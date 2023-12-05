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Умер актер из "Д'Артаньяна и трех мушкетеров" Кустов

Умер актер из "Д'Артаньяна и трех мушкетеров" Кустов - РИА Новости, 05.12.2023

Умер актер из "Д'Артаньяна и трех мушкетеров" Кустов

Советский и украинский актер театра и кино Сергей Кустов умер на 78-м году жизни, об этом сообщил Первый украинский театр детей и юношества на своей странице в... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T00:56

2023-12-05T00:56

2023-12-05T09:34

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Советский и украинский актер театра и кино Сергей Кустов умер на 78-м году жизни, об этом сообщил Первый украинский театр детей и юношества на своей странице в социальной сети Facebook.*"Ушел на тот свет народный артист Украины Сергей Павлович Кустов — эпоха истории театрального Львова и целой страны, наш старший коллега, друг и наставник", — сообщила пресс-служба театра.Актер родился в 1946 году в украинском Гадяче, окончил Киевский государственный театральный институт. С 1968 года и до самой смерти Кустов служил в Первом украинском театре детей и юношества (бывшем Львовском ТЮЗе)."Сергей Павлович посвятил нашему театру 55 лет своей жизни, за это время сыграл более ста ролей, среди которых самыми выдающимися были роли Гамлета, Голохвастова в спектакле "За двумя зайцами", Робин Гуда и Лукаша в "Лесной песне", — говорится в сообщении.Кустов снимался в кино с 1966 года. Советским и российским зрителям он запомнился ролью мушкетера Монтарана в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д’Артаньян и три мушкетера" 1978 года, а также ролью повара в сиквеле "Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини" 2008 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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