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"Российская неделя здравоохранения": ставка на молодежь - РИА Новости, 04.12.2023
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20:32 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/zdravookhranenie-1913744633.html
"Российская неделя здравоохранения": ставка на молодежь
"Российская неделя здравоохранения": ставка на молодежь - РИА Новости, 04.12.2023
"Российская неделя здравоохранения": ставка на молодежь
"Экспоцентр" большое внимание уделяет поддержке молодых изобретателей и будущих предпринимателей; с этой целью в рамках конгрессно-выставочной деятельности... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T20:32
2023-12-04T20:32
россия
китай
куба
владимир кононов
экспоцентр
госдума рф
медицина
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. "Экспоцентр" большое внимание уделяет поддержке молодых изобретателей и будущих предпринимателей; с этой целью в рамках конгрессно-выставочной деятельности здесь создают молодежные зоны для продвижения инновационных идей и разработок, отметил генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин в день открытия международного научно-практического форума "Российская неделя здравоохранения-2023" (РНЗ). Форум открылся в понедельник, 4 декабря, и пройдет до 8 декабря включительно. "Российская неделя здравоохранения" – один из старейших медицинских форумов в Европе в области медицины и охраны здоровья. Он затрагивает ключевые вопросы отрасли: практическую медицину, науку и производство оборудования. В день открытия РНЗ состоялась стратегическая сессия "Современная медицина: приоритеты, кадры, законы. Выставки – эффективный механизм применения прорывных решений в здравоохранении". Из практических соображений ее совместили с заседанием Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. Сессия затронула наиболее важные аспекты и проблемы медотрасли. В их числе - кадровый голод, квоты на целевое обучение, а также роль молодежи в развитии современной медицины. "Наша задача – предоставить молодежи площадку, где молодые изобретатели не только могли бы продемонстрировать свои инновационные идеи и разработки, но и получить обратную связь экспертов, установить деловые контакты, привлечь потенциальных партнеров. Опыт у нас есть. В рамках таких крупных комплексных мероприятий, каким является "Российская неделя здравоохранения", молодые специалисты получают еще и возможность лично увидеть, как отрасль развивается, какие векторы закладываются в той или иной отрасли экономики, знакомятся с новейшими технологиями и оборудованием", - отметил в своем выступлении на сессии гендиректор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин. Он подчеркнул, что создание молодежных зон на отраслевых выставках – это "абсолютно взаимовыгодное решение". "Для молодежи – это шанс должным образом себя представить, а для нас, организаторов выставок, это отличный способ привлечь молодое поколение, молодую аудиторию к решению современных задач, стимулировать инновационный процесс. Кроме того, это еще и возможность сделать наши мероприятия более интересными, разнообразными и резонансными", - убежден Вялкин. Значимость работы с молодежью подчеркнул и зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, председатель оргкомитета "НТИ ЭКСПО" (Наука-технологии-инновации) Владимир Кононов, который выступил модератором сессии. Он отметил, что в рамках РНЗ состоится форум "Десятилетие науки и технологий в России: вектор на медицину", а также уже третий научно-образовательный форум "МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ". Программа "Российской недели здравоохранения-2023" очень плотная и насыщенная: около 90 крупных отраслевых мероприятий и несколько масштабных выставочных экспозиций. В частности, это тематические выставки "Здравоохранение", "Здоровый образ жизни", "MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицинские центры". Их главная цель – содействие реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", "Туризм и индустрия гостеприимства", "Наука и университеты", а также федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг". Непосредственно в выставках участвует более тысячи компаний из 14 стран: это Россия (свыше 50 регионов), Беларусь, Германия, Индия, Казахстан, Китай, Республика Корея, Куба, Кувейт, Ливан, Сингапур, Турция, Таиланд и Японии. Китай и Куба представят в рамках форума свои национальные экспозиции. На площадке "Экспоцентра" участники выставок продемонстрируют новейшую медицинскую технику, изделия медицинского назначения, расходные материалы, средства реабилитации и профилактики, эстетическую медицину, фармацевтику и товары для здорового образа жизни, медицинские и оздоровительные услуги, технологии оздоровления и лечения в России и за рубежом.
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россия, китай, куба, владимир кононов, экспоцентр, госдума рф, медицина
Россия, Китай, Куба, Владимир Кононов, Экспоцентр, Госдума РФ, Медицина

