https://ria.ru/20231205/akter-1913775319.html
Умер актер из "Д'Артаньяна и трех мушкетеров" Кустов
Умер актер из "Д'Артаньяна и трех мушкетеров" Кустов - РИА Новости, 05.12.2023
Умер актер из "Д'Артаньяна и трех мушкетеров" Кустов
Советский и украинский актер театра и кино Сергей Кустов умер на 78-м году жизни, об этом сообщил Первый украинский театр детей и юношества на своей странице в... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T00:56
2023-12-05T00:56
2023-12-05T09:34
культура
в мире
россия
украина
кино и сериалы
театр
георгий юнгвальд-хилькевич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913801983_0:118:854:598_1920x0_80_0_0_209e68d465836225d55cbf2a3c592078.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Советский и украинский актер театра и кино Сергей Кустов умер на 78-м году жизни, об этом сообщил Первый украинский театр детей и юношества на своей странице в социальной сети Facebook.*"Ушел на тот свет народный артист Украины Сергей Павлович Кустов — эпоха истории театрального Львова и целой страны, наш старший коллега, друг и наставник", — сообщила пресс-служба театра.Актер родился в 1946 году в украинском Гадяче, окончил Киевский государственный театральный институт. С 1968 года и до самой смерти Кустов служил в Первом украинском театре детей и юношества (бывшем Львовском ТЮЗе)."Сергей Павлович посвятил нашему театру 55 лет своей жизни, за это время сыграл более ста ролей, среди которых самыми выдающимися были роли Гамлета, Голохвастова в спектакле "За двумя зайцами", Робин Гуда и Лукаша в "Лесной песне", — говорится в сообщении.Кустов снимался в кино с 1966 года. Советским и российским зрителям он запомнился ролью мушкетера Монтарана в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д’Артаньян и три мушкетера" 1978 года, а также ролью повара в сиквеле "Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини" 2008 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913801983_0:38:854:678_1920x0_80_0_0_c310abe4b0f582b9f6262fdfe55da7e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, кино и сериалы, театр, георгий юнгвальд-хилькевич
Культура, В мире, Россия, Украина, Кино и сериалы, Театр, Георгий Юнгвальд-Хилькевич
Умер актер из "Д'Артаньяна и трех мушкетеров" Кустов
Актёр из "Д'Артаньяна и трех мушкетёров" Сергей Кустов умер на 78-м году жизни