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В Госдуме оценили сроки рассмотрения проектов об утечках личных данных - РИА Новости, 04.12.2023
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18:10 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/zakonotvorchestvo-1913708458.html
В Госдуме оценили сроки рассмотрения проектов об утечках личных данных
В Госдуме оценили сроки рассмотрения проектов об утечках личных данных - РИА Новости, 04.12.2023
В Госдуме оценили сроки рассмотрения проектов об утечках личных данных
Законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных Госдума скорее всего рассмотрит в первом чтении уже в следующей сессии, сообщил РИА Новости РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:10
2023-12-04T18:10
технологии
россия
андрей турчак
александр хинштейн
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных Госдума скорее всего рассмотрит в первом чтении уже в следующей сессии, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. "Боюсь, в эту сессию не успеем", - ответил Хинштейн на вопрос о сроках рассмотрения проектов. Ранее "Единая Россия" внесла в Госдуму несколько законопроектов, которые ужесточат наказание за утечки персональных данных. В частности, будут введены новые составы административных правонарушений и кратно увеличены штрафы. В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей. Для похитителей данных - вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщил ранее секретарь генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Он отметил, что многие компании воспринимают личную информацию людей как способ заработка и не охраняют должным образом. Как отметил Турчак, действующие меры ответственности за утечку данных мало кого стимулируют. В результате сегодня на черном рынке круговорот баз с персданными оценивается в 20 тысяч. Они содержат информацию примерно о 80% населения России, добавил Турчак и подчеркнул, что, по самым скромным оценкам, ущерб от утечек только в прошлом году составил около 8 миллиардов рублей. Ответственность будет расти вместе с объемом "слитой" информации. Наказание будет меняться в зависимости от числа граждан, чьи права нарушены. Штрафы будут еще жестче, если "утекут" наиболее чувствительные данные, например, медицинская информация, подчеркнул Турчак. Размер штрафов, по его данным, для должностных лиц составит от 800 тысяч до 2 миллионов рублей, для юридических от 3 до 15 миллионов. За повторное нарушение организация уже может заплатить сотни миллионов рублей (в зависимости от выручки компании), сообщал также Турчак. Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале отметил, что оборотные штрафы составят от 0,1 до 3% выручки за календарный год или за часть текущего года, не менее 15 миллионов рублей и не более 500 миллионов рублей. Кроме того, уголовная ответственность предусмотрена как для профессиональных киберпреступников, так и для рядовых сотрудников компаний, которые решили заработать на "сливе" информации. "Наказание в виде лишения свободы до 8 лет предусмотрели для тех, кто вывозит данные граждан России за рубеж для их продажи или передачи. Если же утечка повлекла вред жизни и здоровью граждан, а также общественной безопасности, или речь идет об оргпреступности - то это уже 10 лет тюрьмы", - рассказал Турчак. Также отдельный вид уголовной ответственности предусмотрен для тех, кто делает бизнес на краденых данных. Таким нарушителям, по данным Турчака, грозит до 5 лет лишения свободы и большой штраф. "Усовершенствование законодательства кардинально изменит ситуацию с утечками персданных. Серьезные сроки лишения свободы отпугнут многих. А бизнесу станет дешевле вложиться в цифровую безопасность, чем платить штрафы", - подчеркнул Турчак. Хинштейн конкретизировал соответствие штрафов количеству субъектов, которых коснулась утечка. По его данным, если утечка коснется от 1 тысячи до 10 тысяч субъектов, то штраф для юридических лиц составит от 3 миллионов до 5 миллионов рублей, если от 10 тысяч до 100 тысяч субъектов - от 5 миллионов до 10 миллионов рублей, если более 100 тыс. субъектов — от 10 миллионов до 15 миллионов рублей.
https://ria.ru/20231204/gosduma-1913604666.html
https://ria.ru/20231124/putin-1911650971.html
https://ria.ru/20231113/utechki_dannykh-1908444338.html
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технологии, россия, андрей турчак, александр хинштейн, госдума рф, единая россия
Технологии, Россия, Андрей Турчак, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме оценили сроки рассмотрения проектов об утечках личных данных

Хинштейн: проекты об утечках данных Госдума может рассмотреть в следующую сессию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных Госдума скорее всего рассмотрит в первом чтении уже в следующей сессии, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.
«
"Боюсь, в эту сессию не успеем", - ответил Хинштейн на вопрос о сроках рассмотрения проектов.
Ранее "Единая Россия" внесла в Госдуму несколько законопроектов, которые ужесточат наказание за утечки персональных данных. В частности, будут введены новые составы административных правонарушений и кратно увеличены штрафы. В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей. Для похитителей данных - вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщил ранее секретарь генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Он отметил, что многие компании воспринимают личную информацию людей как способ заработка и не охраняют должным образом.
Как отметил Турчак, действующие меры ответственности за утечку данных мало кого стимулируют. В результате сегодня на черном рынке круговорот баз с персданными оценивается в 20 тысяч. Они содержат информацию примерно о 80% населения России, добавил Турчак и подчеркнул, что, по самым скромным оценкам, ущерб от утечек только в прошлом году составил около 8 миллиардов рублей.
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Наказание за утечки персональных данных могут ужесточить
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Ответственность будет расти вместе с объемом "слитой" информации. Наказание будет меняться в зависимости от числа граждан, чьи права нарушены. Штрафы будут еще жестче, если "утекут" наиболее чувствительные данные, например, медицинская информация, подчеркнул Турчак.
Размер штрафов, по его данным, для должностных лиц составит от 800 тысяч до 2 миллионов рублей, для юридических от 3 до 15 миллионов. За повторное нарушение организация уже может заплатить сотни миллионов рублей (в зависимости от выручки компании), сообщал также Турчак.
Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале отметил, что оборотные штрафы составят от 0,1 до 3% выручки за календарный год или за часть текущего года, не менее 15 миллионов рублей и не более 500 миллионов рублей.
Кроме того, уголовная ответственность предусмотрена как для профессиональных киберпреступников, так и для рядовых сотрудников компаний, которые решили заработать на "сливе" информации.
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«
"Наказание в виде лишения свободы до 8 лет предусмотрели для тех, кто вывозит данные граждан России за рубеж для их продажи или передачи. Если же утечка повлекла вред жизни и здоровью граждан, а также общественной безопасности, или речь идет об оргпреступности - то это уже 10 лет тюрьмы", - рассказал Турчак.
Также отдельный вид уголовной ответственности предусмотрен для тех, кто делает бизнес на краденых данных. Таким нарушителям, по данным Турчака, грозит до 5 лет лишения свободы и большой штраф.
«
"Усовершенствование законодательства кардинально изменит ситуацию с утечками персданных. Серьезные сроки лишения свободы отпугнут многих. А бизнесу станет дешевле вложиться в цифровую безопасность, чем платить штрафы", - подчеркнул Турчак.
Хинштейн конкретизировал соответствие штрафов количеству субъектов, которых коснулась утечка. По его данным, если утечка коснется от 1 тысячи до 10 тысяч субъектов, то штраф для юридических лиц составит от 3 миллионов до 5 миллионов рублей, если от 10 тысяч до 100 тысяч субъектов - от 5 миллионов до 10 миллионов рублей, если более 100 тыс. субъектов — от 10 миллионов до 15 миллионов рублей.
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