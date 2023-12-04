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Российские производители рассказали о мерах сдерживания роста цен на яйца - РИА Новости, 04.12.2023
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19:17 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/yaytsa-1913732921.html
Российские производители рассказали о мерах сдерживания роста цен на яйца
Российские производители рассказали о мерах сдерживания роста цен на яйца - РИА Новости, 04.12.2023
Российские производители рассказали о мерах сдерживания роста цен на яйца
Производители куриного яйца принимают все возможные меры для ограничения роста цен на их продукцию и наращивания производства, прокомментировала РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T19:17
2023-12-04T19:17
экономика
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Производители куриного яйца принимают все возможные меры для ограничения роста цен на их продукцию и наращивания производства, прокомментировала РИА Новости генеральный директор Российского птицеводческого союза ("Росптицесоюза") Галина Бобылева. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в понедельник поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу проанализировать достаточность мощностей по производству мяса птицы и яйца в стране и принять меры для их наращивания, следует из поручений вице-премьера (есть у РИА Новости). "Предложение Абрамченко, конечно же, совершенно правильное. Птицеводы в принципе озабочены небольшим дисбалансом на рынке продукции птицеводства и ростом цен, и со стороны птицеводов принимаются все меры по выполнению этих поручений правительства. Мы понимаем озабоченность правительства и принимаем все возможные меры", - сказала Бобылева. Согласно данным Росстата, с начала года по 27 ноября мясо кур в РФ подорожало на 30,19%, а цена на куриные яйца выросла на 36,63%. В Минсельхозе ранее сообщали, что повышение цен на продукцию птицеводства происходит в условиях значительного увеличения спроса, и в этой связи выработан комплекс мер, направленных как на поддержку производителей, так и на увеличение предложения на внутреннем рынке. В частности, с основными производителями согласован план по дополнительному наращиванию объемов производства, и по итогам года ожидается сохранение положительной динамики в сегменте; планируется расширение направлений целевого использования льготных инвестиционных кредитов для бройлерных производств. Также вместе с Минпромторгом ведется работа по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры поставок - это позволит обеспечить прогнозируемые объемы продукции и цены на нее в рознице. Помимо этого, ФАС России проводит проверки производителей куриных яиц и мяса кур, совместно с Минсельхозом анализирует обоснованность повышения отпускных цен на яйцо, а в понедельник служба предложила ритейлерам временно ограничить наценку на все продаваемые ими куриные яйца на уровне не более 5%.
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Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Российские производители рассказали о мерах сдерживания роста цен на яйца

Росптицесоюз: производители принимают меры для ограничения роста цен на яйца

© AP Photo / Matt RourkeКуриные яйца
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Куриные яйца. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Производители куриного яйца принимают все возможные меры для ограничения роста цен на их продукцию и наращивания производства, прокомментировала РИА Новости генеральный директор Российского птицеводческого союза ("Росптицесоюза") Галина Бобылева.
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в понедельник поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу проанализировать достаточность мощностей по производству мяса птицы и яйца в стране и принять меры для их наращивания, следует из поручений вице-премьера (есть у РИА Новости).
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"Предложение Абрамченко, конечно же, совершенно правильное. Птицеводы в принципе озабочены небольшим дисбалансом на рынке продукции птицеводства и ростом цен, и со стороны птицеводов принимаются все меры по выполнению этих поручений правительства. Мы понимаем озабоченность правительства и принимаем все возможные меры", - сказала Бобылева.
Согласно данным Росстата, с начала года по 27 ноября мясо кур в РФ подорожало на 30,19%, а цена на куриные яйца выросла на 36,63%. В Минсельхозе ранее сообщали, что повышение цен на продукцию птицеводства происходит в условиях значительного увеличения спроса, и в этой связи выработан комплекс мер, направленных как на поддержку производителей, так и на увеличение предложения на внутреннем рынке.
В частности, с основными производителями согласован план по дополнительному наращиванию объемов производства, и по итогам года ожидается сохранение положительной динамики в сегменте; планируется расширение направлений целевого использования льготных инвестиционных кредитов для бройлерных производств.
Также вместе с Минпромторгом ведется работа по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры поставок - это позволит обеспечить прогнозируемые объемы продукции и цены на нее в рознице. Помимо этого, ФАС России проводит проверки производителей куриных яиц и мяса кур, совместно с Минсельхозом анализирует обоснованность повышения отпускных цен на яйцо, а в понедельник служба предложила ритейлерам временно ограничить наценку на все продаваемые ими куриные яйца на уровне не более 5%.
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