"Российская неделя здравоохранения": ставка на молодежь

© Фото : Предоставлено АО "Экспоцентр"Международный научно-практический форум "Российская неделя здравоохранения"
Международный научно-практический форум Российская неделя здравоохранения - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : Предоставлено АО "Экспоцентр"
Международный научно-практический форум "Российская неделя здравоохранения"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. "Экспоцентр" большое внимание уделяет поддержке молодых изобретателей и будущих предпринимателей; с этой целью в рамках конгрессно-выставочной деятельности здесь создают молодежные зоны для продвижения инновационных идей и разработок, отметил генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин в день открытия международного научно-практического форума "Российская неделя здравоохранения-2023" (РНЗ).
Форум открылся в понедельник, 4 декабря, и пройдет до 8 декабря включительно. "Российская неделя здравоохранения" – один из старейших медицинских форумов в Европе в области медицины и охраны здоровья. Он затрагивает ключевые вопросы отрасли: практическую медицину, науку и производство оборудования.
В день открытия РНЗ состоялась стратегическая сессия "Современная медицина: приоритеты, кадры, законы. Выставки – эффективный механизм применения прорывных решений в здравоохранении". Из практических соображений ее совместили с заседанием Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности.
Сессия затронула наиболее важные аспекты и проблемы медотрасли. В их числе - кадровый голод, квоты на целевое обучение, а также роль молодежи в развитии современной медицины.
© Фото : Предоставлено АО "Экспоцентр"Международный научно-практический форум "Российская неделя здравоохранения"
Международный научно-практический форум Российская неделя здравоохранения - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : Предоставлено АО "Экспоцентр"
Международный научно-практический форум "Российская неделя здравоохранения"
"Наша задача – предоставить молодежи площадку, где молодые изобретатели не только могли бы продемонстрировать свои инновационные идеи и разработки, но и получить обратную связь экспертов, установить деловые контакты, привлечь потенциальных партнеров. Опыт у нас есть. В рамках таких крупных комплексных мероприятий, каким является "Российская неделя здравоохранения", молодые специалисты получают еще и возможность лично увидеть, как отрасль развивается, какие векторы закладываются в той или иной отрасли экономики, знакомятся с новейшими технологиями и оборудованием", - отметил в своем выступлении на сессии гендиректор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин.
Он подчеркнул, что создание молодежных зон на отраслевых выставках – это "абсолютно взаимовыгодное решение".
"Для молодежи – это шанс должным образом себя представить, а для нас, организаторов выставок, это отличный способ привлечь молодое поколение, молодую аудиторию к решению современных задач, стимулировать инновационный процесс. Кроме того, это еще и возможность сделать наши мероприятия более интересными, разнообразными и резонансными", - убежден Вялкин.
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Значимость работы с молодежью подчеркнул и зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, председатель оргкомитета "НТИ ЭКСПО" (Наука-технологии-инновации) Владимир Кононов, который выступил модератором сессии. Он отметил, что в рамках РНЗ состоится форум "Десятилетие науки и технологий в России: вектор на медицину", а также уже третий научно-образовательный форум "МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ".
Программа "Российской недели здравоохранения-2023" очень плотная и насыщенная: около 90 крупных отраслевых мероприятий и несколько масштабных выставочных экспозиций. В частности, это тематические выставки "Здравоохранение", "Здоровый образ жизни", "MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицинские центры". Их главная цель – содействие реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", "Туризм и индустрия гостеприимства", "Наука и университеты", а также федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг".
Непосредственно в выставках участвует более тысячи компаний из 14 стран: это Россия (свыше 50 регионов), Беларусь, Германия, Индия, Казахстан, Китай, Республика Корея, Куба, Кувейт, Ливан, Сингапур, Турция, Таиланд и Японии.
Китай и Куба представят в рамках форума свои национальные экспозиции.
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На площадке "Экспоцентра" участники выставок продемонстрируют новейшую медицинскую технику, изделия медицинского назначения, расходные материалы, средства реабилитации и профилактики, эстетическую медицину, фармацевтику и товары для здорового образа жизни, медицинские и оздоровительные услуги, технологии оздоровления и лечения в России и за рубежом.
 
РоссияКитайКубаВладимир КононовЭкспоцентрГосдума РФМедицина
 
 
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