вранье", — сказал он журналистам.
Алиханов добавил, что ситуация на границе с Литвой не отразится ни на снабжении жителей области, ни на экспорте грузов. По его словам, возможности для вывоза товаров у региона есть. Исходя из этого, он призвал не драматизировать ситуацию.
Глава региона добавил, что у автомобильных грузоперевозок есть альтернатива в виде контейнерных. По его словам, на калининградской линии "недозагружено огромное количество судов" на обратный ход, в направлении Санкт-Петербурга
. На линию в ближайшее время должны выйти два новых судна.
Литва не планирует закрывать границу с Россией
Губернатор также подчеркнул, что его заявления — это реакция на недружественные действия и нарушение обязательств со стороны определенных стран.
По данным на 9:00 вторника, сотрудники таможенного поста МАПП "Чернышевское" за сутки оформили 71 большегруз, уехавший в Литву, и 90 фур, прибывших в регион. В очереди на выезд из России стоят 160 машин, еще 25 находятся на нейтральной полосе после оформления российской стороной. В направлении въезда в Калининградскую область движение свободное.
МАПП "Чернышевское" остался единственным доступным пунктом пропуска легкового и грузового транспорта через российско-литовскую границу. Остальные — всего их было четыре — прибалтийские соседи закрыли в прошлом году.
Число грузовиков, ожидающих выезда в Литву из России, возросло до 190