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Умер актер из "Д'Артаньяна и трех мушкетеров" Кустов - РИА Новости, 05.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:56 05.12.2023 (обновлено: 09:34 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/akter-1913775319.html
Умер актер из "Д'Артаньяна и трех мушкетеров" Кустов
Умер актер из "Д'Артаньяна и трех мушкетеров" Кустов - РИА Новости, 05.12.2023
Умер актер из "Д'Артаньяна и трех мушкетеров" Кустов
Советский и украинский актер театра и кино Сергей Кустов умер на 78-м году жизни, об этом сообщил Первый украинский театр детей и юношества на своей странице в... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T00:56
2023-12-05T09:34
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Советский и украинский актер театра и кино Сергей Кустов умер на 78-м году жизни, об этом сообщил Первый украинский театр детей и юношества на своей странице в социальной сети Facebook.*"Ушел на тот свет народный артист Украины Сергей Павлович Кустов — эпоха истории театрального Львова и целой страны, наш старший коллега, друг и наставник", — сообщила пресс-служба театра.Актер родился в 1946 году в украинском Гадяче, окончил Киевский государственный театральный институт. С 1968 года и до самой смерти Кустов служил в Первом украинском театре детей и юношества (бывшем Львовском ТЮЗе)."Сергей Павлович посвятил нашему театру 55 лет своей жизни, за это время сыграл более ста ролей, среди которых самыми выдающимися были роли Гамлета, Голохвастова в спектакле "За двумя зайцами", Робин Гуда и Лукаша в "Лесной песне", — говорится в сообщении.Кустов снимался в кино с 1966 года. Советским и российским зрителям он запомнился ролью мушкетера Монтарана в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д’Артаньян и три мушкетера" 1978 года, а также ролью повара в сиквеле "Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини" 2008 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, россия, украина, кино и сериалы, театр, георгий юнгвальд-хилькевич
Культура, В мире, Россия, Украина, Кино и сериалы, Театр, Георгий Юнгвальд-Хилькевич
Умер актер из "Д'Артаньяна и трех мушкетеров" Кустов

Актёр из "Д'Артаньяна и трех мушкетёров" Сергей Кустов умер на 78-м году жизни

© Фото : Перший театрСоветский и украинский актер театра и кино Сергей Кустов
Советский и украинский актер театра и кино Сергей Кустов - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : Перший театр
Советский и украинский актер театра и кино Сергей Кустов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Советский и украинский актер театра и кино Сергей Кустов умер на 78-м году жизни, об этом сообщил Первый украинский театр детей и юношества на своей странице в социальной сети Facebook.*
«
"Ушел на тот свет народный артист Украины Сергей Павлович Кустов — эпоха истории театрального Львова и целой страны, наш старший коллега, друг и наставник", — сообщила пресс-служба театра.
Актер родился в 1946 году в украинском Гадяче, окончил Киевский государственный театральный институт. С 1968 года и до самой смерти Кустов служил в Первом украинском театре детей и юношества (бывшем Львовском ТЮЗе).
«
"Сергей Павлович посвятил нашему театру 55 лет своей жизни, за это время сыграл более ста ролей, среди которых самыми выдающимися были роли Гамлета, Голохвастова в спектакле "За двумя зайцами", Робин Гуда и Лукаша в "Лесной песне", — говорится в сообщении.
Кустов снимался в кино с 1966 года. Советским и российским зрителям он запомнился ролью мушкетера Монтарана в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д’Артаньян и три мушкетера" 1978 года, а также ролью повара в сиквеле "Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини" 2008 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
КультураВ миреРоссияУкраинаКино и сериалыТеатрГеоргий Юнгвальд-Хилькевич
 
 
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