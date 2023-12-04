https://ria.ru/20231204/yaytsa-1913732921.html

Российские производители рассказали о мерах сдерживания роста цен на яйца

Российские производители рассказали о мерах сдерживания роста цен на яйца - РИА Новости, 04.12.2023

Российские производители рассказали о мерах сдерживания роста цен на яйца

Производители куриного яйца принимают все возможные меры для ограничения роста цен на их продукцию и наращивания производства, прокомментировала РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T19:17

2023-12-04T19:17

2023-12-04T19:17

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Производители куриного яйца принимают все возможные меры для ограничения роста цен на их продукцию и наращивания производства, прокомментировала РИА Новости генеральный директор Российского птицеводческого союза ("Росптицесоюза") Галина Бобылева. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в понедельник поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу проанализировать достаточность мощностей по производству мяса птицы и яйца в стране и принять меры для их наращивания, следует из поручений вице-премьера (есть у РИА Новости). "Предложение Абрамченко, конечно же, совершенно правильное. Птицеводы в принципе озабочены небольшим дисбалансом на рынке продукции птицеводства и ростом цен, и со стороны птицеводов принимаются все меры по выполнению этих поручений правительства. Мы понимаем озабоченность правительства и принимаем все возможные меры", - сказала Бобылева. Согласно данным Росстата, с начала года по 27 ноября мясо кур в РФ подорожало на 30,19%, а цена на куриные яйца выросла на 36,63%. В Минсельхозе ранее сообщали, что повышение цен на продукцию птицеводства происходит в условиях значительного увеличения спроса, и в этой связи выработан комплекс мер, направленных как на поддержку производителей, так и на увеличение предложения на внутреннем рынке. В частности, с основными производителями согласован план по дополнительному наращиванию объемов производства, и по итогам года ожидается сохранение положительной динамики в сегменте; планируется расширение направлений целевого использования льготных инвестиционных кредитов для бройлерных производств. Также вместе с Минпромторгом ведется работа по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры поставок - это позволит обеспечить прогнозируемые объемы продукции и цены на нее в рознице. Помимо этого, ФАС России проводит проверки производителей куриных яиц и мяса кур, совместно с Минсельхозом анализирует обоснованность повышения отпускных цен на яйцо, а в понедельник служба предложила ритейлерам временно ограничить наценку на все продаваемые ими куриные яйца на уровне не более 5%.

https://ria.ru/20231114/yaytsa-1909285631.html

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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)